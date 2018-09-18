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Минфин предложит налоговые льготы компаниям, экспортирующим товары за рубли

Минфин разрабатывает пакет поправок в законодательство для предоставления льгот компаниям, которые заключают экспортные контракты в рублях, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замминистра финансов Алексея Моисеева. «Мы предлагаем льготы экспортерам за экспорт за рубли. Во-первых, послабление в части репатриации валютной выручки, во-вторых послабления в части мер других валютного контроля. Также рассматриваются налоговые меры, такие как ускоренный возврат НДС», — уточнил замминистра.

В августе Минпромторг предложил правительству для обхода санкций США активнее стимулировать бизнес к переходу на расчеты в национальных валютах. По мнению министра Дениса Мантурова, такая мера позволит «осуществлять как военно-техническое сотрудничество, так и поставку продукции двойного назначения на зарубежные рынки».

Ранее аналогичную мысль высказал первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов. Он говорил, что Минфин не исключает отказа от доллара при расчетах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе рубль. «По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», – пояснял Силуанов.