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Минфин повысил прогноз профицита бюджета в 4,4 раза в 2018 году

Министерство финансов России повысило прогноз профицита бюджета по итогам 2018 г. в 4,4 раза, следует из проекта поправок на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки вносятся в закон «О федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.» от 5 декабря 2017 г. В новых поправках Минфин прогнозирует профицит федерального бюджета в 2,139 трлн руб., тогда как в действующем законе на 2018 г. заложен профицит в размере 481,741 млрд руб.

В поправках Минфин также предлагает утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2018 г., исходя из прогнозируемого объема ВВП в 101,16 трлн руб. (в действующем законе – 98,234 трлн руб.) и уровня инфляции, не превышающего 3,4% (2,8% в законе). Кроме того, поправки предполагают рост доходов бюджета до 18,94 трлн руб., расходов — до 16,8 трлн руб. В действующем законе доходы определены в размере 17,07 трлн руб., расходы – в 16,59 трлн руб.

Последний раз российский бюджет был профицитным в 2011 г. – доходы превысили расходы на 0,8% ВВП, или 428 млрд руб. Затем дефицит бюджета последовательно увеличивался, достигнув максимального значения в 2016 г. – 3,5% ВВП (2,97 трлн руб.). По итогам 2017 г., согласно оценке Минэкономразвития, дефицит сократился до 1,5% ВВП (Минфин ранее оценивал дефицит в 1,6% ВВП, или 1,5 трлн руб.).