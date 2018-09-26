Госдума начала рассматривать во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
Госдума начала рассматривать во втором (основном) чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Парламентарии одобрили поправки, ранее предложенные президентом Владимиром Путиным. В первом чтении этот законопроект депутаты одобрили 18 июля.
Президент 29 августа в ходе телеобращения к россиянам предложил смягчить законопроект. Так, возраст выхода на пенсию для женщин глава государства предложил установить на уровне 60 лет вместо ранее предложенных 63 лет, для мужчин — 65 лет.
Кроме этого предлагается ввести ряд льгот. Например, женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на три года раньше, с четырьмя – на четыре. Для многодетных женщин, воспитывающих более пяти детей, возраст выхода на пенсию останется прежним – 50 лет. Трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию, предлагается снизить на три года — до 37 лет для женщин и до 42 – для мужчин. Льготы по налогам, оплате услуг ЖКХ и транспорту в будущем будут предоставляться людям предпенсионного возраста.
Ранее, 25 сентября Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в Уголовный кодекс о введении ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнении людей предпенсионного возраста. Ранее предпенсионным возрастом было предложено считать пять лет перед выходом на пенсию. За нарушение нового закона работодатель может быть оштрафован на сумму до 200 000 руб. (или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев). Наказания в виде лишения свободы данная статья не предусматривает.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин