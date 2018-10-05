Минфин предложил ослабить валютный контроль из-за санкций
Минфин России опубликовал законопроект об ослаблении валютного контроля для российских компаний-экспортеров, находящихся под санкциями.
Минфин предлагает разрешить таким российским компаниям не зачислять валюту на счета в уполномоченных банках при расчетах за рубежом с третьими лицами (резидентами и нерезидентами) и контрагентами. Аналогичная норма действует при оплате заказчиками расходов по внешнеторговым договорам; при заключении резидентом с третьим лицом договора об уступке прав требования на получение денежных средств за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги и так далее.
Минфин предлагает рассчитываться с нерезидентами в кредитных учреждениях, расположенных за пределами России, либо «в иной форме в соответствии с обычаями делового оборота и условиями заключенных между такими резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов)».
О том, что Минфин разрабатывает пакет поправок о льготах компаниям, которые заключают экспортные контракты в рублях, в сентябре рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. «Мы предлагаем льготы экспортерам за экспорт за рубли. Во-первых, послабление в части репатриации валютной выручки, во-вторых - послабления в части других мер валютного контроля. Также рассматриваются налоговые меры, такие как ускоренный возврат НДС», — уточнил замминистра.
В августе Минпромторг предложил правительству для обхода санкций США активнее стимулировать бизнес к переходу на расчеты в национальных валютах. По мнению министра Дениса Мантурова, такая мера позволит «осуществлять как военно-техническое сотрудничество, так и поставку продукции двойного назначения на зарубежные рынки».