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Экономика
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Евросоюз готов обнулить пошлины на импорт автомобилей из США

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Евросоюз готов обнулить импортные пошлины на промышленные товары из США, включая автомобили, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. Это часть позиции ЕС на переговорах о новом торговом соглашении с США, указывает Politico. Сейчас импортные пошлины на американские автомобили в ЕС составляют 10%, что выше американских импортных пошлин (2,5%), однако недавно президент США Дональд Трамп угрожал поднять их почти на порядок.

«Мы сказали, что со стороны ЕС готовы перейти к нулевым пошлинам на промышленные товары в случае, если то же самое сделают США, - на взаимной основе, - заявила Мальмстрем в Европарламенте. - Мы готовы обнулить даже пошлины на автомобили, если то же сделают США». Речь не идет о возврате к прежнему проекту соглашения о свободной торговле между ЕС и США (TTIP), отметила еврочиновник: новое соглашение не коснется ни сельхозпродукции, ни госзакупок.

Торговый конфликт между США и ЕС начался со с введения американской администрацией с 1 июня пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). ЕС ответил 25%-ными пошлинами на продукты питания, виски, табачные изделия и другие продукты на $3,3 млрд. Затем Трамп пригрозил ЕС пошлинами в 20% на автомобили, импорт которых в США в 2017 г. достиг почти $50 млрд.

Во время последовавших переговоров председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Трамп договорились не вводить новые пошлины до конца консультаций, но об их возможном обнулении тогда не сообщалось.

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Экономика
Новости

Силуанов: «Алроса» и «Аэрофлот» могут направлять на дивиденды 75% прибыли

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Госкомпании «Алроса» и «Аэрофлот» могут направлять 75% от своей прибыли на дивиденды, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Министр напомнил, что позиция правительства по дивидендам госкомпания не менялась: они по-прежнему должны распределять между акционерами не менее 50% прибыли, финансируя свои инвестиционные программы без ущерба для дивидендов. Силуанов отметил, что акционеры эффективных частных компаний, в том числе сталелитейных и телекоммуникационных, получают не менее половины чистой прибыли в качестве дивидендов. «Такие госкомпании, как "Алроса" и "Аэрофлот", уже сейчас могут платить и 75% от их прибыли в качестве дивидендов», - считает он.

Чиновник добавил, что лишь в отдельных случаях часть инвестрасходов госкомпаний может финансироваться за счет бюджетных субсидий. «Обозначенный правительством на уровне 50% чистой прибыли уровень уплаты дивидендов соответствует общемировым показателям», - подчеркнул Силуанов. По его мнению, такая политика мотивирует госкомпании опираться на внутренние резервы, снижать издержки и оптимизировать инвестиционные процессы.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на бюджетные документы и поручения профильных министерств писал, что правительство может разрешить инфраструктурным монополиям не платить дивиденды по обыкновенным акциям, чтобы высвобожденные средства шли на их инвестпрограммы. Газета отмечала, что такую возможность власти готовы предоставить РЖД. В то же время из программы развития компании до 2025 г. исключается господдержка. 

Собеседники газеты уточняли, что подобные  предложения будут прорабатываться по всем инфраструктурным компаниям, в том числе по «Россетям» и «Транснефти». Это следует из поручения Минэкономики, Минфину, Минтрансу, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа, писало издание. В документах по итогам встречи указывалось, что ведомства должны согласовать предложения по «совершенствованию дивидендной политики» федеральных инфраструктурных монополий с учетом «безусловного финансового обеспечения» их инвестиционных программ к 5 сентября

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

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Политика
Новости

Mail.ru Group посчитала предвыборный ролик «Единой России» нарушающим закон

Ведомости
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Социальные сети «В контакте» и «Одноклассники», принадлежащие Mail.ru Group, отказались размещать на правах рекламы агитацию «Единой России» со слоганом «Партия президента», сообщает Znak.com со ссылкой на источник в одном из региональных избирательных штабов. По данным издания, у «Единой России» потребовали документы, официально подтверждающие факт поддержки партии Владимиром Путиным.

Представитель Mail.ru Group отказался от комментариев «Ведомостям». Источник «Ведомостей» в группе объяснил, что предложенный рекламный ролик не соответствует законодательству России и фактам. «Единая Россия» не может рекламировать себе как «Партия президента», если президент России Владимир Путин — беспартийный, пояснил собеседник.

Вопрос о том, какую рекламу и по каким причинам блокирует Mail.ru, надо задавать представителям компании, заявила пресс-служба «Единой России». «Мы со своей стороны можем сказать, что используем в избирательных кампаниях все доступные и не запрещенные законом инструменты, в том числе рекламу в соцсетях. Но исключительно в рамках тех правил и ограничений, которые действуют для всех остальных пользователей. Никаких переговоров, нацеленных на их обход, мы не ведем и вести не будем. Правила должны быть едины для всех», - подчеркнула пресс-служба партии.

9 сентября в России пройдет единый день голосования: в 22 регионах пройдут прямые выборы губернаторов, а в Москве - выборы мэра. 22 августа РБК со ссылкой на источники писал, что Кремль разрешил партии использовать слоган «Единая Россия» - партия президента» в тех регионах, где партия оказалась в наиболее сложной ситуации перед 9 сентября. Разрешение касается Иркутской и Владимирской областей, где пройдут выборы в заксобрания, а также Екатеринбурга, где пройдут выборы в городскую думу. Возможно, слоган разрешат использовать в Архангельской и Ульяновской области, где будут выборы в заксобрания, говорил источник РБК.

В конце июля, по данным ВЦИОМа, электоральный рейтинг «Единой России» снизился до 37%, в то время как в начале года рейтинг составлял 53%. Ниже показатель партии в последний раз опускался в конце 2011 г. — тогда в стране проходили массовые протесты против фальсификаций на выборах.

Кто агитировал за Владимира Путина на президентских выборах

Политика
Новости

Власти Петербурга приостановили выселение общества «Мемориал»

Ведомости
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Власти Санкт-Петербурга приостановили выселение правозащитного общества «Мемориал» из здания на Разъезжей улице. Об этом сообщил депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский со ссылкой на ответ губернатора Георгия Полтавченко.

«Получил ответ губернатора на свое обращение о недопустимости расторжения арендного договора с "Мемориалом" (помещение на Разъезжей, 9)», написал Вишневский в Facebоok.

В ответе губернатора, фотографию которого опубликовал депутат, говорится, что комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга приостановил работу по расторжению договора аренды с «Мемориалом» и выселению организации из здания по адресу Разъезжая ул., д. 9а. Отмечается, что комитетом «проводится дополнительная работа в отношении указанного помещения». О чем именно идет речь, не уточняется.

Правозащитная организация «Мемориал» занимает здание на Разъезжей улице более 20 лет. В середине августа Вишневский сообщил, что общество решили выселить из этого офиса. Помещение находится в собственности города, с «Мемориалом» был заключен договор аренды. В последний раз он продлевался в январе 2011 г. на семь лет, в январе этого года срок его действия закончился.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России, а также оказывает содействие лицам, подвергшимся политическим репрессиям. Об этом говорится на сайте организации.

«Мемориал» был учрежден в 1992 г. в Москве. Одним из организаторов и первым почетным председателем общества был академик Андрей Сахаров.

Бизнес
Новости

Campbell Soup продаст часть бизнеса под давлением инвесторов

Ведомости
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Американский гигант пищевой промышленности Campbell Soup объявил о готовности продать свой международный бизнес, а также подразделение свежезамороженных продуктов. Это произошло под давлением инвесторов, пишет Reuters. Претенденты на покупку пока не известны, но не исключено, что это крупные инвестфонды. Котировки компании на предварительных торгах упали на 4%.

Международный бизнес Campbell включает операции в Малайзии, Индонезии, Японии и Гонконге, а также австралийские бренды печенья Arnott's и Kelsen. Бренды свежих продуктов включают в себя соки и овощи Bolthouse Farms, соусы Garden Fresh Gourmet и охлажденные супы. Выручка этих подразделений в прошлом году составила $2,1 млрд, или порядка четверти всей выручки компании со 149-летней историей.

Продажа части бизнеса означает отход от наследия прежнего гендиректора Дениз Моррисон, покинувшей компанию в мае этого года после семи лет руководства. Она хотела, чтобы Campbell продавала весь набор здоровой пищи «от супов до орешков», и в 2015 г. создала для этого подразделение Campbell Fresh. Но результаты оказались неубедительными, напоминает Reuters.

Купивший в августе миноритарный (5,65%) пакет Campbell Soup хедж-фонд Third Point известного инвестора-активиста Дэниэла Леба немедленно призвал призвал промежуточное руководство продать компанию более крупному производителю продуктов питания, сочтя это «единственно оправданным шагом».

Капитализация Campbell Soup за последние два года снизилась на треть до $12 млрд, поскольку молодые покупатели отказываются от ее супов и печений, отмечает Reuters. В прежние времена наследники основателя компании Джона Дорранса (сейчас у них 33%) могли продвигать собственную консервативную политику за счет поддержки инвесторов, но со вхождением в капитал инвестфондов в этом году расстановка сил поменялась, пишет агентство.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кремль не исключил обострения ситуации в Сирии

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «разумной предосторожностью» объявленные российскими властями большие военные учения в Средиземном море.

«Обстановка в Сирии имеет существенный потенциал для осложнения, вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Действительно, вот этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжить бездействие. Поэтому, конечно, повышенные меры предосторожности вполне оправданы и обоснованы», — пояснил представитель Кремля.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о связи объявленных учений с обстановкой в Сирии. Ранее Минобороны заявило, что в учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море примут участие более 25 кораблей и судов во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» и 30 самолетов, в том числе Ту-160.

Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков уточнял, что 25 августа в Средиземное море вошел американский эсминец USS Ross с 28 крылатыми ракетами Tomahawk. По его словам, в Персидском заливе уже находится корабль УРО USS The Sullivans с 56 такими ракетами. Минобороны указывало, что это еще одно подтверждение того, что США намерены воспользоваться инсценировкой химической атаки боевиками «Хайат Тахрир Аш-Шам» (новое название запрещенной в России «Джабхат Ан-Нусры») для удара по сирийским правительственным силам.

Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

Политика
Новости

Песков назвал странным рейтинг Forbes с Путиным на первом месте

Ведомости
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Не надо быть провидцем, чтобы поставить президента Владимира Путина на первое место рейтинга самых влиятельных россиян, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новый рейтинг российского Forbes.

В целом о рейтинге «ничего нельзя сказать», отметил представитель Кремля. «Какие критерии, на чем основывались – весьма непонятный, странный список», – сказал Песков.

Сам Песков оказался в рейтинге самых влиятельных россиян на 70-м месте.

Российский Forbes впервые опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных россиян. Первое место президент России Владимир Путин занял «автоматически», отмечалось в пояснении к публикации: это место российскому лидеру досталось потому, что ранее он занял второе место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes.

Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на два источника в редакции Forbes пишет, что фотография Путина будет на обложке номера с рейтингом.

В первую пятерку помимо Путина вошли также предправления Сбербанка Герман Греф и «Газпрома» – Алексей Миллер. На четвертом месте - главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, на пятом – премьер-министр Дмитрий Медведев.

В 2017 г. журнал публиковал рейтинг самых влиятельных россиян столетия. На первом месте оказался первый космонавт Юрий Гагарин. Его кандидатуру поддержали 52,2% читателей. На втором месте – Иосиф Сталин, за него проголосовали 44,6% читателей. Замыкал топ-3 Путин (43,6%).

10 самых влиятельных россиян по версии Forbes

Выбор редактора
Политика
Новости

Кремль назвал дискуссионным вопрос о наказании за увольнение перед пенсией

Ведомости
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Вопрос о введении уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста дискуссионный, дискуссия требуется, «чтобы развеять опасения бизнеса». Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, нет ли у Кремля планов обсудить с профсоюзами и бизнесом предложение Владимира Путина ввести уголовную ответственность за увольнение работников перед выходом на пенсию.

«Существуют механизмы взаимодействия и обсуждения дискуссионных вопросов с бизнес-сообществом, есть организации, объединяющие бизнесменов. По линии этих организаций постоянно осуществляется обратная связь, это первое: эти механизмы работают. Второе: если вы внимательно ознакомились со вчерашним заявлением Путина, то вы заметили, что он сказал, что безусловно нужно одновременно создавать заинтересованность у представителей бизнеса больше привлекать людей предпенсионного возраста», — напомнил Песков. «Кто-то из представителей бизнеса пока вряд ли сможет сформулировать, чем хуже сотрудник предпенсионного возраста и чем он в худшую сторону отличается со своим богатым опытом от человека, который только закончил вуз», — отметил он.

Накануне Путин выступил с телеобращением к россиянам по поводу пенсионной реформы и предложил меры, которые, по его мнению, могли бы смягчить ее параметры. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, установить для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию.

Вице-премьер Татьяна Голикова после этого сообщила, что наказанием за увольнение работников в предпенсионном возрасте могут стать штраф в размере до 200 000 руб. или зарплаты за 18 месяцев. Он добавляла, что введение такого наказания необходимо обсудить с работодателями и профсоюзами.

Эффект от предложений Путина она оценила в 7,8 трлн руб. с 2019 до 2028 г. Решение Путина о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а не до 63 обойдется бюджету в 3,2 трлн руб., уточняла она.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Технологии
Новости

Китай запустил платформу для борьбы со слухами в интернете

Ведомости
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Китай запустил платформу, с помощью которой можно пожаловаться на «онлайн-слухи». Об этом сообщает агентство Reuters. Платформа будет также распространять «подлинные» новости, взятые из государственных СМИ.

Платформа получила название Piyao, что в переводе означает «опровержение сплетен». С помощью технологий искусственного интеллекта она идентифицирует сообщения как ложные. По мнению китайских властей, такой контент является социально-дестабилизирующим, уточняет агентство. У нового сервиса есть мобильное приложение, аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, в том числе в популярных в Китае Weibo и WeChat.

«Слухи нарушают права личности, слухи создают панику в обществе, слухи вызывают колебания на фондовых рынках, слухи воздействуют на нормальную деятельность бизнеса», — указывается в ролике, посвященном запуску Piyao.

Сервис был запущен Центральной комиссией по вопросам киберпространства Китая совместно с госагентством «Синьхуа». Она объединила около 40 похожих платформ.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram

Бизнес
Новости

«Лукойл» начнет программу обратного выкупа акций 3 сентября

Ведомости
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«Лукойл» объявил дату начала обратного выкупа акций (buyback) компании, в том числе в форме депозитарных расписок, на открытом рынке на сумму до $3 млрд. Об этом говорится в сообщении компании. Срок действия программы с 3 сентября 2018 г. по 30 декабря 2022 г.

Покупку акций в рамках программы будет проводить 100%-ная «дочка» нефтяной компании Lukoil Securities Limited на регулируемых торговых площадках через международных брокеров, говорится в сообщении. Совет директоров компании поддержал планы провести buyback акций в декабре 2017 г. Цель программы - уменьшить капитал нефтяной компании.

«Мы рады сообщить о начале программы обратного выкупа на сумму $3 млрд, основанной на наших сильных фундаментальных показателях. Это важный шаг на пути реализации объявленных ранее стратегических инициатив, включая политику возврата капитала акционерам», - заявил президент «Лукойла» Вагит Алекперов, чьи слова приводятся в сообщении.

Уставный капитал «Лукойла» сейчас составляет 21 264 081 руб. 37,5 коп. и состоит из 850 563 255 штук обыкновенных именных акций номиналом 0,025 руб. каждая.

Ранее собрание акционеров компании решило сократить уставный капитал «Лукойла» путем покупки 100,6 млн акций по фиксированной цене. Компания уточняла, что эта сделка не входит в программу обратного выкупа. В сообщении отмечается, что $3 млрд эквивалентно 44 млн обыкновенных акций компании, или 5,2% ее уставного капитала по цене закрытия $68,16 за депозитарную расписку, представляющую одну обыкновенную акцию, по состоянию на 29 августа 2018 г. на Лондонской фондовой бирже.

После принятия акционерами решения об уменьшении уставного капитала Lukoil Securities Limited заявит к продаже имеющиеся на ее балансе 100,6 млн акций «Лукойла» (11,82% уставного капитала компании), а компания их купит с целью погашения. В результате погашения приобретенных акций уставный капитал компании уменьшится до 750 млн акций.

Бизнес
Новости

«Победа» снизила чистую прибыль за полугодие на 56%

Ведомости
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Бюджетный авиаперевозчик «Победа» снизил чистую прибыль по МСФО за первое полугодие 2018 г. на 56%, следует из презентации группы компаний «Аэрофлот», в которую входит лоукостер.

За полгода компания снизила чистую прибыль с 400 млн руб. до 175 млн руб. Показатель EBITDA снизился на 83,8% – с 408 млн руб. до 66 млн руб. Выручка компании при этом выросла на 66,1% – с 8,268 млрд руб. до 13,736 млрд руб.

Пассажиропоток лоукостера за первое полугодие составил 3,2 млн человек.

«Победа» – единственный российский лоукостер. Компания осуществляет рейсы в российские города и по ряду зарубежных направлений.

От автомобиля до авиакомпании: что называют «Победой»

Технологии
Новости

Цена акций «Мегафона» упала на 16% после выхода гендиректора из капитала компании

Ведомости
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Акции «Мегафона» после начала торгов на Московской бирже - по состоянию на 10:42 - потеряли 15,88%. Они подешевели на 107 руб. до 567 руб.

Накануне, 29 августа, компания сообщила, что председатель правления и гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков и исполнительный директор Геворк Вермишян продали принадлежащие им акции. Солдатенков продал 255 500 GDR, или 0,0412% в уставном капитале «Мегафона», а Вермишян — 6000 обыкновенных акций, или 0,00097% в уставном капитале.

В этот же день международное рейтинговое агентство Standard & Poors снизило рейтинг «Мегафона» с BBB- до BB+ со стабильным прогнозом.

В середине августа Солдатенков сообщил, что в начале следующего года у него заканчивается контракт с «Мегафоном». «В сентябре-октябре будем обсуждать с акционерами вопрос о преемнике. Считаю это правильным и ответственным подходом с точки зрения развития бизнеса», - подчеркнул он.

О возможном уходе Солдатенкова с поста гендиректора сообщали источники «Ведомостей» еще в сентябре 2017 г. Знакомый акционеров говорил, что Солдатенкова пригласили, чтобы исправить ситуацию с финансовыми результатами после ухода Ивана Таврина, который был гендиректором с 2012 по 2016 г., но стало очевидно, что Солдатенков с задачей не справляется.

Собеседники «Ведомостей» также называли Вермишяна одним из наиболее вероятных преемников Солдатенкова. Другим наиболее вероятным преемником называли коммерческого директора оператора Влада Вольфсона. 

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