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Аналитики повысили прогноз цен на нефть в 2019 году

Аналитики 12 инвестбанков, опрошенных The Wall Street Journal в марте, повысили прогноз цен на нефть Brent. Согласно их консенсус-прогнозу, ее средняя цена в этом году составит чуть более $68 за баррель. Во время предыдущего опроса в феврале прогноз был равен $67. Прогноз для североамериканского сорта WTI остался равен примерно $60 за баррель.

Brent в понедельник, 1 апреля, подорожала на 2,1% до $69,01 за баррель, а WTI – на 2,4% до $61,59 за баррель. Оба этих значения оказались самыми высокими с ноября 2018 г. Опрошенные специалисты ожидают, что нефть продолжит дорожать во II квартале, но затем подешевеет к концу 2019 г., пишет WSJ. По их словам, сейчас росту цен способствует соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и санкции США, ограничивающие экспорт иранской и венесуэльской нефти. Однако неопределенность на рынке сохраняется, потому что Россия и члены ОПЕК должны к июню принять решение о том, сохранять ли договоренность, а США продолжают активно добывать сланцевую нефть.

Саудовская Аравия хочет, чтобы цены на нефть стабилизировались на уровне около $70 за баррель, сообщало в марте агентство Reuters со ссылкой на людей, знакомых с планами саудовского правительства.