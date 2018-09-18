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Минфин поддержал план президента ВТБ по отказу от доллара

Министерство финансов поддерживает предложение президента ВТБ Андрея Костина об отказе от доллара. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он подчеркнул, что никто не предлагает вводить запрет на хождение доллара. «Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», — сказал Моисеев (его цитирует «РИА Новости»).

По мнению замминистра, расчеты между третьими странами должны осуществляться в национальных валютах, товары из России должны экспортироваться за рубли или национальные валюты стран-покупателей. Кроме того, должны быть минимизированы расчеты в иностранных валютах между российскими организациями, добавил Моисеев.

Андрей Костин во время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке дал интервью газете «Известия», в котором рассказал, в чем заключается его план по дедолларизации. Прежде всего, он включает ускоренный переход на другие валюты в расчетах с другими странами. Могут использоваться рубли, евро, юани или другие валюты, пояснил Костин.

Второй пункт плана, по словам президента ВТБ, предполагает перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию. Кроме того, Костин предлагает максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, а также провести лицензирование участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.

Эмоции Восточного экономического форума