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МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики перед форумом в Давосе

Международный валютный фонд (МВФ) во второй раз за три месяца ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 гг. – за день до открытия Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе (пройдет 22–25 января).

В распространенном в Давосе обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) говорится, что мировой ВВП в 2019 г. вырастет на 3,5%, а в 2020 г. — на 3,6%. В октябре 2018 г. МВФ прогнозировал рост на 3,7% в оба последующих года, но с тех пор проявились тревожные тенденции в еврозоне, пишет The Guardian со ссылкой на обзор. Так, прогноз динамики ВВП Германии в 2019 г. снижен с 1,9% до 1,3%, Италии — с 1% до 0,6%.

Рост экономики Китая замедлится до 6,2% с 6,6% в прошлом году, России предсказан рост ВВП на 1,6% в 2019 г. (в октябре было +1,8%) и на 1,7% в 2020 г. Банк России в базовом сценарии на 2019 г. ожидает роста ВВП на 1,2–1,7%,

В этих условиях МВФ значительно, почти на $10, снизил прогноз мировых цен на нефть на 2019 г. — до $58,95 за баррель. Текущие котировки мартовских фьючерсов на Brent сейчас выше — в районе $62 за баррель. В октябре 2018 г. МВФ прогнозировал мировые цены на нефть на 2018 и 2019 гг. на уровне $69,38 и $68,76 за баррель соответственно.

Прогноз исходит из сценария «гладкого» выхода Великобритании из ЕС, Brexit без сделки может существенно ухудшить показатели, заметил главный экономист МВФ.