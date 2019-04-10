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Reuters сообщил о готовящейся продаже Венесуэлой восьми тонн золота

Из хранилища Центрального банка Венесуэлы было вывезено восемь тонн золота, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. По их информации, золото будет продано за границу, кто именно станет покупателем – не известно.

Один из собеседников в правительстве Венесуэлы утверждает, что золото было вывезено из хранилища в первую неделю апреля. По его данным, это произошло, когда в офисе Центрального банка находились лишь высокопоставленные чиновники. Большинство рядовых сотрудников остались дома из-за отключений электричества и нехватки воды. Всего с начала года резервы венесуэльского Центробанка сократились на 30 тонн. Сейчас в хранилищах остается около 100 тонн золота на сумму более чем $4 млрд. При таких темпах расходов золотовалютные резервы страны могут исчезнуть к концу года.

Продажу золота собеседники агентства связывают с санкциями США, введенными против Венесуэлы в начале года. Условием их отмены назывался уход с поста президента действующего лидера Николаса Мадуро и проведение в стране честных выборов. США и большинство стран Европы поддержало лидера оппозиции, самопровозглашенного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

«Соединенные Штаты осуждают все попытки Мадуро и его сторонников украсть ресурсы у венесуэльского народа», — так представитель Госдепартамента прокомментировал возможную продажу золота. Он призвал компании, банки и другие организации по всему миру воздержаться от участия в распродаже венесуэльских ресурсов.