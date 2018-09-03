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ЦБ увидел риск роста инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы

Банк России не исключил увеличения инфляционных ожиданий населения в ближайшие месяцы, следует из опубликованного регулятором обзора за август. Кроме того, ЦБ видит признаки увеличения склонности россиян к потреблению. Пока же инфляционные ожидания населения России на следующие 12 месяцев повысились незначительно - до 9,9% в августе с 9,7% в июле.

К росту инфляционных ожиданий способно привести ослабление рубля в августе на 7,5% и близящийся рост ставки НДС до 20% (с начала 2019 г.), ожидает ЦБ. «Масштаб и продолжительность этого эффекта пока сложно оценить. Эта неопределенность входит в число основных инфляционных рисков. Банк России будет уделять этому особое внимание», - говорится в обзоре.

Респонденты стали реже упоминать рост цен на бензин как причину инфляции, замечает ЦБ, но на вопрос о том, какие товары подорожали сильнее всего, по-прежнему называют бензин, хотя он не дорожает уже два месяца. «Это указывает на то, что инфляционные ожидания не только остаются чувствительными к разовым всплескам цен на отдельные товары, но и имеют тенденцию к сохранению на повышенных уровнях еще некоторое время даже при отсутствии значимых изменений цен», - пишет регулятор.

Заседание совета директоров ЦБ, на котором будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 14 сентября. Большинство аналитиков не ждут изменений ключевой ставки с текущего значения 7,25%.