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Путин прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, связал сокращение вложений ЦБ России в госдолг США (US Treasuries) с угрозой санкций. «Мы должны минимизировать риски, - констатировал президент. - Мы же видим, что происходит с этими санкциями - с незаконными по сути ограничениями. Мы осознаем их и стараемся минимизировать».

В то же время Россия не собирается «делать резкие движения» и отказываться от доллара, сказал Путин. По его словам, хотя доллар остается резервной валютой, это беспокоит не только Россию, поскольку доллар используется как средство давления. «Что касается наших американских партнеров и этих ограничений, которые они вводят, в том числе в расчетах в долларах, я полагаю, что это большая стратегическая ошибка, потому что они тем самым подрывают доверие к доллару как к резервной валюте», - заявил российский президент.

На минувшей неделе стало известно, что Россия выбыла из списка крупнейших держателей казначейских облигаций минфина США. В апреле инвестиции в этот инструмент сократились на $47,5 млрд, в мае – на $33,8 млрд до 11-летнего минимума в $14,9 млрд.

Максимум вложений России в госдолг США – $176,3 млрд – пришелся на октябрь 2010 г., в 2013 г. они превышали $150 млрд, но после украинского конфликта и введения санкций со стороны США стали сокращаться. В июне этого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила депутатам Госдумы сокращение вложений в американский госдолг диверсификацией международных резервов с учетом всех рисков – финансовых, экономических и геополитических.