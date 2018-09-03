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Аргентина вводит дополнительный налог для экспортеров

Аргентина введет дополнительный налог для экспортеров, чтобы закрыть дефицит бюджета на год раньше, чем планировалось, - в 2019 г., заявил сегодня аргентинский президент Маурисио Макри по местному телевидению.

Власти страны попросят экспортеров, которые выиграли от резкого ослабления аргентинского песо, увеличить вклад в бюджет. «Чтобы покрыть дефицит в течение этого переходного периода, мы обращаемся к тем из экспортеров, кто имеет наибольшие возможности», - заявил Макри (цитата по Reuters). Налог составит 4% с долларового эквивалента экспорта для сельхозпродукции и 3% для остальных товаров.

Он признал, что налоги на экспорт - «плохие» налоги, поэтому вводятся только из-за крайней необходимости. Кроме того, президент страны заявил о сокращении кабинета министров почти наполовину в целях экономии бюджета. «Это не "очередной" кризис. Он должен стать последним», - заявил Макри.

На минувшей неделе аргентинское песо обвалилось на 16% к доллару, потеряв с начала года половину стоимости. ЦБ Аргентины был вынужден поднять основную ставку сразу на 15 п. п. до 60% годовых. Макри обратился к МВФ с просьбой всемерно ускорить предоставление уже согласованного пакета помощи в $50 млрд.

В 2017 г. товарооборот России с Аргентиной вырос примерно на 5% и приблизился к $0,9 млрд. Основные статьи аргентинского экспорта в Россию - мясная, молочная продукция (включая сыры), рыба и фрукты.