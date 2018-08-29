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США смогут накладывать 25%-ные пошлины на мексиканские автомобили

Проект дополнительного торгового соглашения между США и Мексикой позволит Вашингтону вводить пошлины до 25% на импорт мексиканских легковых и коммерческих автомобилей, а также запчастей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на автопроизводителей.

Договоренность об отказе от Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) в пользу двухсторонней сделки с Мексикой, к которой может присоединиться Канада, была достигнута 27 августа. Суть сделки заключается в ужесточении требований к локализации производства автомобилей в США и Мексике (до 75% с 62,5%) для беспошлинного режима при сохранении режима свободной торговли для сельскохозяйственных товаров. Ранее президент США Дональд Трамп угрожал пошлинами в 25% на импорт всех автомобилей в США.

Дополнительное соглашение между США и Мексикой, о котором ранее не объявлялось, предполагает, что Вашингтон сможет вводить «тарифы национальной безопасности» на мексиканские машины, если их годовой импорт превысит 2,4 млн единиц. Аналогичная мера предусмотрена для запчастей, если их импорт превысит $90 млрд в год. В ближайшие недели администрация США планирует опубликовать результаты опроса о том, представляет ли автомобильный импорт угрозу нацбезопасности. Они могут стать обоснованием допсоглашения с Мексикой.

Условия сделки не являются окончательными и могут меняться в зависимости от позиции Канады. В 2017 г. США импортировали почти 1,8 млн мексиканских автомобилей.