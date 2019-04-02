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Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь

Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном введении ответных мер в отношении товаров из ЕС из-за тарифных квот, передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее уведомление. Ранее Евросоюз ввел тарифные квоты на 26 категорий товаров стальной продукции со 2 февраля.

В Минэкономразвития агентству подтвердили информацию об уведомлении, отметив, что пока решения о том, какими могут быть ответные меры, нет.

В 2018 г. США ввели дополнительные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Некоторые члены ВТО (в частности, ЕС и ЕАЭС) начали расследование, чтобы защитить себя «от рисков перетока на свои рынки стали и алюминия с рынка США», пояснили в Минэкономразвития. По итогам расследования ЕС ввел тарифные квоты в объемах, соответствующих среднему импорту в ЕС за 2015–2017 гг. По правилам ВТО, члены организации, пострадавшие от таких мер, имеют право на компенсацию или встречное приостановление уступок. «Мы по процедуре ВТО уведомили о том, что резервируем за собой соответствующее право», – уточнили в Минэкономразвития.

В июле 2018 г. Россия в ответ на пошлины США ввела ряд ограничений на импорт американских товаров, а также подала иск в суд в ВТО о противоречии этих ограничений нормам ВТО. В ноябре 2018 г. была сформирована третейская группа для рассмотрения иска.