Экономика

Новости

Рост промпроизводства в России в сентябре стал самым медленным с начала года

Рост промышленного производства в России в сентябре замедлился до 2,1% в годовом выражении после роста на 2,7% в августе и 3,9% в июле, следует из сообщения Росстата. Динамика промпроизводства оказалась самой вялой с начала года: прежний минимум (2,2%) отмечался в июне, в остальные месяцы рост был выше, отмечает «Интерфакс».

В обрабатывающих производствах впервые с начала года отмечено снижение в годовом выражении — на 0,1%. Ситуацию в промышленности в целом удержал рекордный рост с начала года в добывающих отраслях — на 6,9% в годовом выражении.

Замедление роста в сентябре ожидалось экономистами. Отчасти оно объясняется календарным фактором — в сентябре 2018 г. количество рабочих дней было на один меньше, чем в сентябре 2017 г., в то время как в августе 2018 г. и в августе 2017 г. число рабочих дней совпадало.

В целом за январь – сентябрь 2018 г. промышленность России выросла на 3% к аналогичному периоду 2017 г.

В июне Росстат пересчитал данные по промпроизводству за 2016–2017 гг. и первые месяцы 2018 г., резко увеличив свои оценки. Оценка роста промпроизводства за 2017 г. была увеличена более чем вдвое — с 1% до 2,1%. Новая оценка роста промпроизводства в I квартале этого года — 2,8% вместо 1,9%, в апреле — 3,9% вместо 1,3%.

С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре 2018 г. промышленность выросла на 0,2% после роста на 0,3% в августе и в июле и снижения на 0,5% в июне.