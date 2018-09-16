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Ротенберг назвал сумму налогов, уплаченных строителями Крымского моста

Компании «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест», строящие Крымский мост, в период с 2015 г. заплатили 120 млрд руб. налогов. Об этом сообщил председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По словам Ротенберга, строительство моста идет по графику, отставаний нет. На стройке работают около 8000 человек вахтовым методом. «В общей смете у нас 227,9 млрд руб., мы идем по смете, никаких дополнительных финансовых ресурсов не просим», — добавил предприниматель (его цитирует «РИА Новости»).

Ротенберг выразил уверенность, что Крымский мост простоит 100 лет. «Сто лет простоит, я думаю. Да, уверен. Абсолютно. Здесь работало много научных институтов, взвесили все, померили. Если будет мост немножечко сейсмика какая-то трясти, сваи установлены таким образом, что им это нестрашно», — сказал бизнесмен.

Крымский мост, соединивший Краснодарский край и Крым, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 км. Он состоит из автомобильной и железнодорожной частей. Автомобильное движение по мосту было запущено в мае с опережением на полгода. Открытие движения поездов по Крымскому мосту ожидается в декабре следующего года.

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