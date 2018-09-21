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Экономика
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Топилин рассказал об изменении списка запрещенных для женщин профессий

Ведомости
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Министр труда Максим Топилин пообещал в ближайшее время подписать приказ о пересмотре перечня запрещенных для женщин работ. По его словам, некоторые ограничения будут сняты, передает «Интерфакс». «Мы ведем работу по пересмотру действующего перечня из 456 "запрещенных" профессий», — отметил министр в кулуарах Евразийского женского форума.

По его словам, перечень запрещенных для женщин профессий будет изменен, так как многие технологические процессы автоматизированы, на рабочих местах применяется современное оборудование. «В частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники», — отметил министр.

Изменение перечня расширит возможности женщин для трудоустройства и обеспечит справедливые условия труда, считает Топилин. Сейчас средняя разница между зарплатами мужчин и женщин в России составляет 28,3%. Еще 17 лет назад этот показатель был на уровне 36,8%. По словам Топилина, разрыв в размере зарплат необходимо сокращать.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости повышения уровеня экономической активности женщин. По его словам, если в России повысится уровень экономической активности женщин до показателя Норвегии, то автоматически будет решена одна из задач майского указа президента — войти в топ-5 стран по ВВП по паритету покупательной способности.  При этом, если в России уравнять экономическую активность женщин и мужчин, то это даст российскому ВВП 13-14%, отметил министр.

10 профессий, которые запрещены российским женщинам

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Бизнес
Новости

Крупнейшие киносети попросили Кремль не ограничивать показ иностранного кино

Ведомости
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Киносети направили письмо в администрацию президента, в котором попросили не вводить 35%-ную квоту на количество сеансов иностранных фильмов в день. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника на кинорынке и само письмо.

Письмо направлено 20 сентября и адресовано начальнику управления президента по общественным проектам Сергею Новикову. Подписано оно такими киносетями, как «Синема парк», «Формула кино», КАРО, «Киномакс», «Синема стар», «Пять звезд», «Премьер-зал» и «Монитор».

В документе киносети выразили обеспокоенность в связи с предложенными Минкультуры поправками в в закон о кинематографии. По их мнению, искусственные ограничения и чрезмерное регулирование «способны затормозить и так неинтенсивное развитие кинотеатров».

Киносети считают, что ограничение на количество сеансов не будет способствовать росту доли российского кино, так как в таком случае не будет прямой связи между количеством фильмов и сеансов. Предлагаемые поправки, указывают авторы письма, не помогут увеличить число и качество отечественных картин: в России в среднем выходит около 110 российских картин, из них около 10 достигают значимых результатов по сборам. Это критически малое количество, чтобы обеспечить ожидаемую посещаемость и заполняемость кинотеатров, подчеркивают киносети.

Они отмечают, что в первую неделю проката каждому фильму — вне зависимости от страны его производства — дается максимальный выход, превышающий 35%. В последующие недели прокат сокращается почти вполовину. Учитывая «количество и периодичность российского контента на протяжении последних лет», меры по ограничению «не приведут к увеличению доли российского кино в денежном выражении» и плохо скажутся на работе кинотеатров, утверждают киносети.

На прошлой неделе прошла встреча киносетей с Новиковым, на которой обсуждалась эта поправка. В ней участвовал, в частности, владелец объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Александр Мамут. РБК направил запрос в Минкультуры.

10 сентября Минкульт опубликовал поправки в закон о кинематографии. В них предлагается разрешить кинотеатрам отдавать одному фильму не более 35% сеансов в день. Ограничение не распространяется на национальные фильмы и коснется только иностранного кино, поскольку почти все фильмы отечественного производства получают удостоверение национальных.

Похожие поправки ведомство уже публиковало в июне 2017 г. Главное отличие заключалось в том, что в них не было исключения для национальных фильмов. Старый вариант поправок не был в итоге внесен в правительство, говорил «Ведомостям» представитель министерства.

Какие фильмы не разрешили показать в России

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Бизнес
Новости

Дворкович стал председателем фонда «Сколково»

Ведомости
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Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович назначен председателем фонда «Сколково». Решение принял 20 сентября совет организации. Об этом говорится в сообщении фонда. До назначения Дворкович был сопредседателем «Сколково». Трудовой договор подписан с бывшим вице-премьером на 5 лет.

Должность председателя фонда «Сколково» появилась в новом уставе организации. Сопредседатель «Сколково» и его президент Виктор Вексельберг поздравил Дворковича с назначением. «Нашим председателем стал столь профессиональный человек, который верит в проект, который обязательно сделает для проекта многое. Тем более у нас есть хорошие предпосылки. Правительство России в данный момент рассматривает много законопроектов, которые призваны поддержать деловую активность в сфере инноваций и инфраструктуры», — приводятся в сообщении слова Вексельберга.

Сейчас фонд «Сколково» ведет переговоры по проектам с компаниями из Великобритании и Франции. «Мы обсуждаем с международными партнерами тему обновления инфраструктуры территории "Сколково", привлечения иностранных партнеров к реализации главных проектов "Сколково". В будущем мы планируем укреплять взаимодействие с нашими международными партнерами», — передала пресс-служба слова Дворковича.

Фонд «Сколково» является некоммерческой организацией. Он был создан в сентябре 2010 г. Его целью является формирование экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в космических, биомедицинских областях, а также в сфере энергетики, компьютерных технологий и программного обеспечения.

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Экономика
Новости

Орешкин увидел в женщинах ресурс для ускорения экономического роста

Ведомости
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Если в России повысится уровень экономической активности женщин до показателя Норвегии, то автоматически будет решена одна из задач майского указа президента — войти в топ-5 стран по ВВП по паритету покупательной способности. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

По словам Орешкина, в Норвегии экономическая активность женщин составляет около 61%, тогда как в России — 56,6%. Рост до норвежского уровня прибыл бы к российскому ВВП 4%. Если же экономическая активность российских женщин был бы равна экономической активности мужчин (71%), то национальный ВВП был бы больше на 13-14%, сообщил министр. Орешкин подчеркнул, что в сравнении с другими странами показатель экономической активности женщин неплохой. Например, в Германии он 55%.

По мнению министра, повышение занятости женщин любой ценой не должно быть самоцелью. Нужно создать возможности для женщин, которые хотят «найти себя в трудовой деятельности», сказал Орешкин. Сейчас Минэкономразвития разрабатывает механизмы, которые способствовали бы более активному вовлечению женщин в экономику. По его словам, национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства будет включать в себя целый блок, посвященный этой проблеме.

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Политика
Новости

Мосгорсуд решил ликвидировать движение «Стопхам» по иску Минюста

Ведомости
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Мосгорсуд по требованию Минюста принял решение о ликвидации общественного движения «Стопхам». Об этом сообщила пресс-служба суда, пишет агентство «Москва». «Ведомости» запросили комментарий суда и «Стопхама».

Решение — это основание для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), отметили в суде, добавив, что оно может быть обжаловано в Верховном суде.

Претензии Минюста были связаны с тем, что общество на протяжении длительного времени не предоставляло в ведомство данные о своей деятельности, сообщает «Интерфакс».

Минюст не впервые инициирует ликвидацию «Стопхама». В 2015 г. министерство также подало иск в Мосгорсуд, обвинив движение в том, что оно не сдает отчеты о своей деятельности. Суд принял сторону ведомства, однако это решение в 2016 г. отменил Верховный суд.

«Стопхам» — движение, выступающее против нарушений правил дорожного движения. Его участники известны тем, что наклеивают на лобовые стекла автомобилей стикеры с текстом «Мне плевать на всех — паркуюсь, где хочу». Движение было образовано в 2010 г. в Москве.

Технологии
Новости

ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы букмекерской конторы

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы букмекерской конторы «Фонбет». Об этом сообщается на сайте московского управления регулятора.

По его данным, реклама распространялась на главной странице «Яндекса» во время прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу и в записях лучших моментов. Также реклама появлялась в «Яндекс.Поиске», «Яндекс.Видео», «Яндекс.Телепрограмме», «Яндекс.Новостях».

Управление ФАС напомнило, что «в интернете запрещена реклама организатора основанных на риске игр, а также самих азартных игр и пари». Дело рассмотрят 25 сентября.

24 августа Мосгорсуд по искам телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2x2 и «Супер» обязал «Яндекс» убрать из выдачи ссылки на пиратские копии сериалов и шоу «Газпром-медиа». Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление о необходимости закрыть доступ к пиратскому контенту и подчеркнул, что если этого не произойдет, то по закону «Яндекс.Видео» должно быть заблокировано.

«Яндекс» заявил, что планирует обжаловать решения Мосгорсуда, но на следующий день удалил все ссылки, объяснив это необходимостью «минимизировать риск блокировки». 

Бизнес
Новости

Uber хочет купить один из крупнейших европейских стартапов

Ведомости
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Uber Technologies Inc. начал переговоры о покупке одного из крупнейших в Европе стартапов — компании Deliveroo, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Переговоры находятся на ранней стадии, сообщили газете Financial Times источники. Стоимость сделки не раскрывается.

В случае покупки британского сервиса по доставке еды Deliveroo Uber станет доминировать на рынке доставки продуктов питания Европы, отмечает агентство.

В Uber отказались комментировать данную информацию. «Мы не комментируем слухи или спекуляции», — сообщили в Deliveroo. Сейчас Deliveroo в Европе напрямую конкурирует с Uber Eats — с сервисом по доставке еды, запущенным за пределами Китая в 2014 г.

Британская Deliveroo является одним из крупнейших в Европе стартапов. Компания предоставляет услуги в более чем 200 городах на четырех континентах. В связи с расширением планов Deliveroo нанимает сотни новых сотрудников в штаб-квартиру в Лондоне, пишет FT. В 2016 г. Deliveroo получила убыток в размере 129 млн фунтов (около $170,5 млн). 2016 г. — это последний год, за который известны финансовые результаты стартапа. 129 млн фунтов — это в четыре раза больше, чем годом ранее, однако выручка стартапа выросла в семь раз до 128,6 млн фунтов (около $170 млн) за этот период. Компания утверждает, что в этом году ее бизнес растет быстрее, чем в прошлом году, отмечает FT.

В 2017 г. стартап привлек инвестиции в размере $385 млн. На тот момент компания была оценена в $2 млрд. По словам источников Bloomberg, предложение Uber должно быть значительно выше этой оценки. Переговоры могут ни к чему не привести, так как Deliveroo и его инвесторы неохотно отказываются от независимости, уточнили источники.

В пятницу акции конкурентов Deliveroo на новостях о возможной сделке с Uber начали дешеветь. Стоимость бумаг Hero SE опустилась до 2,8% в начале торгов во Франкфурте, акции Just Eat Plc подешевели на 6,7% на торгах Лондонской биржи.

Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber

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Финансы
Новости

ЦБ аннулировал лицензии у двух банков

Ведомости
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Центробанк аннулировал лицензии у банков «Михайловский ПЖСБ» и «Гранд Инвест Банк". Приказы об этом опубликованы на сайте регулятора.

Это произошло в связи с решением акционеров банков об их добровольной ликвидации, следует из приказов.

"Гранд Инвест Банк" зарегистрирован в Москве. По состоянию на 1 сентября кредитная организация занимала 255-е место по размеру активов в банковской системе России согласно рэнкингу "Интерфакс-100".

«Михайловский ПЖСБ» зарегистрирован в городе Михайловка Волгоградской области, занимает 412-е место в банковской системе. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

Политика
Новости

МИД России назвал санкции «национальной забавой» США

Ведомости
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МИД России в ответ на американские санкции, введенные 20 сентября, заявил, что это стало «национальной забавой» в США. Об этом говорится в заявлении МИДа.

«Там это, похоже, превратилось в некую национальную забаву, ведь вчерашние антироссийские меры — по счету уже 60-е с 2011 г.», — подчеркнуло ведомство. По мнению министерства, каждый новый пакет санкций «демонстрирует полное отсутствие искомого для наших недругов результата».

МИД отметил, что посредством санкций американские политики пытаются «продиктовать России свои условия», однако «ни у кого это не получится». Ведомство посоветовало «операторам санкционной машины» ознакомиться — «хотя бы поверхностно» — с историей России, «чтобы прекратить попусту суетиться», а также «вспомнить о таком понятии, как глобальная стабильность».

МИД Китая также прокомментировал меры США — организация при минобороны этой страны попала под санкции из-за покупки у «Рособоронэкспорта» российских комплексов С-400 и истребителей Су-35. Китайское министерство выразило «крайнее возмущение» и сделало США «резкое представление» (цитата по «РИА Новости»).

20 сентября США ввели санкции против 33 россиян, в частности 12 «офицеров ГРУ» и бизнесмена Евгения Пригожина. Также под органичительные меры попали китайская организация — департамент разработки оборудования Центральной военной комиссии (ДРО ЦВК) и его директор Ли Шанфу.

Политика
Новости

МИД Китая прокомментировал санкции США за покупку российского оружия

Ведомости
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Санкции США против китайской структуры, введенные за покупки российского вооружения, являются грубым нарушением международного права, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Подобные действия Вашингтона являются грубым нарушением международного права», – подчеркнул дипломат (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что сотрудничество Китая с Россией, в том числе в военно-технической сфере, осуществляется в соответствии с международным правом и не направлено против третьих стран.

Накануне минфин США ввел санкции против закупочной структуры минобороны Китая – департамента разработки оборудования Центральной военной комиссии (ДРО ЦВК) — и его директора Ли Шанфу. Это первые в современной истории «тяжелые» санкции США против китайской госкомпании, способные серьезно ограничить ее деятельность.

Причина санкционных действий – покупка Китаем российских зенитных ракетных комплексов С-400 и истребителей Су-35 у находящегося под санкциями «Рособоронэкспорта». Санкции запрещают любые долларовые транзакции в пользу ДРО ЦВК. Ограничения введены в соответствии с антироссийским законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в 2017 г.

Финансы
Новости

Курс евро опустился ниже 78 рублей

Ведомости
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Курс евро на торгах Московской биржи в пятницу упал ниже 78 руб. На открытии торгов евро дорожал к рублю – курс европейской валюты поднимался на 27 коп. к закрытию предыдущего торгового дня, до 78,3 руб. Однако затем динамика изменилась и курс опустился до 77,93 руб. (-11 коп.). По состоянию на 10.40 мск евро стоит около 78 руб.

В начале торгов доллар подорожал на 37 коп. до 66,64 руб., однако потом начал дешеветь. Курс американской валюты падал до 66,14 руб. (-13 коп. к закрытию). По состоянию на 10.40 мск доллар стоит 66,23 руб. (-3 коп.).

Официальный курс Центробанка на 21 сентября составляет 66,47 руб. за доллар и 77,75 руб. за евро.

На этой неделе, после решения ЦБ поднять ключевую ставку и продлить приостановку закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина до конца года, курс рубля начал отыгрывать произошедшее в августе и сентябре падение.

В четверг США ввели санкции против 27 россиян и шести компаний, которые Вашингтон связывает с российским оборонно-промышленным комплексом и разведкой.

Бизнес
Новости

Первый штат в США ограничил использование пластиковых трубочек для коктейлей

Ведомости
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Один из американских штатов впервые ввел ограничения на использование пластиковых трубочек для коктейлей. Губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал соответствующий законопроект, передает Associated Press. Новый закон вступит в силу с 2019 г. «Пластик помог нашему обществу стать более современным, однако чрезмерное увлечение продукцией одноразового использования из-за ее удобства имеет ужасные последствия», — заявил Браун. По оценке Агентства по охране окружающей среды США, в стране ежегодно производится около 30 млн т пластиковых изделий, значительная часть которых не подвергается вторичной переработке.

Со следующего года ресторанам запрещено подавать напитки с пластиковыми соломинками. Однако официанты смогут предоставить клиенту трубочку в случае просьбы. В случае несоблюдения нового закона ресторанам будут выносить предупреждения. После двух предупреждений каждое последующее нарушение будет наказываться штрафом в размере $25. Общая сумма штрафов за год не должна превышать $300. При этом рестораны быстрого питания не подпадают под действие закона.

Как отмечает AP, Калифорния активно ведет борьбу с использованием одноразовых изделий из пластика. Ранее два американских города - Сан-Франциско и Сиэтл — полностью отказались от использования пластиковых трубочек.

Самые необычные проекты в области вторичной переработки

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