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Власти Зимбабве подняли цены на бензин более чем вдвое

Власти Зимбабве подняли цены на бензин и дизельное топливо более чем вдвое, в результате чего страна вошла в число мировых лидеров по стоимости топлива для населения, сообщает Financial Times. Цены на бензин были увеличены с $1,24 до $3,31 за литр, на дизтопливо – с $1,36 до $3,11.

В субботнем телеобращении президент Эммерсон Мнангагва объяснил, что повышение цен необходимо для устранения очередей на АЗС в связи с дефицитом топлива. По словам зимбабвийского лидера, нехватка бензина и дизтоплива в стране объясняется «увеличением потребления топлива в растущей экономике и усугубляется безудержной незаконной торговлей валютой и топливом».

Такое решение Мнангагвы вызвало массовые протесты со стороны населения, а профсоюзы объявили о забастовке. Повышение цен на топливо произошло на фоне нехватки продовольствия и других товаров повседневного спроса, а также валютного кризиса в стране.

Зимбабве импортирует топливо на $100 млн в месяц. После гиперинфляции и обесценения зимбабвийского доллара в 2008 г. основной валютой в стране стал доллар США. Власти выпускают электронные облигации, номинированные в долларах США, которые не имеют реального обеспечения, их стоимость на черном рынке падает. При этом население практически не имеет на руках наличной валюты для покупки товаров.

Мнангагва стал президентом, после того как бывший лидер Зимбабве Роберта Мугабе был смещен в результате военного переворота в ноябре 2017 г. На президентских выборах в июле 2018 г. Мнангагва набрал 50,8% голосов избирателей. На этой неделе Мнангагва посетит Россию и страны Азии, а затем отправится на Всемирный экономический форум в Давосе.

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