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Госдума начала рассматривать во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

Госдума начала рассматривать во втором (основном) чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Парламентарии одобрили поправки, ранее предложенные президентом Владимиром Путиным. В первом чтении этот законопроект депутаты одобрили 18 июля.

Президент 29 августа в ходе телеобращения к россиянам предложил смягчить законопроект. Так, возраст выхода на пенсию для женщин глава государства предложил установить на уровне 60 лет вместо ранее предложенных 63 лет, для мужчин — 65 лет.

Кроме этого предлагается ввести ряд льгот. Например, женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на три года раньше, с четырьмя – на четыре. Для многодетных женщин, воспитывающих более пяти детей, возраст выхода на пенсию останется прежним – 50 лет. Трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию, предлагается снизить на три года — до 37 лет для женщин и до 42 – для мужчин. Льготы по налогам, оплате услуг ЖКХ и транспорту в будущем будут предоставляться людям предпенсионного возраста.

Ранее, 25 сентября Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в Уголовный кодекс о введении ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнении людей предпенсионного возраста. Ранее предпенсионным возрастом было предложено считать пять лет перед выходом на пенсию. За нарушение нового закона работодатель может быть оштрафован на сумму до 200 000 руб. (или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев). Наказания в виде лишения свободы данная статья не предусматривает.

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