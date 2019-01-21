Экономика

Новости

Расходы на развитие Северного морского пути оценили в 900 млрд рублей

Для реализации федерального проекта «Северный морской путь» в течение 2019–2024 гг. потребуется 905,6 млрд руб. Это следует из разработанного Росморречфлотом плана-графика, который будет обсуждаться на совещании в агентстве 23 января с заинтересованными сторонами, пишет «Коммерсантъ». Государство из необходимой суммы должно выделить 305 млрд руб., а дополнительная потребность в госсредствах в ближайшие три года оценивается в 139,5 млрд руб. Остальные 600,6 млрд руб. отнесены к внебюджетному финансированию.

Инфраструктурным оператором Севморпути назначен «Росатом», на его мероприятия в 2019–2024 гг. потребуется 173,7 млрд руб., в том числе 98,8 млрд руб. частных инвестиций. На мероприятия Росморречфлота планируется потратить 226,5 млрд руб., в том числе 40,5 млрд руб. из внебюджетных источников. В проект должен быть включен подведомственный Росжелдору Северный широтный ход стоимостью 235,9 млрд руб. На бюджет в нем приходится лишь 12,7 млрд руб.

В Минэкономразвития подтвердили, что проект плана-графика получен, и документ находится на рассмотрении.

Из майских указов президента Владимира Путина следует, что грузопоток по Севморпути к 2024 г. должен достичь 80 млн тонн. В плане-графике грузопоток определен в 81,9 млн тонн, из которых 76,7 млн тонн составит вывоз полезных ископаемых.

Впрочем, эксперты сомневаются в реалистичности этих планов. Так, заместитель гендиректора «Росатома», руководитель дирекции СМП Вячеслав Рукша считает, что до заявленного объема грузопотока в реальности может не хватить около 20 млн тонн, в том числе из проектов таймырского угля и пайяхской нефти. В презентации Минприроды от 25 декабря по оптимистическому прогнозу объем перевозки грузов к 2024 г. должен составить 52 млн тонн, писал РБК. В Минприроды пояснили, что прогноз основывается на согласованных ЦКР Роснедр уровнях проектной добычи, обоснованных недропользователями. По оценкам Аналитического центра при правительстве, в пессимистическом сценарии объем составляет 53,8 млн тонн, в базовом — 63,1 млн тонн, а в оптимистическом — 76,4 млн тонн. Минтранс закладывает объем вывоза полезных ископаемых на уровне 66,3 млн тонн.