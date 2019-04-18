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Росстат зафиксировал падение реальных доходов населения в первом квартале

Реальные располагаемые доходы населения в I квартале сократились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил Росстат. Ведомство впервые опубликовало оценку этого показателя, рассчитанную по новой методике.

Одной из причин ухудшения динамики реальных располагаемых доходов населения стало замедление роста реальных заработных плат, отмечает Минэкономразвития. В первом квартале этот показатель оценивается на уровне 0,4 % после 4,1 % в четвертом квартале прошлого года.

Росстат также пересчитал реальные располагаемые доходы населения за 2018 г. по новой методике. Вместо падения на 0,1%, зафиксированного по старой методике, ведомство сообщило о росте доходов на 0,1%.

Обновленная методология позволяет повысить точность измерений, отмечает Росстат. Количество используемых источников выросло с 32 до 59, а число исходных показателей увеличилось более чем вдвое – с примерно 99 до 205 тысяч по всем периодам и уровням разработки.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в декабре заявил, что расчет реальных доходов населения «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать.