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Кудрин оценил рост реальных доходов россиян за год в «десятые доли процента»

Рост реальных доходов россиян в 2018 г. составил 0–0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты. Об этом в среду, 2 января, написал руководитель ведомства Алексей Кудрин в своем Twitter.

Согласно предварительной оценке ведомства на конец года, инфляция оказалась выше прогноза, рост ВВП – ниже, уточнил Кудрин. Инфляция превысила октябрьский официальный прогноз в 2,7% и составила 4,2%. Темп роста ВВП в 2018 г. составил 1,5%, согласно инфографике, опубликованной Кудриным. Росстат в декабре оценивал рост ВВП в 1,6%, инфляцию – также в 4,2%.

«Реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента», – написал Кудрин. По его словам, правительство пока вынуждено начинать с низкого старта. Рост доходов населения, по оценкам Счетной палаты, составил 0–0,4%. По данным Росстата за ноябрь, рост составил 3% по сравнению с прошлым годом.

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции в декабре говорил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года продемонстрируют рост в 0,5%. До того официальный прогноз Минэкономразвития по росту этого показателя на 2018 г. составлял 3,4%.