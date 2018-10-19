США направили запрос в ВТО о создании третейской группы по спорам о пошлинах

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Власти США попросили ВТО созвать третейскую группу для разрешения споров, связанных с введенными Вашингтоном пошлинами на сталь и алюминий, передает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Речь идет о созыве экспертной группы по спорам США с ЕС, Китаем, Канадой и Мексикой.
Норвежский министр иностранных дел Ине Эриксен Серейде в четверг, 18 октября, заявила, что Норвегия (не входит в ЕС) и страны Евросоюза вслед за Россией подали в ВТБ запрос на создание третейской группы. «Мы считаем, что дополнительные пошлины США на сталь и алюминий нарушают правила ВТО», — сказала она, добавив, что «механизм разрешения споров в ВТО — это общий способ разрешения разногласий», когда спор не удалось решить при помощи консультаций.
Министерство торговли Китая в четверг сообщило, что тоже направило в ВТО аналогичный запрос. Ведомство назвало решение США ввести пошлиныактом протекционизма, который серьезно подорвал международные правила торговли.
Россия подала запрос на созыв третейской группы по аналогичному спору с США о пошлинах 18 октября. В конце сентября министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что консультации с американской стороной «никакого результата не дали», поэтому Россия продолжит спор в соответствии со стандартной процедурой. На рассмотрение спора в ВТО может потребоваться несколько лет, уточнил министр.
США ввели дополнительные 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные на алюминий 23 марта. Пошлины касаются импорта из всех стран, за исключением Австралии и Аргентины. Импорт из Бразилии и Южной Кореи исключен только из-под действия пошлин на сталь.
Россия в ВТО
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Александр Шохин, президент, Российский союз промышленников и предпринимателей
3/24
Андрей Слепнёв, член коллегии, министр по торговле, Евразийская экономическая комиссия
4/24
5/24
Андрей Клепач, заместитель председателя, главный экономист, Внешэкономбанк
6/24
Александр Шохин, президент, Российский союз промышленников и предпринимателей
7/24
8/24
Роман Губенко, директор департамента международного сотрудничества и содействия развитию торговли, Центр международной торговли Москвы
9/24
Владимир Саламатов, генеральный директор, Центр международной торговли Москвы
10/24
Сергей Колдаев, директор департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
11/24
Георгий Петров, вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации
12/24
Дмитрий Голованов, председатель правления, Росэксимбанк
13/24
14/24
Марья Баранова, заместитель директора департамента торговых переговоров, Министерство экономического развития Российской Федерации
15/24
Владимир Чикин, партнер, Таможенное право и внешняя торговля, Goltsblat BLP
16/24
Михаил Розенфельд, генеральный директор, «Новотранс Юг»; член Координационного совета, «Деловая Россия»
17/24
Владимир Ильичев, директор департамента защиты внутреннего рынка, Евразийская экономическая комиссия
18/24
Скот Андерсен, управляющий партнер, Sidley Austin
19/24
Владимир Таланов, руководитель практики международного торгового права московского офиса, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
20/24
Алексей Чекалов, первый вице-президент, ГК «Фармконтракт»
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Главное управление МВД России по Москве проводит проверку в связи с сообщением о том, что у редакции одного из изданий была обнаружена корзина с находящейся в ней головой животного. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Название издания или адрес редакции в сообщении не уточняются. Ранее «Новая газета» сообщила, что обратилась в полицию из-за того, что кто-то принес к редакции похоронный венок и отрезанную голову барана. В первом случае на посылке была подпись «Денис Коротков – предатель родины», во втором оставили записку: «Главному редактору «Новой газеты» с приветом Вам и Короткову» (орфография и пунктуация автора сохранены). Редакция издания отмечает, что расценивает это в качестве угроз. Кроме того, Коротков рассказал Русской службе ВВС, что также получил букет из четырех гвоздик с траурной лентой и запиской «Мы тебя не забудем».
Коротков – журналист, который написал целую серию материалов про деятельность частной военной компании ЧВК «Вагнера» в Сирии. Все эти материалы были опубликованы в петербургском издании «Фонтанка».
«Новая газета» отмечает, что в соцсетях началась кампания против издания. Информация, что «Новая газета» якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, – просто фейк, говорится в ее заявлении: «У нас вообще не было публикаций на эту тему – ни в газете, ни на сайте».
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Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие в торжественной церемонии запуска строительства первой АЭС в республике. Церемония прошла в режиме телемоста между Ташкентом и площадкой для изысканий. Главы государств дали старт проекту нажатием символической кнопки, передает «Интерфакс».
«Речь идет не просто о строительстве какого-то крупного промышленного объекта, речь идет о создании новой отрасли экономики в Узбекистане. Два энергоблока АЭС общей мощностью 2,4 МВт обеспечат производство недорогой и чистой электроэнергии, которую планируется поставлять потребителям как в Узбекистане, так и в других странах Центральной Азии», — сказал во время церемонии Путин.
Оценочная стоимость строительства АЭС в Узбекистане составляет около $11 млрд. Об этом ранее говорил помощник президента России Юрий Ушаков. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2028 г.
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Глава Крыма Сергей Аксенов снял с арестованного вице-премьера республики Виталия Нахлупина полномочия подписывать от имени правительства республики документы о предоставлении субсидий для реализации федеральных целевых программ (ФЦП) развития региона. Об этом говорится в распоряжении крымского совета министров.
Согласно п. 2 этого документа признается утратившим силу распоряжение от 22 февраля 2017 г., по которому Нахлупин наделялся соответствующими полномочиями.
Эти полномочия переданы заместителю Аксенова Юрию Гоцанюку.
Нахлупина задержали 17 октября в Москве. Его обвинили по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Наказание по ней – либо до 5 млн руб. штрафа, либо штраф в размере до стократной суммы полученной взятки, либо до 15 лет лишения свободы.
Накануне, 18 октября, он был арестован. Нахлупин «обвиняется в систематическом получении взяток», заявил в суде следователь. Сумму взяток он не назвал.
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Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell прекратила спонсировать Лондонскую национальную галерею, пишет The Guardian. Компания оказывала музею финансовую поддержку на протяжении последних 12 лет.
Соглашение компании с галереей истекло еще в январе текущего года, но стороны не стали объявлять об этом во всеуслышание, уточняет газета. Shell сообщила об этом только в ответ на запрос журналистов.
Как отмечает издание, партнерство с Shell сделало галерею мишенью для активистов, в том числе членов «Гринпис», выступающих против того, чтобы искусство финансировалось за счет денег, заработанных на нефти, газе и угле. Профсоюзы, представляющие музейных работников, тоже приветствовали решение галереи прекратить сотрудничество с Shell.
По оценкам экспертов, «корпоративное членство» Shell в Лондонской национальной галерее стоило компании от 20 000 до 35 000 фунтов стерлингов в год (примерно $26 000–45 600).
Нефтегазовые компании традиционно были лидерами по размеру инвестиций, но падение цен на нефть заставило их осторожней смотреть в будущее. PetroChina заняла 2-е место в рейтинге корпоративных капиталовложений с $29 млрд
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Aly Song / Reuters
Не отстают и телекоммуникационные операторы. Их в топ-10 три – китайская China Mobile с $27 млрд и две американские компании, по расчетам составившей рейтинг S&P Global Market Intelligence
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Wolfram Scheible / Nord Stream 2
«Газпрому» приходится много тратить на строительство трубопроводов. Он, в частности, реализует такие проекты, как «Северный поток - 2» (на фото - доставка труб для него), «Турецкий поток», «Сила Сибири». Совокупные капитальные расходы составили в 2017 г. $25 млрд
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Royal Dutch Shell
После начала падения цен на нефть в середине 2014 г. нефтяные компании к 2016 г. отменили или отложили капиталовложения примерно на $1 трлн, по подсчетам Wood Mackenzie. Но восстановление цен позволило Royal Dutch Shell потратить в 2017 г. $23 млрд
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Richard Drew / AP
Крупнейшая телекоммуникационная компания США занимает и 1-е место в стране по инвестициям в развитие: они составили у AT&T $22 млрд
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Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
6-е место в мире с ней делит американский же производитель телекоммуникационного оборудования и высокоскоростных систем передачи данных Arris. Его капиталовложения составили тоже $22 млрд
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Kai Pfaffenbach / Reuters
Немецкий Volkswagen – единственный автопроизводитель в топ-10. Несмотря на последствия «дизельгейта», он активно развивает производство. В 2017 г. VW потратил $21 млрд, а в следующие пять лет инвестиции составят по плану 72 млрд евро ($86,4 млрд), в том числе 34 млрд евро ($40,8 млрд) в развитие электромобилей, цифровых технологий и автономных транспортных средств.
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Exxon Mobil
По предварительной оценке банка Barclays, капиталовложения в мировой нефтегазовой отрасли выросли в прошлом году на 7%. Exxon Mobil потратила $18 млрд
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Shannon Stapleton / Reuters
По прогнозу Goldman Sachs, инвестиции мировых технологических компаний будут расти в 2017-2020 гг. в среднем на 10,5% в год против 3,2% у компаний в целом. Телекоммуникационная компания Verizon Communications (ее подразделение Verizon Wireless – крупнейший в США поставщик услуг беспроводной связи) в 2017 г. инвестировала $17 млрд
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Мосгорсуд отклонил апелляцию миллиардера Фархада Ахмедова на решение лондонского суда, обязавшего его выплатить более 450 млн фунтов ($585 млн) бывшей супруге Татьяне после развода. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Российский Forbes оценивает состояние Ахмедова в $1,4 млрд.
Миллиардер настаивал, что уже развелся с супругой в России, и поэтому в заседаниях лондонского суда не участвовал. По версии бизнесмена, брак с супругой он расторг еще в 2000 г., после семи лет семейной жизни. Однако российский суд решил, что Ахмедов не представил «достаточных и достоверных доказательств» этого факта.
Адвокат Ахмедовой заявил Bloomberg, что единственный развод его подзащитной с бизнесменом был оформлен в Лондоне в 2016 г. «Будет подана кассационная жалоба. Фархад Ахмедов намерен дойти до Верховного суда», — заявилРБК адвокат миллиардера Ирина Щеглова.
Ранее лондонский суд также постановил арестовать 115-метровую яхту Luna Ахмедова. Арест был наложен для обеспечения выплат бывшей жене. Как отмечал Bloomberg, арестованная в Дубае яхта была построена по заказу российского бизнесмена Романа Абрамовича. Ахмедов купил у него судно в 2014 г. Стоимость яхты, как писало агентство, — $492 млн.
Кто и за сколько покупает суперъяхты
Peter Seyfferth / Actionpress / ТАСС
Больше всего среди владельцев самых дорогих и длинных лодок (от 30 м) американцев, им принадлежит 33% всех суперъяхт, сообщает отчет брокера Camper & Nicholsons и компании Wealth-X. На фото - яхта Стивена Спилберга Seven Seas
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liveyachting.com
За американцами в первой пятерке следуют британцы (11%), итальянцы (5%) и австралийцы (5%) (на фото - яхта Keri Lee III австралийского миллионера Тревора Ли). Россиян среди владельцев суперъяхт в 2015 г. 3%. Всего мировой флот суперлодок насчитывает 4476 яхт
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Ferry de Kok / youtube.com
Крупнейший производитель яхт - Италия, на верфях которой в 2015 г. создано 1402 яхты, это 31% всех построенных в прошлом году суперлодок. На фото: 41-метровая яхта дизайнера Роберто Кавалли, спроектированная итальянским дизайнером Томмасо Спадолини и спущенная на воду верфью Baglietto в 2004 г.
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camperandnicholsons.com
В 2015 г. продано 268 суперъяхт на общую сумму $2,68 млрд. Это на 17,4% меньше, чем в 2014 г. Средняя стоимость суперъяхты - $10 млн, цена на эксклюзивные лодки стартует от $100 млн, подсчитали аналитики. На фото: яхта Ocean Victory, приписываемая Виктору Рашникову сайтом www.marinevesseltraffic.com. 140-метровая лодка построена на итальянской верфи Fincantieri в 2014 г.
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CRISTOBAL GARCIA / EPA / Vostock photo
Очень дорогие и эксклюзивные яхты могут продаваться годами. Например, яхта Владимира Потанина Anastasia выставлена на продажу еще в 2012 г. за 125 млн евро, но пока желающих ее купить не нашлось. Например, она до сих пор предлагается на сайте www.boatinternational.com. Еще один лот на продажу - 119-метровая яхта "А" (на фото) Андрея Мельниченко. О том, что бизнесмен готов за $300 млн расстаться с одной из самых знаменитых и узнаваемых в мире яхт, несколько дней назад сообщил журнал Forbes. По словам экспертов, к которым обратилось издание, найти покупателя на такую экзотику будет непросто
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CARSTEN REHDER / EPA / Vostock photo
Без водного транспорта Мельниченко не остался, в прошлом году он стал обладателем другого уникального судна - 147-метровой парусной яхты «А», самого длинного парусника в мире. Стоимость восьмипалубного судна Daily Mail оценила в 400 млн евро. Покупка же "обычной" парусной суперъяхты обойдется дешевле: по данным Camper & Nicholsons и Wealth-X, средняя стоимость парусника в 2015 г. составляла $6 млн
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mby.com
Самая дорогая яхта в мире - 100-футовая History Supreme, чья стоимость оценивается в $4,5 млрд. Яхта не самая длинная, но едва ли не полностью отделана золотом. Владельцем яхты СМИ называют малазийского миллиардера Роберта Куока, но никаких точных доказательств этого (как и подтвержденной стоимости лодки) нет. Даже подлинность имеющихся изображений яхты вызывает вопросы: пока ни одного снимка лодки в порту или в узнаваемом месте сделано не было, поэтому в СМИ активно обсуждается вопрос, существует ли History Supreme на самом деле
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camperandnicholsons.com
Если на покупку суперъяхты денег нет, ее можно взять в аренду, соответствующие предложения размещены на нескольких профильных сайтах. Например, недельная аренда яхты Владимира Потанина Anastasia обойдется в сумму от 600 000 евро зимой и 650 000 евро летом, сообщает www.charterworld.com. Семипалубная Anastasia включает две vip-каюты и три двухместные каюты, апартаменты владельца на верхней палубе, бассейн с прозрачным дном, кинотеатр, тренажерный зал, салон красоты, гараж и столовую с аквариумом на 2700 л
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charterworld.com
Одна из самых дорогих яхт, доступных для аренды, - Solandge, которой владеет неизвестный миллиардер. По информации www.charterworld.com, недельный отпуск на ней стоит порядка 910 000 евро. На пятипалубной яхте есть апартаменты владельца, восемь гостевых кают, спа-зона с хаммамом, сауной, тренажерный зал, несколько бассейнов на разных палубах и собственный пляж
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charterworld.com
Предлагают для аренды лодки и попроще. Цена за недельную аренду 40-метровой яхты в 2015 г. в среднем составляла $115 500–190 000, говорится в отчете брокера. Например, аренда моторной 45-метровой яхты Quaranta при заказе на www.charterworld.com будет стоить от 119 000 евро в неделю
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Jun Dumaguing / AP
Русских среди арендаторов в 2015 г. стало меньше: в 2013 г. их доля была около 10%, сейчас снизилась до 8%. Всему виной экономический кризис и политическая ситуация, рассуждает Camper & Nicholsons и Wealth-X. На фото: яхта одного из основателей Microsoft Пола Аллена Octopus, также доступная для аренды
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Eric Risberg / AP
Еще вариант сэкономить - взять в аренду парусную яхту. Так, цена недельного отпуска на роскошном The Maltese Falcon (на фото - яхта в Сан-Франциско) составляет 400 000 евро, а стоимость парусника попроще (длиной до 30 м) варьируется от 50 000 до 90 000 евро
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Мосгорсуд признал законным арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также младшего брата последнего Кирилла, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
В адрес суда поступило ходатайство «Зенита» за подписью президента футбольного клуба Сергея Фурсенко, который попросил изменить меру пресечения для Кокорина. Фурсенко «не относится в соответствии с УПК к числу лиц, имеющих право заявлять ходатайства», но его мнение будет учтено, заявила судья.
Кроме того, защита приобщила справку из банка «о наличии на счету матери Кокорина более 10 400 000 руб., которые мы можем внести в качестве залога за него».
18 октября МВД сообщило, что Кокорину, Мамаеву и их соучастнику (его имя ведомство не назвало) предъявлены обвинения в двух преступления по ст. 116 Уголовного кодекса (побои) и одного — по ст. 213 УК (хулиганство). Кирилла Кокорина обвинили в совершении трех преступлений по статье о побоях и одного преступления — по статье о хулиганстве.
Кокорины и Мамаев были арестованы 12 октября. В тот же день Тверской суд Москвы отправил под арест Александра Протасовицкого, которого называли четвертым фигурантом дела против Кокорина и Мамаева.
Футболисты стали фигурантами дела об избиении 8 октября водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Во время второго инцидента пострадал также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде
Михаил Терещенко / ТАСС
Футболисты Александр Кокорин (на фотографии) и Павел Мамаев были задержаны в среду, 10 октября, по подозрению в избиении нескольких человек в центре Москвы. Все обвиняемые арестованы на два месяца
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Зыков Кирилл / АГН Москва
В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганские действия, совершенные по предварительному сговору или группой лиц)
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Артем Геодакян / ТАСС
Статья предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. На фотографии Павел Мамаев
3/8
Зыков Кирилл / АГН Москва
По данным следствия, в понедельник, 8 октября, подозреваемые избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Об этом заявил сам водитель
4/8
Артем Геодакян / ТАСС
Спустя несколько часов они предположительно напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе на Большой Никитской улице. Во время драки в кафе также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин
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Зыков Кирилл / АГН Москва
Расследование, «учитывая широкий общественный резонанс», было передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве
6/8
Михаил Терещенко / ТАСС
ФК «Зенит», за который играет Кокорин, пока не принял решения о наказании футболиста
7/8
Артем Геодакян / ТАСС
После случившегося футбольный клуб «Краснодар», за который выступает Мамаев, заявил о намерении разорвать контракт со спортсменом
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Страховые компании выплатят «Роскосмосу» почти 15 млрд руб. за три аварии с конца 2017 г., заявилв интервью «РИА Новости» президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков, управляющий директор — руководитель Центра космического страхования в «ВТБ страхование» Павел Шутов. По его мнению, страховщиков можно считать крупнейшими инвесторами космической отрасли России.
Собеседник агентства пояснил, что в этом году расходы «Роскосмоса» на страхование запусков не превысили 1 млрд руб. При этом страховщики должны выплатить «Роскосмосу» 2,5 млрд руб. за «Метеор», 7,5 млрд руб. — за «Ангосат» и 4,6 млрд руб. — за «Союз».
Последняя авария с космическим аппаратом «Роскосмоса» произошла 11 октября. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала к Международной космической станции (МКС) с первой стартовой площадки «Байконура». На борту корабля находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Во время полета произошла авария носителя. В результате экипаж приземлился в степи Казахстана. Космонавты на пострадали.
Авария стала первой за 35 лет при запуске пилотируемого корабля. Пресс-служба страховой компании «Согласие» ранее заявлялаРБК, что в случае признания аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» страховым случаем выплата по нему может стать рекордной. Компания «Согласие» выступала страховщиком рисков при запуске корабля. Расследование причин чрезвычайного происшествия продолжается. «Роскосмос» пообещал представить предварительные результаты работы комиссии по аварии 22 или 23 октября.
Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»
ЦВО / ТАСС
Космический корабль «Союз МС-10», запущенный утром 11 октября с Байконура на Международную космическую станцию (МКС), не вышел на орбиту из-за аварии носителя. Капсула с экипажем спустилась по баллистической траектории
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ЦВО / ТАСС
К 12.30 мск аппарат «Союза МС-10» был обнаружен вертолетами Ми-8 эскадрильи Центрального военного округа (ЦВО). Прибывшие со спасателями медики не нашли травм у экипажа
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ЦВО / ТАСС
Экипаж «Союза» на вертолете Ми-8 направили в казахстанский поселок Джезказган
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Андрей Сесин / ТАСС
Аэропорт Жезказгана, куда доставили Алексея Овчинина и Ника Хейга
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twitter.com / roscosmos
Астронавт Ник Хейг и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Жезказгане
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twitter.com / roscosmos
После аварии космонавты испытали перегрузки около 6g. На фото: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин в Жезказгане
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Алексей Филиппов / РИА Новости / ТАСС
Из Жезказгана экипаж отправили в аэропорт Байконура «Крайний». На фото: генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и члены основного экипажа МКС-57/58 астронавт NASA Ник Хейг (слева направо) и космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин (справа)
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RT
В аэропорту космонавтов встретили родственники (на фото в центре Ник Хейг)
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twitter.com/FMBA_of_Russia
Экипаж находится под динамическим наблюдением врачей ЦМСЧ-1 ФМБА России
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Алексей Филиппов / РИА Новости / ТАСС
СКР в связи с аварией возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба)
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МВД завело уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), выявив махинации в МГТУ им. Баумана. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, подозреваемыми по этому делу проходят проректор по экономике и инновациям МГТУ Евгений Старожук, возглавляющий фонд поддержки и развития МГТУ, гендиректор компании «Вторцветмет» Олег Гарин и еще несколько человек. Их имена не уточняются.
Фигурантов дела доставили в Тверской районный суд. Следователи полиции ходатайствовали об их аресте, однако судья отклонил ходатайства. Пресс-секретарь МГТУ Андрей Волохов подтвердил зданию, что суд отказался заключить под стражу Старожука и других подозреваемых. Комментировать причины уголовного преследования собеседник издания не стал.
Представитель приемной Старожука сообщил газете, что проректор находится на свободе, но связать с ним отказался. Собеседник издания пояснил, что тот будет на работе только 22 октября. Других деталей расследования уголовного дела газета не приводит.
Политика
Новости
Президент «Зенита» попросил суд освободить Кокорина из СИЗО
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Президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко попросил суд освободить нападающего Александра Кокорина из СИЗО. Об этом на заседании по апелляции на меру пресечения футболисту сообщила судья Юлия Манеркина, передает «РИА Новости».
По ее словам, в адрес суда поступило ходатайство об изменении меры пресечения для Кокорина «за подписью президента Фурсенко». Также, отметила судья, клуб прислал характеристику футболиста.
Манеркина подчеркнула, что Фурсенко «не относится в соответствии с УПК к числу лиц, имеющих право заявлять ходатайства», но мнение и характеристика будут учтены. Она зачитала характеристику: ее автор осуждает поступок Кокорина, но называет его нехарактерным, а также отмечает дисциплинированность и профессиональность футболиста.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью, опубликованном 19 октября на сайте ФК, сообщил, что клуб по-прежнему рассчитывает на возвращение Кокорина. «Наказание, естественно, будет и должно быть. И со стороны закона, и со стороны клуба», — отметил он, выразив надежду на то, чтобы «ребята продолжили заниматься своим делом».
В пятницу суд, рассмотрев апелляцию, признал законным арест полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который обвиняется по тому же делу, что и Кокорин. Также признан законным и арест брата Кокорина Кирилла.
Ранее «Зенит» заявлял, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий. ФК «Краснодар», в свою очередь, заявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым и обратился с соответствующим заявлением в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).
Накануне, 18 октября, Кокорину, Мамаеву и их соучастнику, имя которого не названо, были предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по ст. 116 Уголовного кодекса (побои) и одного — по ст. 213 УК (хулиганство). Кирилла Кокорина обвинили в совершении трех преступлений по статье о побоях и одного преступления — по статье о хулиганстве.
Кокорины и Мамаев были арестованы 12 октября. В тот же день Тверской суд Москвы отправил под арест Александра Протасовицкого, которого называли четвертым фигурантом дела против Кокорина и Мамаева.
Футболисты стали фигурантами дела об избиении 8 октября водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Во время второго инцидента пострадал также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде
Михаил Терещенко / ТАСС
Футболисты Александр Кокорин (на фотографии) и Павел Мамаев были задержаны в среду, 10 октября, по подозрению в избиении нескольких человек в центре Москвы. Все обвиняемые арестованы на два месяца
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Зыков Кирилл / АГН Москва
В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганские действия, совершенные по предварительному сговору или группой лиц)
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Артем Геодакян / ТАСС
Статья предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. На фотографии Павел Мамаев
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Зыков Кирилл / АГН Москва
По данным следствия, в понедельник, 8 октября, подозреваемые избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Об этом заявил сам водитель
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Артем Геодакян / ТАСС
Спустя несколько часов они предположительно напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе на Большой Никитской улице. Во время драки в кафе также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин
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Зыков Кирилл / АГН Москва
Расследование, «учитывая широкий общественный резонанс», было передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве
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Михаил Терещенко / ТАСС
ФК «Зенит», за который играет Кокорин, пока не принял решения о наказании футболиста
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Артем Геодакян / ТАСС
После случившегося футбольный клуб «Краснодар», за который выступает Мамаев, заявил о намерении разорвать контракт со спортсменом
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Администрация президента США Дональда Трампа решила временно снять санкции с гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина для того, чтобы он мог приехать в США по приглашению NASA. Об этом в интервью ТАСС заявил новый директор NASA Джим Брайденстайн, назначенный на этот пост в апреле.
Брайденстайн уточнил, что агентство «провело работу по ряду направлений», чтобы гендиректор «Роскосмоса» смог посетить США. «И добились его [временного] вывода [из-под санкций] с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями NASA», — пояснил руководитель американского космического ведомства. Он не раскрыл, что именно сделало космическое агентство для снятия санкций с Рогозина.
Представитель пресс-службы «Роскосмоса» подтвердил «РИА Новости», что госкорпорация обсуждала с NASA возможность поездки Рогозина в США для решения вопросов сотрудничества космических агентств. «Планов много… действительно, вопросы сотрудничества требуют присутствия, поэтому эти вопросы обсуждались», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил, сняты ли санкции с Рогозина.
Руководитель NASA впервые приехал в Россию 10 октября и встретился с коллегой из «Роскосмоса». Брайденстайн и Рогозин вместе наблюдали на «Байконуре» запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Ракета стартовала с первой стартовой площадки космодрома 11 октября. Однако во время полета возникла нештатная ситуация с носителем. Экипаж был вынужден перейти в режим баллистического спуска. На борту корабля, направившегося к Международной космической станции (МКС), были космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они не пострадали.
США впервые ввели санкции против Рогозина в марте 2014 г., тогда он занимал пост вице-премьера. Тогда же перечень санкций в отношении некоторых россиян обнародовал Евросоюз. По мнению западных властей, попавшие под санкции люди причастны к возникновению кризиса на Украине. Фигурантам санкционных списков запретили въезд в США и страны ЕС, а также заморозили их активы на территории этих государств.
Как готовился запуск «Союза МС-10» с новым экипажем МКС
twitter.com / roscosmos
7 октября экипажи провели «вторую примерку» — контрольный осмотр корабля в стартовой конфигурации. Космонавты и астронавты заняли места в корабле, в тестовом режиме проверили работоспособность различных систем, включая систему связи, и уточнили расположение грузов
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Bill Ingalls / NASA
9 октября ракету «Союз ФГ» с кораблем «Союз МС-10» установили на Гагаринском старте Байконура
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Bill Ingalls / NASA
Предполетная стрижка астронавта NASA Ника Хейга в отеле «Космонавт» на Байконуре
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Bill Ingalls / NASA
Отец Сергий, который освящал ракету перед запуском
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twitter.com/AstroHague
Астронавт NASA Ник Хейг готовится к экспедиции на МКС. На фото - модуль для тренировок
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Bill Ingalls / NASA
Перед запуском
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Алексей Овчинин и Ник Хейг в «Союзе» перед запуском
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twitter.com / roscosmos
Как должен был проходить полет «Союза»
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twitter.com / roscosmos
Запуск «Союза»
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Dmitri Lovetsky / AP
«Союз» до нештатной ситуации
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twitter.com / roscosmos
Спасение экипажа обеспечила система аварийного спасения (САС), экипаж жив и примерно через полчаса после запуска вышел на связь со спасателями. На фото: Алексей Овчинин и Ник Хейг перед запуском
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twitter.com / roscosmos
Космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин в Жезказгане после аварии "Союза"
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twitter.com / roscosmos
Астронавт Ник Хейг и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Жезказгане
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В России может измениться система оценки рисков застройщиков, исходя из которой банки принимают решения о предоставлении кредитов стройкомпаниям: такие изменения предполагает утвержденная правительством дорожная карта по финансированию строек жилья, передает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора госкомпании «Дом.рф» Александра Плутника.
Сегодня банки при выдаче кредитов ориентируются на банковские нормативы, которые требуют сохранять определенный уровень резервирования.
Однако, по словам Плутника, утвержденная правительством дорожная карта по финансированию жилищного строительства предполагает изменения в этой области. «Система оценки рисков, риск-вес, сейчас считается на основе нормативов, а будет — на основе внутренних рейтингов девелоперских проектов», – сказал руководитель «Дом.рф».
Такая схема, по словам Плутника, позволит существенно сократить уровень резервирования в банках и размер капитала на кредит.
Ранее «Дом.рф» сообщил, что приступил к реализации программы гарантирования целевых кредитов для финансирования строительства жилья в России. Разрабатывать механизм гарантий кредитов застройщиков госкомпания будет совместно со Сбербанком и Газпромбанком.