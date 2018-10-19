Экономика

Новости

США направили запрос в ВТО о создании третейской группы по спорам о пошлинах

Власти США попросили ВТО созвать третейскую группу для разрешения споров, связанных с введенными Вашингтоном пошлинами на сталь и алюминий, передает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Речь идет о созыве экспертной группы по спорам США с ЕС, Китаем, Канадой и Мексикой.

Норвежский министр иностранных дел Ине Эриксен Серейде в четверг, 18 октября, заявила, что Норвегия (не входит в ЕС) и страны Евросоюза вслед за Россией подали в ВТБ запрос на создание третейской группы. «Мы считаем, что дополнительные пошлины США на сталь и алюминий нарушают правила ВТО», — сказала она, добавив, что «механизм разрешения споров в ВТО — это общий способ разрешения разногласий», когда спор не удалось решить при помощи консультаций.

Министерство торговли Китая в четверг сообщило, что тоже направило в ВТО аналогичный запрос. Ведомство назвало решение США ввести пошлины актом протекционизма, который серьезно подорвал международные правила торговли.

Россия подала запрос на созыв третейской группы по аналогичному спору с США о пошлинах 18 октября. В конце сентября министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что консультации с американской стороной «никакого результата не дали», поэтому Россия продолжит спор в соответствии со стандартной процедурой. На рассмотрение спора в ВТО может потребоваться несколько лет, уточнил министр.

США ввели дополнительные 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные на алюминий 23 марта. Пошлины касаются импорта из всех стран, за исключением Австралии и Аргентины. Импорт из Бразилии и Южной Кореи исключен только из-под действия пошлин на сталь.

Россия в ВТО