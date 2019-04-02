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ВЭБ может инвестировать более 100 млрд рублей в строительство судов на верфи «Звезда»

«ВЭБ.РФ» рассматривает проекты по строительству судов на верфи «Звезда» общей стоимостью более 100 млрд руб., сообщил журналистам первый зампред госкорпорации Николай Цехомский.

Он напомнил, что участие ВЭБа в финансировании строительства шести судов на верфи «Звезда» уже одобрено. Среди них – два крупнотоннажных нефтяных танкера класса Афрамакс, танкер-челнок, три танкера для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата. Участие госкорпорации в этих проектах составит 12,5 млрд руб., 18,4 млрд руб. и 10,6 млрд руб. соответственно.

В апреле ВЭБ направит на оплату аванса верфи «Звезда» 20% от стоимости танкеров класса Афрамакс. Это позволит начать их производство. Спуск судов на воду планируется в 2022 г.

В декабре премьер Дмитрий Медведев сообщил, что набсовет «ВЭБ.РФ» одобрил предоставление кредита в размере 18,5 млрд руб. на строительство нового арктического танкера-челнока для «Роснефти». В феврале председатель госкорпорации Игорь Шувалов заявлял, что ВЭБ профинансирует строительство трех танкеров для «Новатэка» стоимостью по 35 млн евро.

Судостроительное предприятие «Звезда» находится на Дальнем Востоке, рядом с городом Большой Камень. Наибольшей бенефициарной долей в «Звезде» владеет крупнейший акционер «Роснефти» – «Роснефтегаз». Ему принадлежит 89% в компании «Современные технологии судостроения», которая контролирует 53,3% в «Звезде», и еще 75% минус 2 акции в Дальневосточном центре судостроения и судоремонта, который, в свою очередь, владеет 46,5% в «Звезде».