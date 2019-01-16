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Минфин нашел площадку для листинга санкционных компаний

Минфин России определился с площадкой для листинга находящихся под санкциями компаний, сказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума. «Да, решили, но еще пока не готовы "публичить". Потому что там процедуры завершаются, до их завершения я бы не хотел это название озвучивать», – процитировало Моисеева агентство ТАСС.

Идею специальной площадки для листинга компаний, попавших в санкционный список, прошлым летом обсуждали Минфин и ЦБ. Площадка для листинга может появиться в одном из российских офшоров – специальных административных районах (САР), в том числе на острове Русский, рассказывал тогда Моисеев.

Московская биржа решила не делать первичный листинг ценных бумаг компаний, которые попали под санкции США. Об этом в октябре минувшего года рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Это одна из причин сложностей с размещением ценных бумаг компаниями из списка SDN, констатировал он.

SDN-лист (Specially Designated Nationals List) – это список лиц, чьи активы подлежат замораживанию и кому нельзя вести бизнес с США. Под такими санкциями находятся, к примеру, подконтрольные Олегу Дерипаске UC Rusal, En+ Group и группа ГАЗ, группа «Ренова» Виктора Вексельберга и «Рособоронэкспорт».