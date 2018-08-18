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Экономика
Новости

Мадуро объявил об увеличении минимальной зарплаты в Венесуэле в 60 раз

Ведомости
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в пятницу стоимость криптовалюты El Petro (петро) и размер новой минимальной зарплаты в стране, передает агентство AVN. По словам Мадуро, один петро будет стоить $60. Это 3600 новых боливаров или 360 млн старых.

С 20 августа Венесуэла перейдет на новую деноминированную валюту — суверенный боливар. С нынешнего боливара будут убраны пять нулей. Суверенный боливар будет привязан к петро.

Минимальная зарплата составит 0,5 петро, то есть 1800 новых боливаров или 180 млн старых. Сейчас минимальный размер оплаты труда в Венесуэле составляет всего 3 млн старых боливаров (30 новых). Таким образом, минимальная зарплата вырастет в 60 раз.

Также Мадуро объявил о повышении НДС в стране с 12% до 16%.

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную запасами нефти, газа, золота и алмазов криптовалюту El Petro, став первой страной с собственной криптовалютой. Власти Венесуэлы рассчитывают на то, что собственная криптовалюта позволит им успешнее привлекать финансовые средства из-за рубежа. Нехватка иностранной валюты в стране вызвала падение импорта, в том числе продуктов питания.

В Венесуэле начинается голод

Политика
Новости

Лукашенко сменил премьер-министра Белоруссии

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обновил состав правительства страны. Об этом сообщается на сайте главы государства. Премьер-министром назначен Сергей Румас, ранее возглавлявший Банк развития. Его первым заместителем стал Александр Турчин, до настоящего времени руководивший аппаратом Совета министров.

Вопросы топливно-энергетического комплекса в новом правительстве будет курировать председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко. Ответственным за вопросы строительства, ЖКХ и транспорта назначен зампредседателя Комитета государственного контроля Владимир Кухарев. Вице-премьером по социальной сфере стал посол Белоруссии в России Игорь Петришенко.

Кроме того, Лукашенко назначил новых министров архитектуры и строительства, промышленности, связи и информатизации, экономики, а также председателя Государственного военно-промышленного комитета.

В начале недели Лукашенко раскритиковал действующее правительство страны за безответственное отношение к его поручениям и распорядился провести кадровые перестановки. В частности, он упрекнул вице-премьера Василия Жарко за коррупцию в сфере здравоохранения, а министра промышленности Виталия Вовка пригрозил отправить в тюрьму.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

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Политика
Новости

Число погибших при обрушении моста в Генуе выросло до 41

Ведомости
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На месте обрушения моста в итальянском городе Генуя нашли тела еще троих погибших, сообщает агентство ANSA. Машина, в которой находилась семья из трех человек, была обнаружена под завалами в ночь на субботу.

Таким образом, число погибших при обрушении моста возросло до 41. Ранее сообщалось о 38 погибших и 16 пострадавших, состояние девяти из них оценивалось как тяжелое.

Обрушение 200-метрового пролета моста в Генуе произошло днем 14 августа. По предварительным данным, причиной стало ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х гг., его состояние давно вызывало опасение у специалистов.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 15 августа объявил о введении в Генуе режима чрезвычайного положения сроком на 12 месяцев.

В Италии обрушился автомобильный мост

Бизнес
Новости

Оптовые цены на бензин за неделю выросли на 7%

Ведомости
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За неделю с 10 по 17 августа оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среднем выросли на 7%. Так, оптовые цены на бензин Аи-92 выросли на 6,72% до 46 137 руб. за тонну, Аи-95 — на 7,4% до 49 399 руб. за тонну, следует из материалов биржи.

Оптовые цены на бензин выросли впервые с мая, когда правительство приняло меры по их стабилизации. Рост цен остановился после того, как правительство приняло решение снизить акцизы на топливо с 1 июня, а нефтяные компании согласились не повышать розничные цены.

Весной цены на бензин в России резко выросли. Тогда оптовые цены на внутреннем рынке стали выше розничных цен на бензин, а экспорт — более привлекательным. Кроме того, бензин дорожал из-за роста цен на нефть.

В четверг Росстат сообщил, что цены на бензин на заправках подешевел вторую неделю подряд. В период с 7 по 13 августа цены на бензин снизились на 0,1%. При этом цены на дизельное топливо практически не изменились.

По итогам предыдущей недели — с 31 июля по 6 августа — ситуация была такой же: цены на автомобильный бензин на автозаправках снизились на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.

От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином

Недвижимость
Новости

Минстрой назвал стоимость достройки объектов Urban Group

Ведомости
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Достройка жилых домов и социальных объектов обанкротившегося подмосковного застройщика Urban Group потребует вложения 59 млрд руб. При этом правительство возьмет на себя обязательства в размере 14,6 млрд руб.

Об этом говорится в обосновании к проекту постановления правительства об утверждении правил предоставления субсидий Фонду защиты дольщиков из резервного фонда. Соответствующий документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

Из резервного фонда правительства уже было выделено на эти цели 3 млрд руб. «Таким образом, размер обязательств Российской Федерации составляет 11,6 млрд руб.», говорится в обосновании.

Ранее заместитель министра строительства Никита Стасишин заявлял, что порядка 30 млрд руб. потребуется на достройку домов, подготовку документации, эксплуатационные расходы и порядка 24 млрд руб. на завершение социальных объектов.

В начале августа правительство утвердило «дорожную карту» достройки объектов Urban Group. Согласно документу, все дома и объекты инфраструктуры застройщика планируется достроить до конца 2022 г. за счет Фонда защиты прав дольщиков, бюджета Подмосковья и федеральных средств.

Финансы
Новости

«Интерфакс» узнал о планах одного из акционеров «Ингосстраха» продать свою долю

Ведомости
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У «Ингосстраха» может смениться один из акционеров. Павел Езубов продает свою долю в 16,03% в страховщике, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на страховом рынке. «Сделка находится в финальной стадии», — говорит собеседник агентства. Кто покупает эту долю, он не уточнил.

Сейчас страховой компанией владеют Олег Дерипаска (10%), итальянская «Ассикурациони» (47,28%), «Бекар-сервис» (16,03%, конечный бенефициар — Павел Езубов), «Гранит» (16,29%), «Софт-Карат» (15,68%), «Вега» (6,75%) и акционеры-миноритарии (3,55%).

Forbes и РБК называли Павла Езубова двоюродным братом Олега Дерипаски.

«Ингосстрах» за первое полугодие 2018 г. заработал 3,1 млрд руб. чистой прибыли, что на 35% меньше, чем годом ранее, следует из отчетности по ОСБУ. Премии страховщика сократились на 4% до 44,1 млрд руб. Доход от страховой деятельности вырос на 28% до 10,2 млрд руб., доход от инвестиционной деятельности сократился в пять раз до 633,6 млн руб.

Политика
Новости

США перенаправят на другие цели выделенные Сирии $230 млн

Ведомости
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Госдепартамент США решил перенаправить на другие цели $230 млн, которые планировалось выделить на стабилизацию ситуации в Сирии. Об этом говорится в комментарии официального представителя госдепа Хизер Нойерт.

Пресс-секретарь объяснила, что с апреля партнеры США по коалиции пожертвовали Сирии около $300 млн, в том числе $100 млн выделила Саудовская Аравия, $50 млн — Объединенные Арабские Эмираты.

С учетом этих пожертвований госсекретарь Майк Помпео распорядился перенаправить на другие цели $230 млн, выделенные ранее Вашингтоном на стабилизацию ситуации в Сирии, пояснила Нойерт. По ее словам, решение принял лично госсекретарь, получив согласие Белого дома. Помпео «принял во внимание уже сделанный США значительный военный и финансовый вклад» в Сирию, говорится в заявлени представителя госдепа.

«Совместно с конгрессом госдепартамент будет направлять эти средства на поддержку других ключевых приоритетов внешней политики», — резюмировала Нойерт, подчеркнув, что цели США в Сирии остались прежними. Она добавила, что решение о перенаправлении средств не повлияет на гуманитарную помощь сирийцам, на которую США выделили с начала конфликта $8,1 млрд.

Ранее сообщалось, что Франция направит Дамаску 50 млн евро в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в мае в Санкт-Петербурге.

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Политика
Новости

Депутат Европарламента призвал Кнайсль уйти в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу

Ведомости
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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль должна немедленно уйти в отставку из-за того, что пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу. Об этом заявил депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Мишель Реймон в своем Twitter.

«Владимир Путин – самый агрессивный внешнеполитический противник ЕС. Для Кнайсль совершенно неприемлемо пригласить его частным образом на вечеринку», – написал Реймон.

Он напомнил, что Евросоюз ввел санкции в отношении России после «агрессии Путина на Украине». Страны Балтии с российскими меньшинствами чувствуют постоянную угрозу, Путин поддерживает Асада, в настоящее время расследуются вмешательство России в выборы США и участие в отравлении «Новичком», на голосование по Brexit в значительной степени влияла российская пропаганда, перечисляет Реймон.

«Бирюзово-голубое правительство (коалиционное правительство Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы. – «Ведомости») воспринимается как затяжная рука российского режима в Евросоюзе и плохо влияет на хорошую репутацию страны», – отмечает Реймон. По его словам, это проблема не только австрийская, но и европейская. Если Кнайсль не покинет свой пост добровольно, то канцлер Австрии Себастьян Курц должен предложить ее отставку президенту сегодня, добавил Реймон.

Путин посетит церемонию бракосочетания Кнайсль и инвестора Вольфганга Майлингера 18 августа, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Кнайсль пригласила Путина на свадьбу во время его июньского визита в Вену, отметил помощник президента Юрий Ушаков. Свадьба пройдет в винодельческом хозяйстве на юге австрийской провинции Штирия.

Всего в Европарламент входит 751 депутат от восьми фракций, также есть независимые члены. «Зеленые – Европейский свободный альянс» – это пятая по численности фракция: в Европарламенте у нее 52 депутата.

Как проходил визит Путина в Вену

Экономика
Новости

Минэкономразвития и Росстат разошлись в оценке роста ВВП в первом полугодии

Ведомости
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ВВП России в первом полугодии вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из обзора Министерства экономического развития «Картина деловой активности».

Это немного выше расчетов Росстата, который ранее сегодня представил свою оценку роста ВВП. По данным службы госстатистики, ВВП в январе — июле вырос на 1,6%.

В июле ВВП увеличился на 1,8% в годовом выражении, сообщает Минэкономразвития. Основной вклад в ускорение роста ВВП в прошлом месяце внесло восстановление динамики промышленного производства, отмечает ведомство.

Рост розничной торговли в России в июле замедлился до 2,5% после июньского ускорения до 3%. Это связано с окончанием чемпионата мира по футболу, говорится в материалах Минэкономразвития.

В прошлом месяце Минэкономразвития сообщало, что ЧМ-2018 в июне ускорил рост розничной торговли в России до 3% по сравнению с 2,4% в мае. При этом Центробанк сообщал, что чемпионат ускорил рост российской экономики на 0,1-0,2 процентного пункта во II квартале 2018 г.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России в 2018 г. — 1,9%. Центробанк ожидает роста ВВП в интервале 1,5-2%.

Самые активные спонсоры чемпионата мира по футболу

Политика
Новости

День в СИЗО за полтора пересчитают каждому пятому заключенному

Ведомости
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По данным ФСИН, под действие закона о «год за два», меняющего правила зачета времени, проведенного в следственных изоляторах, подпадают более 110 000 человек, отбывающих сроки лишения свободы, и еще около 7500 находящихся под домашним арестом. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников на заседании экспертного совета при уполномоченном при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

«Это даже круче амнистии», - отметил он: амнистия имеет только обратную силу, а новые правила будут действовать постоянно.

110 000 человек — это примерно пятая часть тюремного населения страны (в августе, по данным ФСИН, в России насчитывалось 587 111 заключенных). Закон, меняющий правила зачета времени, проведенного в предварительном заключении, был внесен в Госдуму в 2008 г., но принят только в июне 2018 г. Теперь один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается за полтора дня при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии, за два дня при отбывании наказания в колонии-поселении, а также за один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима. А вот при зачете домашнего ареста теперь будет действовать понижающий коэффициент: два к одному.

По данным члена столичной общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой, в Москве по итогам такого перерасчета уже освободились около 100 человек.

Как живет «Бутырка»

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Бизнес
Новости

Минсельхоз заявил о несущественном росте цен на мясо

Ведомости
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Министерство сельского хозяйства не наблюдает существенного роста цен на мясо, о котором ранее заявили российские мясопереработчики. По данным ведомства на 16 августа, средневзвешенные цены производителей на говядину оставались на уровне прошлого года, стоимость свинины выросла на 2,5%, мяса птицы — на 3,1%.

Рост цен Минсельхоз объяснил «сезоном шашлыков». «В весенне-летний период традиционно отмечается тенденция к росту внутренних цен производителей, что связано с сезонным ростом потребления мяса в потребительском секторе ("сезон шашлыков")», говорится в комментарии министерства, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Предложение на рынке мяса сейчас достаточное, Россия полностью обеспечена свининой, отметил Минсельхоз. По итогам первого полугодия производство скота и птицы на убой выросло на 4,2% и составило 6,8 млн т, в том числе свиней — на 8,2% до 2,2 млн т.

Мясопереработчики («Продо», «Дымов», «Останкино» и др.) с начала августа жалуются на бесконтрольный рост цен. По данным Национального союза мясопереработчиков (НСМ), свинина подорожала на 30% с начала года, курятина на 35%, отечественная говядина на 10%, импортная на 25%.

В связи с этим НСМ обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на торговые сети чтобы они поскорей рассмотрели новые, более высокие цены на продукцию мясопереработки (колбасы, полуфабрикаты и проч.) и согласились с ними. Также мясопереработчики просят отрегулировать ценообразование мясного сырья.

Стиль жизни
Новости

Умер лауреат «Русского Букера» Владимир Шаров

Ведомости
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В пятницу в возрасте 66 лет умер российский писатель, лауреат премии «Русский Букер» Владимир Шаров, сообщила некоммерческая организация «Институт перевода» со ссылкой на супругу прозаика Ольгу Дунаевскую.

Прощание с писателем состоится в понедельник, 20 августа, в ритуальном отделении Центральной клинической больницы в Москве.

Причина смерти не называется. Шаров последние полтора года «боролся с серьезным заболеванием», сообщается на сайте «Год литературы».

Шаров родился 7 апреля 1952 г. в Москве, его отцом был детский писатель Александр Шаров. Окончил исторический факультет Воронежского университета.

В 1979 г. Шаров дебютировал как поэт в журнале «Новый мир». Первый роман писателя — «След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах» — был опубликован в 1991 г. Последняя книга автора — роман «Царство Агамемнона» — вышла несколько недель назад.

Премию «Русский Букер» Владимир Шаров получил в декабре 2014 г. за объемный философский роман в письмах «Возвращение в Египет».

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