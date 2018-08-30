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Евросоюз готов обнулить пошлины на импорт автомобилей из США

Евросоюз готов обнулить импортные пошлины на промышленные товары из США, включая автомобили, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. Это часть позиции ЕС на переговорах о новом торговом соглашении с США, указывает Politico. Сейчас импортные пошлины на американские автомобили в ЕС составляют 10%, что выше американских импортных пошлин (2,5%), однако недавно президент США Дональд Трамп угрожал поднять их почти на порядок.

«Мы сказали, что со стороны ЕС готовы перейти к нулевым пошлинам на промышленные товары в случае, если то же самое сделают США, - на взаимной основе, - заявила Мальмстрем в Европарламенте. - Мы готовы обнулить даже пошлины на автомобили, если то же сделают США». Речь не идет о возврате к прежнему проекту соглашения о свободной торговле между ЕС и США (TTIP), отметила еврочиновник: новое соглашение не коснется ни сельхозпродукции, ни госзакупок.

Торговый конфликт между США и ЕС начался со с введения американской администрацией с 1 июня пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). ЕС ответил 25%-ными пошлинами на продукты питания, виски, табачные изделия и другие продукты на $3,3 млрд. Затем Трамп пригрозил ЕС пошлинами в 20% на автомобили, импорт которых в США в 2017 г. достиг почти $50 млрд.

Во время последовавших переговоров председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Трамп договорились не вводить новые пошлины до конца консультаций, но об их возможном обнулении тогда не сообщалось.