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Мадуро объявил об увеличении минимальной зарплаты в Венесуэле в 60 раз

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в пятницу стоимость криптовалюты El Petro (петро) и размер новой минимальной зарплаты в стране, передает агентство AVN. По словам Мадуро, один петро будет стоить $60. Это 3600 новых боливаров или 360 млн старых.

С 20 августа Венесуэла перейдет на новую деноминированную валюту — суверенный боливар. С нынешнего боливара будут убраны пять нулей. Суверенный боливар будет привязан к петро.

Минимальная зарплата составит 0,5 петро, то есть 1800 новых боливаров или 180 млн старых. Сейчас минимальный размер оплаты труда в Венесуэле составляет всего 3 млн старых боливаров (30 новых). Таким образом, минимальная зарплата вырастет в 60 раз.

Также Мадуро объявил о повышении НДС в стране с 12% до 16%.

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную запасами нефти, газа, золота и алмазов криптовалюту El Petro, став первой страной с собственной криптовалютой. Власти Венесуэлы рассчитывают на то, что собственная криптовалюта позволит им успешнее привлекать финансовые средства из-за рубежа. Нехватка иностранной валюты в стране вызвала падение импорта, в том числе продуктов питания.

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