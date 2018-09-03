Новости
Экономика
Новости

ЦБ увидел риск роста инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Банк России не исключил увеличения инфляционных ожиданий населения в ближайшие месяцы, следует из опубликованного регулятором обзора за август. Кроме того, ЦБ видит признаки увеличения склонности россиян к потреблению. Пока же инфляционные ожидания населения России на следующие 12 месяцев повысились незначительно - до 9,9% в августе с 9,7% в июле.

К росту инфляционных ожиданий способно привести ослабление рубля в августе на 7,5% и близящийся рост ставки НДС до 20% (с начала 2019 г.), ожидает ЦБ. «Масштаб и продолжительность этого эффекта пока сложно оценить. Эта неопределенность входит в число основных инфляционных рисков. Банк России будет уделять этому особое внимание», - говорится в обзоре.

Респонденты стали реже упоминать рост цен на бензин как причину инфляции, замечает ЦБ, но на вопрос о том, какие товары подорожали сильнее всего, по-прежнему называют бензин, хотя он не дорожает уже два месяца. «Это указывает на то, что инфляционные ожидания не только остаются чувствительными к разовым всплескам цен на отдельные товары, но и имеют тенденцию к сохранению на повышенных уровнях еще некоторое время даже при отсутствии значимых изменений цен», - пишет регулятор.

Заседание совета директоров ЦБ, на котором будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 14 сентября. Большинство аналитиков не ждут изменений ключевой ставки с текущего значения 7,25%.

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков прокомментировал слова Макрона о мечте Путина разрушить ЕС

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия заинтересована в развитии, процветании и стабильности Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Владимир Путин мечтает разрушить ЕС.

«Конечно, и президент об этом также говорил, мы заинтересованы в том, чтобы пространство Евросоюза было развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным», – заявил Песков. Он напомнил, что Путин неоднократно говорил о готовности России восстановить и нормализовать отношения с ЕС.

По словам Пескова, Евросоюз – основной торгово-экономический партнер России по объему, «хотя на пятки ему наступает Китай». Пресс-секретарь Путина также отметил, что отношения ЕС и Москвы не по инициативе российской стороны находятся в «изрядно подмороженном состоянии». Это не в интересах ЕС или России, «как нам кажется», добавил представитель Кремля.

Путин в плане уважения к Макрону «абсолютно отвечает взаимностью», сказал Песков. По его словам, у них установились не только конструктивные рабочие отношения, но и добрые личные отношения. Это помогает им обсуждать достаточно острые темы и вопросы, даже если у стран есть расхождения в подходах, отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT заявил, что Путин мечтает разрушить ЕС. «Мы вместе с Россией должны выстроить новую архитектуру безопасности — мы нуждаемся в подобной дискуссии вместе с Россией. Но мечта Владимира Путина — демонтаж Евросоюза», – сказал французский президент. При этом Макрон отметил, что уважает Путина.

Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит впервые побывали в России с официальным визитом в конце мая, тогда они посетили Петербургский международный экономический форум. Кроме того, президент Франции приезжал на финальный матч чемпионата мира по футболу, который прошел на московском стадионе «Лужники». Этим летом президенты также созванивались, они обсуждали Сирию и голодовку украинского режиссера Олега Сенцова.

Путин подарил цветы супруге президента Франции

  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

«Роскосмос» назвал преждевременной версию об утечке воздуха на МКС из-за халатности

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Роскосмос» сегодня назвал преждевременной версию о халатности при сборке российского космического корабля «Союз» как причине утечки воздуха на Международной космической станции (МКС). «Комиссия продолжает работу. Отрабатываются все варианты. Пока нет какой-либо приоритетной версии и говорить о причинах преждевременно», – сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Причины инцидента будут названы только после завершения работы комиссии, подчеркивает «Роскосмос».

Давление воздуха на МКС начало снижаться 30 августа. Экипаж провел обследование всех модулей станции и обнаружил источник утечки – микротрещину в бытовом отсеке пристыкованного к МКС транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09». За несколько попыток экипаж смог загерметизировать повреждение и компенсировать потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков космического «грузовика» «Прогресс».

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин изначально предположил, что повреждение мог нанести микрометеорит. Однако в понедельник «РИА Новости» сообщило, что в качестве основной версии рассматривается халатность при изготовлении корабля «Союз МС-09» в РКК «Энергия». По словам источника госкорпорации, установлен и ответственный за халатность. Госкорпорация сообщила, что допустивший ошибку сотрудник еще на земле заделал трещину спецклеем и ее не обнаружили ни при проверке корабля на герметичность перед запуском, ни во время первых месяцев орбитального полета. «Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие», – сказал источник в «Роскосмосе».

Выбор редактора
Финансы
Новости

Группа ВТБ продала подразделение в США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Группа ВТБ продала подразделение VTB Capital в США, открытое еще в 2012 г., ее менеджменту, следует из сообщения группы. «31 августа 2018 г. группа ВТБ продала VTB Capital Inc., Нью-Йорк, менеджменту этой компании. Компания была переименована в Xtellus Capital Partners и стала самостоятельным игроком на рынке акций и операций с фиксированной доходностью», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ВТБ.

Сумма сделки не раскрывается.

Xtellus Capital Partners и группа ВТБ заключили соглашение о работе Xtellus в качестве брокер-дилера для группы ВТБ на американском рынке. «С учетом текущей геополитической ситуации такое изменение в операционной платформе является наиболее оптимальным способом продолжения обслуживания наших российских и международных клиентов», - сообщила пресс-служба банка.

Банк ВТБ находится под секторальными санкциями США с 2014 г. Эти санкции ограничивают возможность привлечения финансирования в США. С весны 2018 г. в санкционный список включен президент ВТБ Андрей Костин. 90% бизнеса ВТБ находится в России, отметил Костин в апреле, комментируя персональные санкции.

В середине августа конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России. В нем, в частности, говорится о запрете на покупку нового российского госдолга и на операции с долларом для российских госбанков. Президенту США дается возможность в соответствии с законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) блокировать все сделки финансовых организаций из списка, если их имущество находится в США, попадает в США, принадлежит или находится под контролем гражданина США. В списке – Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ.

Выбор редактора
Политика
Новости

Основатель ритейлера JD.com вернулся в Китай после задержания в США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Основатель и гендиректор китайской торговой онлайн-площадки JD.com, миллиардер Лю Цяндун вернулся в Китай после задержания в американском штате Миннесота по подозрению в совершении преступления сексуального характера. Об этом сообщает агентство Reuters.

О задержании китайского бизнесмена 31 августа сообщила The Wall Street Journal. Издание уточняло, что  правоохранительные органы получили жалобу на противоправные действия сексуального характера со стороны Лю Цяндуна. Позже местные власти сообщили, что он был отпущен на свободу, но расследование продолжается. WSJ поясняла, что, согласно законам Миннесоты, власти штата по истечении 36 часов должны предъявить подозреваемому официальные обвинения или отпустить его.

Пресс-служба JD.com заявила, что «отдельные пользователи сети Weibo распространяют ложные слухи о господине Лю Цяндуне». «Настоящим сообщаем: Лю Цяндун во время деловых мероприятий в США подвергся не соответствующим действительности обвинениям. В ходе расследования местная полиция не обнаружила каких-либо противоправных действий», - уточняла Financial Times со ссылкой на заявление компании.

JD.com - один из лидеров китайской отрасли интернет-коммерции. Компания со штаб-квартирой в Пекине была основана Лю Цяндуном в 1998 г. Ее оборот за минувший год составил более 360 млрд юаней (около $55 млрд). Личное состояние Лю Цяндуна Forbes оценивает в $10,8 млрд (140-е место в списке богатейших миллиардеров мира).

Стиль жизни
Новости

Лувр Абу-Даби отложил показ принадлежавшей российскому миллиардеру картины

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лувр Абу-Даби пока не будет выставлять картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которая раньше принадлежала российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Об этом сообщает городской департамент культуры и туризма. Причины не уточняются. Какие-либо еще детали будут объявлены позже, говорится в сообщении.

Картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» Лувр Абу-Даби должен был выставить 18 сентября. Музей мог отложить показ полотна до годовщины своего открытия, которое намечено на 11 ноября, написало местное издание The National.

На картине «Спаситель мира» изображен Иисус Христос в голубых одеждах, держащий хрустальный шар. Полотно было написано около 1500 г., долгое время его считали утраченным. Впервые картина появилась на аукционе в 1958 г., тогда ее продали за 45 фунтов как полотно авторства мастера «школы да Винчи». В 2011 г. было установлено, что картину написал сам да Винчи.

Рыболовлев купил картину в 2013 г. за $127,5 млн у швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Российский миллиардер впоследствии с ним судился, обвиняя в мошенничестве в ходе этой сделки: Бувье продал Рыболовлеву картину на $40 млн дороже, чем купил сам.

В ноябре 2017 г. «Спасителя мира» выставили на аукционе Christie’s. В итоге полотно продали за $450,3 млн. Она стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо продававшимся на торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке. После этого суд Нью-Йорка закрыл дело по иску Рыболовлева к Бувье.

Имя картины покупателя не раскрывалось. Это мог быть наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники.

В рейтинге самых доходных предметов роскоши сменился лидер

Бизнес
Новости

Россия продолжила добывать газ на спорном месторождении в Крыму

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия, несмотря на судебные тяжбы с Украиной, продолжила добывать газ на крупнейшем месторождении крымского шельфа — Одесском. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собеседника в правительстве и трех собеседников, близких к ГУП «Черноморнефтегаз», который занимается добычей газа в Крыму.

Ранее РБК со ссылкой на неназванных собеседников сообщал о том, что хозяйственную деятельность на месторождении планируется остановить с 1 июля. То, что работа на месторождении продолжается, подтверждают данные о добыче конденсата «Черноморнефтегаза», сказал аналитик Reuters Максим Назаров. По его словам, в июле она снизилась в сравнении с июнем на 5,4% до 2,4 млн т, что не превышает динамику снижения за последние полгода, отметил эксперт.

Приказ об остановке работы на Одесском в ноябре прошлого года подписал экс-гендиректор «Черноморнефтегаза» Борис Зимин, но после смены руководства компании в 2018 г. приказ отменили, сказал один из собеседников РБК. Решение по Одесскому месторождению «подвисло», т. к. местные власти и Минэнерго не смогли согласовать баланс добычи и потребления газа в Крыму: из-за этого не ясно, сколько денег понадобится «Черноморнефтегазу» из федерального бюджета, сказал другой собеседник. Скорее всего, Одесское все же остановят, это вопрос времени, сказал собеседник, близкий к правительству.

Представители «Черноморнефтегаза», Минэнерго и вице-премьера Дмитрия Козака отказались от комментариев, представители украинского и российского МИДов не ответили на запросы РБК.

РБК со ссылкой на источники писал, что остановить добычу на месторождении планировалось по рекомендации МИДа из-за судебных споров с Украиной. Одесское месторождение расположено ближе к Одесской области Украины, чем к берегу Крыма, и Украина считает, что Россия ведет хозяйственную деятельность в ее морских границах. В МИДе решили: если работ там не будет, не будет и предмета спора, объяснял один из источников РБК.

Россия и Украина ведут два арбитражных спора по поводу добычи газа на крымском шельфе, оба в Постоянном третейском суде в Гааге. Первое разбирательство инициировал МИД Украины в сентябре 2016 г., обвинив Россию в нарушении прав Украины на углеводородные и биологические ресурсы в Черном и Азовском морях и Керченском проливе после присоединения Крыма. Правительство Украины просит суд восстановить права на месторождения и обязать Россию возместить нанесенный ущерб. Второй иск в октябре 2016 г. подали компания «Нафтогаз Украины» и шесть его «дочек». Они требуют возместить ущерб за буровые вышки, газопроводы, 90 нефтяных и газовых скважин, которые перешли России вместе с присоединением Крыма. Сумма иска составила $8 млрд.

Недвижимость
Новости

Суд приостановил продажи квартир в ЖК «Нескучный Home & SPA» Максима Блажко

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность застройщика ЖК «Нескучный Home & SPA» на юге Москвы по привлечению средств дольщиков для строительства этого объекта сроком на один год. Решение было принято по требованию Москомстройинвеста. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев пояснил, что комитет обратился в Арбитражный суд с заявлением о приостановке деятельности застройщика ООО «Строй-комплекс» по привлечению денежных средств граждан для строительства жилого комплекса «Нескучный Home & SPA». Основанием для обращения послужили сразу несколько нарушений: «Строй-комплекс» не направил в комитет отчетность за IV квартал 2017 г. в установленные сроки, на протяжении года предоставлял в составе ежеквартальной отчетности недостоверные сведения, а также нарушал требования к срокам опубликования вносимых в проектную декларацию изменений.

Кроме этого, застройщик в этом году более двух раз привлекался к административной ответственности. Эти нарушения, по словам Тимофеева, препятствуют надлежащему контролю за застройщиком со стороны комитета и нарушают права дольщиков.

Ранее Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с другого застройщика комплекса – компании «Комплекс-строй» – в пользу Внешэкономбанка 12,4 млрд руб. по трем кредитным договорам, заключенным в декабре 2007 г. Также к ООО «Строй-комплекс» был подан иск от ВЭБ на 10,7 млрд руб.

Первая очередь МФК «Нескучный Home & Spa» — 69-этажная башня жилой площадью 38 200 кв. м. В целом проект предусматривает строительство 437 000 кв. м недвижимости, из которых 190 000 кв. м — жилье.

По первоначальным планам первая очередь ЖК «Нескучный Home & SPA» премиум-класса (190 000 кв. м жилья) должна была появиться во II квартале 2019 г. в Донском районе Москвы неподалеку от парка имени Горького. Инвестиции в первую очередь оцениваются в 7,7 млрд руб. Всего компания сооснователя «Донстроя» Максима Блажко «Горн девелопмент» намерена была вложить в проект высотного комплекса 25 млрд руб.

В каких небоскребах продаются самые дорогие пентхаусы в Москве

Политика
Новости

ФСИН создаст в колониях новую систему видеоконтроля

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) внедрит в колониях систему тотального видеонаблюдения. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко. Такая мера должна защитить заключенных от неправомерных действий сотрудников. 

Собеседник агентства уточнил, что ФСИН договорилась о поставках видеорегистраторов, которые нельзя будет отключить. До конца года будет создана система, которая сделает невозможным вмешательство в базу хранения видеозаписей не только сотрудниками учреждений, но и руководителями региональных управлений службы.

«Теперь вот, видеорегистраторы, которые должны применяться при контакте с заключенными во всех СИЗО и исправительных учреждениях, будут новой модели - человек не сможет ни отключить, ни перемотать, ни вырезать ничего из записи», - рассказал Максименко.

Он уточнил, что каждый сотрудник перед сменой будет получать включенный видеорегистратор, который будет записывать весь его рабочий день. Запись будет передаваться на сервер и храниться достаточно большой срок, а записи о применении силы и спецсредств - бессрочно. «То есть, и через 10 лет поднимем видеозапись, если выявится нарушение», - добавил собеседник ТАСС.

Бизнес
Новости

«Победа» повысит минимальную стоимость провоза багажа

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Победа» повысит с 499 руб. до 777 руб. минимальную цену провоза багажа весом 10 кг, следует из сообщения авиакомпании. Новая цена действует с 4 сентября. Как отмечается в сообщении, компания «вынуждена увеличить минимальный тариф» из-за требований управления Федеральной антимонопольной службы Москвы.

Оформить багаж весом 10 кг за 499 руб. пассажиры могли только через сайт авиакомпании. Этой акцией, как следует из сообщения, «Победа» рассчитывала мотивировать пассажиров оплачивать услуги на ее сайте. При оформлении через сайты различных агентств или уже в аэропорту пассажир платил 1000 руб. за одно место багажа весом до 10 кг.

Еще одно условие акции - цена 499 руб. распространялась только на одно место багажа на каждую бронь. Это вызвало претензии антимонопольной службы - она усмотрела в действиях авиакомпании «признаки навязывания потребителям невыгодных условий провоза багажа». «При оформлении билетов на официальном сайте авиакомпании на нескольких пассажиров ресурс дает возможность приобрести перевозку багажа весом до 10 кг за 499 руб. только на одного пассажира из бронирования. Остальным же пассажирам можно оформить багажное место только до 20 кг, что стоит уже 1499 руб.», - заявило на прошлой неделе московское УФАС.

«По требованию УФАС Москвы нам пришлось снять ограничение на количество мест багажа до 10 кг и отменить по этой причине промотариф», - сообщил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, чьи слова приводятся в сообщении авиакомпании. Он также подчеркнул, что промотариф «не может предлагаться без ограничений».

В августе 2018 г. «Победа» проиграла иск о бесплатной ручной клади к Минтрансу. Авиакомпания требовала отменить пункт федеральных авиационных правил о бесплатной перевозке помимо ручной клади (минимум 5 кг на пассажира) дамских сумок, портфелей, портпледов с костюмом, букетов цветов, верхней одежды и рюкзаков. Представители авиаперевозчика считают, что этот пункт накладывает на авиакомпании неограниченные обязательства.

От автомобиля до авиакомпании: что называют «Победой»

Бизнес
Новости

В крупнейшей рекламной компании мира сменился гендиректор

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Рекламная группа WPP объявила о назначении нового гендиректора: им стал 51-летний Марк Рид. Он также вошел в совет директоров компании, уточняется в сообщении.

Рид будет получать 975 000 фунтов стерлингов в год ($1,26 млн), уточняется в сообщении. Кроме того, для него предусмотрены бонусы и премии. «WPP – отличная компания», – приводятся в сообщении слова Рида. Немногие организации имеют подобный глобальный охват – 130 000 сотрудников, которые работают в 112 странах, объясняет он.

Предыдущий гендиректор Мартин Сорелл ушел в отставку еще в апреле после того, как совет директоров начал расследовать обвинения в его неправомерном поведении, передает Bloomberg. По данным агентства, зарплата Рида ниже, чем у Сорелла, который на протяжении многих лет был самым высокооплачиваемым руководителем из всех компаний, входящих в британский индекс FTSE. Кроме того, контракт Рида запрещает ему работать на конкурентов WPP в случае увольнения. В договоре Сорелла не было такого пункта, из-за чего компанию критиковали, отмечает Bloomberg.

WPP называет себя «мировым лидером в сфере коммуникации». Bloomberg уточняет, что это крупнейшая в мире рекламная компания.

Рид вступает в должность в трудное время для WPP и рекламной индустрии, передает Bloomberg. Акции компании пострадали, потому что бизнес сокращает расходы на рекламу, а конкуренция растет, объясняет агентство.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

Экономика
Новости

Росстат засекретил почти 5% ВВП

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Росстат при публикации сведений о размере, структуре и динамике ВВП за 2011–2017 гг. засекретил данные о 4,75% ВВП, касающиеся расходов на вооружение и научные исследования, пишет РБК.

Росстат в 2017 г. перешел на новую методологию – «Систему национальных счетов (СНС) – 2008». Два главных ее отличия от прежней методологии – учет военных расходов и научных исследований и разработок (последние относятся к продуктам интеллектуальной собственности) при расчете ВВП.

Обновленные данные Росстат опубликовал в августе. Но ни «Расходы на системы вооружения», ни «Продукты интеллектуальной собственности» в национальных счетах Росстата не видны, в разбивке валового накопления основного капитала по видам основных фондов они не выделены, отмечает РБК.

Росстат пояснил РБК, что часть данных засекречена, так как этого требует закон «О государственной тайне». На вопрос журналистов, относятся ли на самом деле продукты интеллектуальной собственности к государственной тайне или скрыты, чтобы нельзя было вычислить расходы на вооружение, в Росстате не ответили. На вопрос, планируется ли в будущем публиковать показатели, Росстат ответил отрицательно.

Издание пишет, что по остаточному принципу можно вычислить, что в 2016 г. на расходы на закупку вооружений и создание продуктов интеллектуальной собственности составили около 4,1 трлн руб. – это разница между совокупным объемом валового накопления основного капитала в 17,7 трлн руб. и затратами по остальным активам. Сумма 4,1 трлн руб. соответствует 4,75% ВВП за 2016 г. Детализации валового накопления за 2017 г. пока не представлено.

Из-за «совершенно необоснованного страха раскрытия тайн» в официальную статистику вносятся дополнительные неточности, и это снижает способность анализировать процессы в экономике, сказал главный экономист «ПФ капитал» Евгений Надоршин. «Неготовность адекватно, оперативно и в полном объеме публиковать нужную статистику о состоянии экономики ведет к тому, что экспертов лишают инструментов для анализа, а политики и чиновники сообщают населению цифры, не связанные с реальностью», – отметил он.

Новое оружие, которое показал Путин

Читать ещё
Preloader more
Фото