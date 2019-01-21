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СМИ узнали о скором запуске Национальной системы управления данными

Рабочая группа по архитектуре госсистем и режиму оборота данных под председательством вице-премьера Максима Акимова предварительно одобрила проект концепции Национальной системы управления данными. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника, знакомого с результатами заседания. В течение месяца предполагается определить структуру управления системы, которая должна оказаться максимально децентрализованной.

Документ, разработанный Аналитическим центром при правительстве, вместе с «дорожной картой» должен быть повторно представлен в правительство до 10 февраля и утвержден в течение I квартала. Рамочный законопроект планируется подготовить до конца II квартала, а в III – определить требования к управлению данными и выбрать национального оператора. Интерес к участию в пилотных проектах в 2019 г. выразили ПФР, Росреестр и казначейство.

Система является ключевым элементом цифрового нацпроекта. Концепция предполагает единый порядок сбора, обработки, хранения и использования госданными, в том числе управление их качеством и создание аналитических инструментов. Для граждан это должно улучшить качество госуслуг и упростить сбор документов, для бизнеса – упростить отчетность и обеспечить доступ к части госданных, государство же в результате должно принимать более взвешенные и эффективные решения.

Большую часть разногласий решили отложить и снимать по ходу, одобренная же концепция прописана максимально широко. Например, пока не определен срок включения в систему трансакционных данных, не описаны и пути решения проблемы ретроданных, которые не учтены в современных реестрах, например, в части подтверждения трудового стажа или прав на недвижимость.

В отзыве экспертов Всемирного банка отмечается, что проект такого масштаба потребует широкой поддержки разных групп, обозначенные сроки могут оказаться «слишком агрессивными», а вопрос финансирования недостаточно прояснен.