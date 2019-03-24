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Ректор МГУ назвал самые востребованные направления для изучения в будущем

Деятельность мозга, космос и цифровизация будут одними из самых востребованных направлений для изучения в ближайшем будущем, считает ректор Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, какие специальности будут востребованы через 10–15 лет.

«Могу назвать направления, вызовы, на которые необходимо будет ответить человечеству: цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга, экология, мировой океан, космос и развитие экономики», – сказал Садовничий (его цитирует агентство городских новостей «Москва»). Университеты будут играть важную роль в ответах на эти вызовы, отметил он.

По словам Садовничего, популярными сейчас становятся естественнонаучные факультеты. Очень высокий конкурс при поступлении на факультеты информатики, космических исследований, геологии, механико-математический факультет, пояснил ректор.

В январе Министерство труда сообщило, что в прошлом году самыми востребованными профессиями были педагог профессионального обучения, педагог дошкольного образования и бухгалтер. Так, на должность педагога профессионального образования в 2018 г. насчитывалось более 100 000 вакансий. При этом требовалось 96 000 педагогов дошкольного образования и 130 000 бухгалтеров.

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