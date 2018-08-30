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Аргентина резко подняла ключевую ставку после обвала песо

Центробанк Аргентины сегодня поднял ключевую ставку сразу на 15 процентных пунктов - до 60% годовых - после самого резкого обвала песо к доллару с 2015 года, когда был введен плавающий курс. Сегодня на предварительных торгах песо, потерявший накануне 7%, упал еще на 15% к 40 песо за доллар, пишет Financial Times.

Еще в апреле за доллар давали только 20 аргентинских песо. Динамика этой южноамериканской валюты в текущем году оказалась худшей в мире, отмечает FT.

Накануне президент Аргентины Маурисио Макри обратился к МВФ с просьбой ускорить предоставление стабилизационного кредита в $50 млрд, согласованного в июне. Падение песо стало угрожать способности Аргентины обслуживать долги, большая часть которых номинирована в долларах. Аргентина лишь несколько лет назад вернулась на международный рынок капитала после того, как урегулировала споры с инвестфондами, добивавшимися выплат после масштабного дефолта страны в 2001 г.