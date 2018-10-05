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Экономика
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Минфин предложил ослабить валютный контроль из-за санкций

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Минфин России опубликовал законопроект об ослаблении валютного контроля для российских компаний-экспортеров, находящихся под санкциями.

Минфин предлагает разрешить таким российским компаниям не зачислять валюту на счета в уполномоченных банках при расчетах за рубежом с третьими лицами (резидентами и нерезидентами) и контрагентами. Аналогичная норма действует при оплате заказчиками расходов по внешнеторговым договорам; при заключении резидентом с третьим лицом договора об уступке прав требования на получение денежных средств за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги и так далее.

Минфин предлагает рассчитываться с нерезидентами в кредитных учреждениях, расположенных за пределами России, либо «в иной форме в соответствии с обычаями делового оборота и условиями заключенных между такими резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов)».

О том, что Минфин разрабатывает пакет поправок о льготах компаниям, которые заключают экспортные контракты в рублях, в сентябре рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. «Мы предлагаем льготы экспортерам за экспорт за рубли. Во-первых, послабление в части репатриации валютной выручки, во-вторых - послабления в части других мер валютного контроля. Также рассматриваются налоговые меры, такие как ускоренный возврат НДС», — уточнил замминистра.

В августе Минпромторг предложил правительству для обхода санкций США активнее стимулировать бизнес к переходу на расчеты в национальных валютах. По мнению министра Дениса Мантурова, такая мера позволит «осуществлять как военно-техническое сотрудничество, так и поставку продукции двойного назначения на зарубежные рынки».

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Политика
Новости

Адвокат Сенцова рассказал о причинах прекращения голодовки

Ведомости
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Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам строгого режима за подготовку терактов, был вынужден прекратить голодовку под угрозой принудительного кормления, приравниваемого к пыткам. Об этом «Медузе» рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

По словам Динзе, принудительное кормление в случае Сенцова заключалось бы в том, что его подзащитного «прикуют к кровати, вставят трубку и будут принудительно кормить». «Именно в такой форме. И сказали, что из него овощ сделают. Овощ — это он будет просто тупо лежать на кровати с трубкой в носу или во рту. Они [и сейчас] считают, что он уже неспособен отдавать отчет своим действиям, что голодовка перешла в стадию, когда наступила точка невозврата», — уточнил Динзе.

По его словам, принудительное кормление таким способом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приравнял к пыткам и предостерег российскую сторону от такого решения.

Динзе рассказал, что письмо Сенцова, в котором он сожалеет о прекращении голодовки, подлинное и что реальное физическое состояние заключенного тяжелое. «Было видно, что ему достаточно тяжело дается это решение [о прекращении голодовки], потому что он человек стойкий и хотел, конечно, продолжать голодовку. С этим связаны его слова о том, что он просит у людей прощения [за то, что] не оправдал их надежды и не добился результата», — сказал Динзе «Медузе».

Помимо этого адвокат Сенцова утверждает, что версия причин прекращения голодовки, распространенная ФСИН, не соответствуют действительности. «Якобы его уговаривали, и там сотрудник ФСИН присутствовал при написании какого-то заявления… Заявления еще в природе нет, оно завтра появится», — отметил Динзе.

Сегодня «Новая газета» опубликовала заявление Сенцова о прекращении голодовки, продлившейся 145 дней. В нем режиссер указал, что его собираются кормить принудительно «в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента» из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах без учета собственного мнения. Сенцов написал, что прекращает голодовку с 6 октября, и признал, что ее цель (освобождение украинских политзаключенных) не была достигнута. «Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел», – написано в заявлении.

Ранее в пятницу ФСИН сообщила, что Сенцов уже прекратил голодовку. «Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь», – заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко «Московскому комсомольцу».

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Политика
Новости

Сенат США поддержал номинацию обвиненного в насилии Кавано на пост верховного судьи

Ведомости
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Сенат США сегодня с минимальным перевесом (51 против 49) закрыл дебаты и поддержал номинацию Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда США. Кавано, номинированного президентом США Дональдом Трампом, обвинили в попытке изнасилования 36 лет назад, что задержало его утверждение и повлекло расследование ФБР. Окончательное голосование по кандидатуре Кавано в сенате должно состояться уже в субботу.

«Чрезвычайно доволен, что сенат США проголосовал за утверждение номинации судьи Бретта Кавано!» — написал Трамп в своем Twitter.

Выдвижение Кавано, ультраконсервативного республиканца, на ключевой пожизненный пост с самого начала вызвало резкое противодействие демократической партии США.

В середине сентября The Washington Post опубликовала заявление профессора биостатистики Кристин Блейзи Форд о том, что во время обучения в старшей школе в начале 1980-х Кавано пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Кавано был пьян. Кавано эти обвинения решительно отверг.

Затем два сенатора-республиканца заблокировали номинацию Кавано, дав ФБР неделю на расследование обвинений. На этой неделе результаты расследования были направлены в сенат США и Белый дом, после чего республиканцы заявили, что Кавано очищен от обвинений.

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Политика
Новости

JPMorgan заплатит $5,3 млн штрафа за нарушение санкционных запретов

Ведомости
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Инвестбанк JPMorgan Chase выплатит штраф в размере $5,3 млн за незначительные нарушения санкционного режима, введенного против Ирана и Кубы. Сегодня о соглашении с банком сообщил Департамент по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC)

Учитывая, что банк сам раскрыл информацию о нарушениях санкционных запретов, они не расцениваются как злостные, подчеркивает OFAC. Речь идет о 87 транзакциях, нарушающих санкционный режим, установленный в отношении Кубы, Ирана и в отношении нарушителей закона о нераспространении ядерного оружия. «Это платежи за грузовые авиаперевозки, очень незначительная часть которых была связана с авиакомпаниями, включенными в списки OFAC, или находящимися в странах, включенными в списки OFAC», – разъяснил департамент.

Под санкциями США находятся иранская национальная авиакомпания Iran Air, а также крупнейшая частная авиакомпания страны Mahan Air. В сентябре США внесли в иранский санкционный список очередные две компании, связанные с Mahan Air.

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Финансы
Новости

Производитель кетчупа Heinz создал венчурный фонд

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Производитель фасованных продуктов питания и кетчупов Kraft Heinz создал венчурный фонд Evolv Ventures объемом $100 млн для инвестиций в прорывные технологии в пищевой промышленности, пишет Bloomberg. Первый фонд Kraft Heinz возглавит сооснователь инвестгруппы Peacock Equity Билл Пескателло.

«Evolv — последняя по времени попытка пищевых гигантов поднять вялые продажи, вскочив в уходящий поезд быстрорастущих стартапов в пищевой промышленности», — пишет Bloomberg. Так, в 2016 г. конкурент Kraft Heinz — снэковая компания Kellogg — вложил $100 млн в свой венчурный фонд. General Mills ранее инвестировала в стартапы Kite Hill (йогурты без молока) и Beyond Meat (бургеры без мяса).

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Экономика
Новости

Силуанов рассказал о планах принудить госкомпании к расчетам в рублях

Ведомости
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Правительство планирует с помощью директив перевести государственные компании на расчеты в рублях, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Он напомнил, что государство может влиять на государственные компании через своих представителей в советах директоров. Какую часть расчетов государственные компании и банки должны будут проводить в рублях, министр не уточнил.

Согласно реестру федерального имущества государство владеет акциями в более чем 1500 компаний и банков. Крупнейшими из них, например «Газпромом», «Роснефтью», ВТБ , «Траснефтью» и «Аэрофлотом», правительство управляет напрямую через директивы, подписываемые премьером Дмитрием Медведевым или его заместителями. Директивы для мелких госкомпаний Росимущество готовит самостоятельно вместе с отраслевыми ведомствами.

Во вторник издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что Минфин и Минэкономразвития готовят план отказа от доллара. Однако на следующий день Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин пояснили, что речь о запрете американской валюты для расчетов в России не идет. Силуанов тогда уточнял, что власти хотят лишь подтолкнуть бизнес к переходу на национальные валюты при расчетах по экспортным сделкам. Для этого могут быть введены дополнительные налоговые льготы и ускорен возврат НДС. По словам министра, долларовые депозиты населения переводить в рублевые не планируется.

Президент ВТБ Андрей Костин назвал идею отказа от доллара утопической. По его словам, СМИ извращают идею ради броского заголовка и запретить доллар невозможно. Председатель совета директоров группы Альфа-банк Петр Авен заявил на лекции в МГИМО, что отказ от доллара вызовет колоссальный рост издержек бизнеса. «Если банки будут отрезаны от доллара, то что надо будет делать? Как сказал [президент ВТБ Андрей] Костин, вместо них рубли давать. Это плохое решение для всех, я бы уж точно ничего не запрещал», – отметил Авен.

Бизнес
Новости

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк

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Российский Минфин предложил повысить в 2019 г. минимальную розничную цену (МРЦ) на водку (с 205 до 215 руб. за пол-литра напитка крепостью 40 градусов) и коньяк (с 322 до 388 руб. за пол-литра). Это следует из проекта изменений в приказ Минфина о минимальных ценах на закупку, поставку и розничные продажи крепкого алкоголя. Минимальная цена на бренди повышается с 293 до 307 руб. за 0,5 л.

Повышение минимальных цен на крепкий алкоголь Минфин обосновывает необходимостью их индексации на уровень инфляции и борьбой с «алкогольным суррогатом и нелегальной алкогольной продукцией на рынке».

В начале года директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев предложил установить МРЦ на коньяк на уровне 500 руб. за пол-литра. По его словам, министерство просят об этом производители: при текущей МРЦ выгодно производство фальсификата, долю которого на рынке он оценил в 60%.

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Политика
Новости

СМИ сообщили о задержании президента Интерпола в Китае

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Считавшийся пропавшим без вести президент Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источник.

По данным издания, 64-летний чиновник был задержан и увезен на допрос, как только он прилетел в Китай. Где он сейчас находится и в чем его подозревают, собеседник газеты не уточнил.

Ранее Reuters и французская радиостанция RFI со ссылкой на источники сообщили, что полиция Франции начала расследование из-за исчезновения Хунвэя. О пропаже президента Интерпола правоохранительным органам рассказала его супруга. По ее словам, в конце сентября Хунвэй уехал в отпуск на родину в Китай и с тех пор не выходит на связь.

Официального подтверждения информации пока нет. Интерпол отказался комментировать газете South China Morning Post информацию об исчезновении и задержании президента организации. На звонки Reuters пресс-секретарь Интерпола не ответил.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности. До этого он занимал пост замминистра общественной безопасности КНР.

Бизнес
Новости

Футболисты «Анжи» пригрозили руководству клуба бойкотом матча премьер-лиги

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Футболисты махачкалинского «Анжи» написали письмо руководителям клуба, в котором предупредили о возможном бойкоте матча 11-го тура против московского ЦСКА, если перед ними не будут погашены долги по зарплате, сообщил «РИА Новости» главный тренер команды Магомед Адиев. По его словам, в команде надеются, что ситуация разрешится благополучно и бойкота не будет.

О серьезных финансовых проблемах «Анжи» стало известно в июле, перед началом нового сезона в российской премьер-лиге. Гендиректор клуба Олег Флегонтов тогда сообщил, что задолженность перед футболистами с начала года составляет 250 млн руб. На этой неделе Флегонтов заявил, что долги выросли до 300 млн.

Клуб «Анжи» ранее принадлежал сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову (Forbes оценивает его состояние в $6,4 млрд). С 2014 г. основным источников доходов клуба был бюджета Дагестана, однако в прошлом году власти региона приняли решение сократить финансирование команды.

После девяти туров «Анжи» занимает в чемпионате России 12-е место (из 16 возможных) с 9 очками. В ближайшее воскресенье махачкалинцы сыграют в Грозном против «Ахмата». Домашняя игра против московских армейцев запланирована на 19 октября.

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России

Бизнес
Новости

Спонсоров Роналду обеспокоили выдвинутые против него обвинения

Ведомости
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Сразу два спонсора португальского футболиста Криштиану Роналду заявили о беспокойстве по поводу его поведения, сообщает Associated Press (AP). Это производитель спортивных товаров Nike, а также создатель компьютерных игр EA.

«Мы глубоко обеспокоены тревожными утверждениями и будем продолжать внимательно следить за ситуацией», – говорится в письменном ответе Nike агентству. В EA также пообещали наблюдать за происходящим в ожидании, что «спортсмены и послы будут вести себя в соответствии с ценностями компании».

Ранее американская модель Кэтрин Майорга обратилась в полицию. Она заявила, что Роналду ее изнасиловал в 2009 г. в Лас-Вегасе, сообщало CNN. Сам Роналду отрицает какие-либо обвинения. «Изнасилование – это отвратительное преступление, которое противоречит всему, что я из себя представляю и во что верю», – написал он в своем Twitter.

Сейчас Роналду выступает за «Ювентус», в котором после обвинения заступились за футболиста. В официальном сообщении клуба спортсмен описан профессионалом. События, которые предположительно имеют 10-летнюю давность, не изменят этого, говорится в заявлении. Котировки «Ювентуса» упали в пятницу на 6,21% к 14.40 мск, свидетельствуют данные Итальянской фондовой биржи.

Роналду – один из самых высокооплачиваемых спортсменов мира: он занимает третье место в рейтинге Forbes, который оценивает годовой доход футболиста в $108 млн. Одна из важных частей его дохода – это сделки со спонсорами. У футболиста есть пожизненный контракт с Nike. Кроме того, он рекламирует EA и Herbalife. За последний год Роналду заработал $47 млн на сделках со спонсорами, оценивал Forbes.

Как Криштиану Роналду встретили в России

Бизнес
Новости

«Газпром энергохолдинг» интересуется контрольной долей в «Т плюсе»

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«Газпром энергохолдинг», управляющий генерирующими активами «Газпрома», рассматривает получение контрольной доли в российской частной энергетической компании «Т плюс», сообщил сегодня гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров. «Мы заходим всегда только в контрольный пакет. Нам в минорах сидеть неинтересно. Поэтому будем договариваться с новыми акционерами. Нам-то точно нужен контроль», – цитирует Федорова «Интерфакс».

В ФАС не поступало ходатайств о сделке, рассказал представитель ведомства. Представитель «Т плюса» отказался от комментариев.

В сентябре стало известно, что Виктор Вексельберг и группа «Ренова» снизили доли в «Т плюсе» с 57,1 до 39,59%. Таким образом, предприниматель и принадлежащие ему структуры утратили статус контролирующих эмитентов компании.

«Т плюс» – одна из крупнейших российских энергокомпаний. Ей принадлежит 61 электростанция общей мощностью 15,7 ГВт. В начале апреля Виктор Вексельберг попал в санкционный список минфина США, что угрожает аффилированным с ним компаниям и может быть распространено на их контрагентов. Одним из способов спасти «Т плюс» от санкций называли возможное слияние компании с «Газпром энергохолдингом». О том, что стороны ведут переговоры и обсуждают параметры сделки, сообщали в обеих компаниях.

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Финансы
Новости

ЦБ повысил официальный курс евро на 60 копеек

Ведомости
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Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю. На выходные и понедельник курс доллара установлен на уровне 66,63 руб./$, что на 42 коп. выше предыдущего значения (66,21 руб.). Официальный курс европейской валюты повышен на 61 коп. до 76,66 руб./евро (предыдущее значение – 76,05 руб./евро).

На Московской бирже, по данным на 14.00 мск, курс доллара составлял 66,77 руб./$ (-25 коп.), евро стоил 76,77 руб., подешевев на 38 коп.

Цены на нефть изменялись разнонаправленно. По данным на 14.04 мск, стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $84,27 за баррель (-0,37%), нефти WTI – $74,38 (+0,07%).

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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