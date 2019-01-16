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Фунт стерлингов устоял после голосования по Brexit

Фунт стерлингов восстановился к доллару после вчерашнего голосования в британской палате общин, когда парламент отклонил подготовленный премьер-министром Терезой Мэй проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. После падения на 1% сразу после провального для Мэй результата фунт вернулся к уровню $1,287, пишет BBC. За 2018 год британская валюта упала к доллару на 7% из-за неопределенности условий Brexit.

Результат не стал неожиданным для рынков, отмечает новостная служба: главный вопрос, как события будут развиваться дальше. Пока наиболее вероятны три пути: выход без соглашения с ЕС, «план Б» правительства Мэй и повторный референдум о выходе Великобритании из ЕС.

Накануне против соглашения проголосовало большинство членов палаты общин – 432 парламентария, в поддержку документа отдали голоса 202 депутата. Это одно из самых разгромных поражений инициатив правящей партии в истории страны. Лидер лейбористов Джереми Корбин уже внес предложение о вотуме недоверия правительству Мэй. Теперь правительство должно в течение трех дней сформировать и представить парламенту план дальнейших действий.

Фунт вряд ли достиг дна, предостерегает CNBC. «Рисков еще достаточно. Конечно, вчерашнее поражение Мэй убрало один источник неопределенности, но их еще много. Ни голосование о доверии правительству, ни возможный повторный референдум и новые парламентские выборы не добавляют веры ни в (британскую) экономику, ни в ее валюту», — цитирует агентство стратега CIBS Патрика Беннетта.