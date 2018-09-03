Новости
Экономика
Новости

Аргентина вводит дополнительный налог для экспортеров

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Аргентина введет дополнительный налог для экспортеров, чтобы закрыть дефицит бюджета на год раньше, чем планировалось, - в 2019 г., заявил сегодня аргентинский президент Маурисио Макри по местному телевидению.

Власти страны попросят экспортеров, которые выиграли от резкого ослабления аргентинского песо, увеличить вклад в бюджет. «Чтобы покрыть дефицит в течение этого переходного периода, мы обращаемся к тем из экспортеров, кто имеет наибольшие возможности», - заявил Макри (цитата по Reuters). Налог составит 4% с долларового эквивалента экспорта для сельхозпродукции и 3% для остальных товаров.

Он признал, что налоги на экспорт - «плохие» налоги, поэтому вводятся только из-за крайней необходимости. Кроме того, президент страны заявил о сокращении кабинета министров почти наполовину в целях экономии бюджета. «Это не "очередной" кризис. Он должен стать последним», - заявил Макри.

На минувшей неделе аргентинское песо обвалилось на 16% к доллару, потеряв с начала года половину стоимости. ЦБ Аргентины был вынужден поднять основную ставку сразу на 15 п. п. до 60% годовых. Макри обратился к МВФ с просьбой всемерно ускорить предоставление уже согласованного пакета помощи в $50 млрд.

В 2017 г. товарооборот России с Аргентиной вырос примерно на 5% и приблизился к $0,9 млрд. Основные статьи аргентинского экспорта в Россию - мясная, молочная продукция (включая сыры), рыба и фрукты.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Рогозин рассказал о повреждении обшивки «Союза» сверлом

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Точную причину разгерметизации пилотируемого корабля «Союз МС-09», пристыкованного сейчас к Международной космической станции (МКС), установит комиссия, но версия о внешнем воздействии на корабль уже исключена, заявил сегодня руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. На обшивке корабля изнутри видны следы сверла, уточнил он.

«Воздействие было неуверенной рукой, мы можем сократить версию о том, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Там идет скольжение сверла по поверхности», - сказал Рогозин журналистам. Он подчеркнул, что рассматриваются все версии. «Дело чести РКК "Энергия" найти того, кто это сделал. Что это: брак или некие преднамеренные действия. Где эти действия производились? На земле или уже на орбите? Еще раз говорю: ничего не отметаем», - отметил Рогозин.

По его словам, «Союз МС-09» был доставлен на «Байконур» 18 февраля 2018 г., а выпущен он был в 2017 г. на заводе в подмосковном Королеве. Комиссия, расследующая причины разгерметизации, уже изучает технологические карты производства корабля, фамилии всех, кто имел доступ к работам по строительству «Союза». «Фамилию и имя (виновного) хотелось бы узнать. Узнаем, это точно», - подчеркнул руководитель «Роскосмоса».

Рогозин отметил, что пока не исключается преднамеренное повреждение корабля уже в космосе. «Потому что если кто-то пользовался подобного рода инструментами, он должен понимать, что должен быть упор для того, чтобы сделать в правильном месте отверстие (сверлом). А там несколько попыток воздействия сверлом, срыв сверла. Очень интересная история, выясняем», - отметил руководитель «Роскосмоса».

«Союз МС-09» с экипажем из трех человек был запущен к МКС 6 июня и пристыковался к станции 8 июня. Давление воздуха на МКС начало снижаться 30 августа, после чего экипаж обследовал все модули станции и обнаружил источник утечки – микротрещину в бытовом отсеке корабля. Экипаж смог загерметизировать повреждение и компенсировать потерю давления наддувом воздуха из баков космического грузовика «Прогресс».

Рогозин изначально предположил, что повреждение мог нанести микрометеорит. Однако в понедельник «РИА Новости» сообщило, что в качестве основной версии рассматривается халатность при изготовлении корабля «Союз МС-09» в РКК «Энергия». По данным источника агентства, допустивший ошибку сотрудник еще на земле заделал трещину спецклеем и ее не обнаружили ни при проверке корабля на герметичность перед запуском, ни во время первых месяцев орбитального полета. «Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие», – сказал источник в «Роскосмосе».

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Leroy Merlin вложит 10 млрд рублей в распределительный центр в Подмосковье

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сеть магазинов для дома и ремонта Leroy Merlin построит крупнейший в России распределительный центр в Подмосковье, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева.

«Комплекс будет являться крупнейшим логистическим объектом ООО "Леруа Мерлен восток" на территории России и совместно с логистическим центром в парке "Южные врата" (городской округ Домодедово) будет осуществлять дистрибуцию всех магазинов сети на территории страны. Объем инвестиций в проект составит 10 млрд руб. Будет создано порядка тысячи рабочих мест», – говорится в релизе.

Первый камень в фундамент объекта заложат 6 сентября в Дмитровском муниципальном районе Подмосковья. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на осень 2019 г., начало операционной деятельности – на I квартал 2020 г.

В феврале 2018 г. между группой компаний SGI (правообладателем земельных участков) и ООО «Леруа Мерлен восток» была достигнута договоренность о размещении на территории логистического комплекса «Белый Раст» распределительного центра «Северная Звезда» площадью 130 000 кв. м. Сейчас у сети четыре распредцентра в России, в том числе два в Московской области. Пока крупнейшим является центр близ Домодедово на 100 000 кв. м.

Выбор редактора
Политика
Новости

ФСБ России заявила о причастности украинских спецслужб к убийству Захарченко

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ФСБ России подозревает украинские спецслужбы в причастности к убийству главы самопровозглашенной республики ДНР Александра Захарченко. Об этом «Интерфаксу» рассказал руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа.

«Причастность, конечно, украинских спецслужб мы к этому... мы думаем, что это определенно так», – заявил Беседа. По его словам, ФСБ готова помочь в расследовании убийства и уже отправила в ДНР своих сотрудников.

В пятницу, 31 августа, Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар», которое находится в центре Донецка. Кроме того, еще четыре человека получили ранения. Позднее СБУ выдвинула две версии убийства: внутренние криминальные разборки и «рука Москвы». В свою очередь советник главы ДНР Александр Казаков заявил, что убийство организовали Силы специальных операций Украины. Российский МИД допускал причастность Киева к убийству Захарченко. Киев «не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», сказала представитель МИД России Мария Захарова.

В Донецке простились с Александром Захарченко

Политика
Новости

Разведка предупредила об угрозе слияния ИГИЛ с «Аль-Каидой»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сближение ИГИЛ и «Аль-Каиды» (организации признаны террористическими и запрещены в России) может привести к появлению мощного гибридного террористического холдинга, заявил начальник антитеррористического центра – первый замначальника центра спецназначения Службы внешней разведки Сергей Кожетев.

«Новым глобальным вызовом способно стать сближение ИГИЛ с "Аль-Каидой"», - сказал Кожетев (цитаты по «Интерфаксу») на международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

«Объединение этих ведущих международных террористических организаций может привести к созданию так называемого гибридного террористического холдинга с мощной ресурсной базой и серьезным деструктивным потенциалом», – предупредил Кожетев. В этом случае международному сообществу придется вырабатывать новые способы борьбы с терроризмом, подчеркнул он.

По словам Кожетева, «глобализация террористической угрозы стала возможной и в результате деструктивной позиции руководства некоторых государств». «В целях реализации своих геополитических устремлений они нередко разделяют террористов на "плохих" и "хороших". А также оказывают поддержку экстремистским структурам, якобы борющимся за истинную демократию», – пояснил он.

Кожетев заявил, что «ставка на моджахедов в Афганистане в свое время привела к возникновению "Аль-Каиды" и терактам 11 сентября 2001 г. в США, а противоправное вмешательство в Ираке и Сирии способствовало созданию ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (ячейка "Аль Каиды", запрещена в России. – "Ведомости")».

Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

Технологии
Новости

«Ростелеком» устранил аварию, нарушившую работу Росреестра

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Росреестр и «Ростелеком» сегодня сообщили о ликвидации аварии, серьезно нарушившей работу центра обработки данных единого реестра недвижимости.

«Ростелеком» зафиксировал сбой в центре обработки данных, который у него арендует Росреестр, 20 августа. На этих серверах размещена система ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Авария «привела к нарушению работы ФГИС ЕГРН в 49 регионах, что отразилось на сроках обработки пакетов документов, поступивших в ведомство с 20 по 27 августа», говорится в сообщении. «Ростелеком» оперативно предоставил резервные вычислительные мощности.

«С момента аварии Росреестр не прекращал прием заявлений на оказание услуг. В тех регионах, где прием документов прекращался по решению отдельных офисов МФЦ, Росреестр инициировал возобновление этого процесса. С 27 августа заявления фиксируются и обрабатываются в ФГИС ЕГРН. С этого момента Росреестр принял более 900 000 заявлений», - говорится в сообщении.

После перевода всех программных средств реестра на резервные мощности Росреестр с 3 сентября оказывает все услуги в штатном режиме. «Служба предпринимает все возможные меры для ускорения обработки заявлений, которые накопились в период устранения последствий аварии. Для этого в регионах, пострадавших от аварии, задействованы все государственные регистраторы, которые работают во внеурочное время, включая выходные дни», - указано в релизе.

Согласно действующей правительственной программе, Росреестру выделены 400 млн руб. из 3 млрд руб. денег на цифровую экономику.

Бизнес
Новости

Мосгорсуд признал законным продление ареста миллиардеру Магомедову

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу адвокатов и признал законным продление ареста совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях, передает «Интерфакс».

Таким образом, Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также экс-директор входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артур Максидов останутся под стражей до 5 ноября.

Адвокаты предпринимателей настаивали на незаконности постановления суда первой инстанции и просили Мосгорсуд смягчить своим подзащитным меру пресечения.

Магомедовы были арестованы в конце марта, бизнесменов обвиняют в создании преступного сообщества, хищении и растрате 2,5 млрд руб. бюджетных средств. Отдельно Магомеду Магомедову вменяется незаконное приобретение и хранение оружия. Максидову инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества на 668 млн руб. Все фигуранты отрицают свою вину.

Российский Forbes оценивает состояние Магомедова в $1,2 млрд (81-е место в рейтинге богатейших россиян за 2018 г.).

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

Политика
Новости

Путин наградил предправления австрийской OMV орденом Дружбы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя правления австрийского нефтегазового концерна OMV AG Райнера Зеле орденом Дружбы «за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами». Текст указа опубликован на сайте правовой информации. Накануне, 2 сентября, у Зеле был день рождения - ему исполнилось 58 лет.

Райнер Зеле, как в свою бытность председателем правления германской Wintershall, так и в должности руководителя OMV, известен как сторонник сотрудничества с Россией в нефтегазовой отрасли. Также он резко критиковал санкции Запада против России. В июне Зеле и предправления российского «Газпрома» Алексей Миллер в присутствии президента Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца подписали соглашение о поставках газа до 2040 г.

Тем же указом орденом Дружбы награжден гендиректор Unilever Пол Полман.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Apple бесплатно отремонтирует бракованные iPhone 8

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Apple подтвердила, что «очень небольшая доля» смартфонов iPhone 8 была выпущена в продажу с бракованной системной платой, и начала кампанию по бесплатному ремонту этих смартфонов. Apple создала сервис, где пользователи могут по серийному номеру проверить, попадает ли их смартфон под замену платы, пишет Appleinsider.

Смартфоны с дефектом склонны самопроизвольно перезагружаться, выключаться и не реагировать на прикосновения к экрану. Проблемные устройства были проданы в период с сентября 2017 г. по март 2018 г. в США, Китае, Гонконге, Австралии, Индии, Японии, Макао и Новой Зеландии. Проблемы не затронули модели iPhone 8 Plus и другие версии iPhone.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Курс иранского риала упал до исторического минимума

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Курс иранского риала к доллару на неофициальном рынке опустился до рекордного минимума – свыше 128 000 риалов за доллар. Об этом свидетельствуют данные сайта Bonbast, который агрегирует информацию о неофициальных курсах иранской валюты.

Если в начале года доллар можно было купить и продать менее чем за 43 000 риалов, то 3 сентября курс продажи достиг 129 000, а покупки – 127 700 риалов за доллар. Таким образом, с начала года риал подешевел к доллару в три раза.

Резкое падение курса риала в Иране спровоцировало в последние месяцы сильный спрос на доллары, писала газета The Wall Street Journal. Иранцы стремятся сохранить сбережения на фоне экономических проблем и американских санкций, поэтому в стране процветает черный валютный рынок.

В апреле правительство объявило нелегальной торговлю по курсам, которые сильно отличаются от официального. Из-за этого торговля валютой в основном ушла в подполье. Позже, в попытке увести бизнес с черного рынка, Тегеран смягчил ограничения на обмен валюты. В июле открылся новый вторичный валютный рынок для небольших импортеров и экспортеров, желающих торговать валютой по рыночным курсам. В августе власти отменили запрет на обмен валюты не по официальному курсу. Но некоторые ограничения остаются. Например, на количество долларов, которые можно выдавать клиентам.

В мае США объявили о выходе из международного соглашения по ядерной программе Ирана, а в августе Белый дом ввел против Тегерана санкции.

Восемь необычных экономических индикаторов

Бизнес
Новости

ФАС признала недостоверной рекламу «Яндекс.Такси» о стоимости поездок

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания «Яндекс.Такси» нарушила закон о рекламе и получила предписание о прекращении нарушения. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В частности, агрегатор размещал недостоверную и вводящую в заблуждение рекламу в нескольких российских городах с 15 марта по май 2018 г., следует из сообщения ФАС. Это Курск, Петрозаводск, Ставрополь, Пятигорск, Иваново, Череповец и Мурманск.

В качестве примера ФАС приводит Курск. Там компания размещала наклейки на автомобилях партнеров сервиса крупным шрифтом «Яндекс.Такси» от 30 руб.» и мелким – «Цена за подачу в г. Курск. Подробнее на taxi.yandex.ru». Указанная сумма – это лишь стоимость подачи такси, а в цену поездки входит также тариф проезда по городу, отмечает ФАС. Готовится к возбуждению дело об административном правонарушении, добавляет антимонопольная служба.

На прошлой неделе, 28 августа, «Яндекс» начал испытания беспилотных автомобилей в Иннополисе, расположенном в Татарстане. Пока по городу будут ездить два беспилотных автомобиля. Они будут набирать и высаживать пассажиров только на пяти остановках, но добираться до них смогут разными маршрутами. Поучаствовать в испытании смогут взрослые жители города – предварительно им нужно будет направить согласие на тестирование в мэрию.

Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира

Политика
Новости

Мосгорсуд отказался снять Собянина с выборов мэра Москвы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгорсуд сегодня отказался отменить регистрацию на выборы мэра Москвы действующего градоначальника Сергея Собянина по иску соперника-коммуниста. «В удовлетворении исковых требований административного истца Кумина отказать», – постановил Мосгорсуд.

Кандидат от КПРФ Вадим Кумин просил суд отменить регистрацию Собянина и вынести частное определение в адрес Мосгоризбиркома в связи с нарушением порядка информирования граждан. Кумин настаивал, что Собянин использовал «преимущества должностного служебного положения», а именно использовал газеты «На Западе Москвы» и «Москва. Северо-Запад» для публикации агитационных материалов, не оплаченных из перевыборного фонда кандидата и размещенных до начала агитационного периода.

«Во всех средствах массовой информации, принадлежащих мэрии Москвы, префектурам и районным администрациям, содержится незаконная предвыборная агитация в пользу Сергея Семеновича Собянина», – сказал в суде представитель Кумина Мухамед Биджев. Его слова передал «Интерфакс». Ранее сам Кумин говорил, что считает несправедливой на порядок большую упоминаемость Собянина в СМИ по сравнению со всеми другими кандидатами.

Представители Собянина просили отказать в удовлетворении иска, поскольку использование мэром своего положения истцом доказано не было. «С моей точки зрения, очевидно, не представлено ни одного доказательства этому факту. Вам пытаются навязать мысль, что учредитель – это руководитель. Полностью игнорируется закон о СМИ, полностью смешиваются с грязью все московские журналисты», – сказал в суде представитель Собянина Михаил Барщевский.

Представители Мосгоризбиркома и прокуратуры также просили суд оставить иск Кумина без удовлетворения.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. В бюллетене пять кандидатов: Сергей Собянин, Вадим Кумин, Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия») и Михаил Балакин («Союз горожан»). Согласно опросу ВЦИОМа 28–30 августа, за Собянина готовы голосовать 68% людей, которые точно придут на выборы, за Кумина – 7%. ВЦИОМ прогнозирует явку в 31,8%. Телефонный опрос проведен среди 1800 жителей Москвы, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото