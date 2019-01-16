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Россияне не смогли отказаться от крупных покупок вопреки планам на 2018 год

Россияне хотели и не смогли отказаться от крупных покупок в 2018 г., но снова хотят экономить в 2019 г., показал опрос исследовательского холдинга «Ромир».

«За последний год россияне увеличили свои расходы практически во всех категориях. Исключением стала бытовая техника и электроника, которая уже третий год подряд демонстрирует отрицательную динамику – с 13% в 2016 до 7% в 2018. Вдвое – с 31% до 15% – сократилось число семей, которые не совершали никакие крупные траты за последнее полугодие», — пишет «Ромир».

Меньше всего удалось сэкономить на одежде и обуви – эти товары пришлось купить 51% опрошенных по сравнению с 30% в 2017 г. На одежду и обувь существенно потратились 68% молодых респондентов (18–24 лет).

Вдвое выросла доля россиян, потратившихся на медицинские услуги: с 15% до 31%. «В основном такой вариант ответа указывали женщины и респонденты старше 60 лет», – пишут социологи. Каждый пятый (21%) россиянин потратил существенные средства на отдых. Эта доля тоже выросла вдвое по сравнению с 2017 г. и вернулась к уровню 2014 г.

В ближайшие шесть месяцев тратить деньги на крупные покупки не собираются 25% россиян, показал опрос. Как и прежде, жители страны намерены экономить на одежде, медицине, отдыхе, покупке смартфонов. «По остальным статьям разница между сделанными покупками и планами находится в пределах статпогрешности», – говорят социологи.

«Тем не менее, по некоторым видам расходов не всегда получается их запланировать и с точностью реализовать. В частности, это касается медицины, ремонта авто, покупки бытовой техники», – отмечают в «Ромире».

В опросе, который был проведен в декабре, приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.