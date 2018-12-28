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Перевозчики просят правительство продлить льготы по транспортному налогу еще на год

Объединяющий крупнейших автотранспортников и автоперевозчиков Отраслевой совет союзов и ассоциаций направил премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой о продлении до начала 2020 г. федеральной льготы по транспортному налогу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо председателя совета, вице-президента Российского автотранспортного союза Валерия Алексеева от 26 декабря. Льгота, о которой идет речь, позволяет автоперевозчикам большегрузного транспорта (свыше 12 т) вычитать из налога сумму, уплаченную по системе «Платон». Она должна быть отменена с 1 января. Взамен авторы письма обязуются совместно с Минтрансом разработать и реализовать меры, позволяющие уже в следующем году повысить собираемость платежей по «Платону» до 95%.

Действие вычета помогло вывести из тени недобросовестных перевозчиков, которые уклоняются от возмещения вреда, причиняемого автотрассам, указывается в письме. Из него следует, что ранее Минтранс обращался в Минфин для решения вопроса о сохранении вычета по транспортному налогу, но там отказали, сославшись на поэтапное упразднение федеральных льгот по региональным налогам, и указали на возможность решения вопроса за счет региональных льгот. Состояние региональных бюджетов по факту это исключает.

Перевозчики будут вынуждены поднимать цены на свои услуги, «что в 2019 г. наряду с повышением НДС только подстегнет инфляционные процессы», следует из документа. В нем также отмечается, что на федеральном уровне налажен контроль за использованием поступивших от «Платона» средств – они направляются на развитие региональных автодорог.

Льгота позволяет перевозчикам экономить серьезные суммы. В ГК «Деловые линии» экономия составляет около 50 млн руб. в год, говорит директор по взаимодействию с отраслевыми организациями Александр Лашкевич. Это 12% от суммы всех затрат группы на систему «Платон». Для ООО «Траско» речь идет о 12,5 млн руб. в год, отмечает заместитель гендиректора по связям с органами власти Тарас Коваль. В Globaltruck расходы по транспортному налогу не превышают 1% от оборота, поэтому отмена льготы не критична, хотя это был один из инструментов оптимизации затрат. Участники рынка ожидают, что на фоне повышения НДС на 2 процентных пункта рост цен на автоперевозку в 2019 г. может составить 10%.

В конце ноября представители совета также направляли правительству письмо о проблемах на топливном рынке. Пока оно остается без ответа. В нем речь шла об ужесточении нефтяниками условий работы с корпоративными клиентами после заморозки розничных и мелкооптовых цен на топливо. Перевозчики отмечали, что следствием роста себестоимости услуг автоперевозчиков из-за действий нефтяников может стать рост цен на товары. Компании предлагают сохранить ограничения только по оптовым торгам и установить для нефтекомпаний квоту по дизтопливу, поставляемому на внутренний рынок.