Экономика

Новости

Орешкин оценил суммарный оборот попавших под запрет украинских товаров

Суммарный оборот украинских товаров, попавших под новые российские санкции, оценивается более чем в $4,3 млрд, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. Это почти 30% от общего товарооборота между Россией и Украиной за прошлый год, отметил он.

По словам Орешкина, новые санкции являются вынужденной ответной мерой на недружественные действия со стороны Украины. Перечень запрещенных украинских товаров формировался с учетом возможностей их замещения отечественными аналогами или продукцией из других иностранных государств, добавил министр.

Премьер Дмитрий Медведев 18 апреля объявил о новых санкциях против Украины. Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в эту страну, а также расширила список украинских товаров, запрещенных для ввоза в Россию.

Это ответные меры на торговые санкции, которые Украина ввела на прошлой неделе, пояснил премьер. Ограничения на импорт в Россию коснутся украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

Что Медведев запретил ввозить в Россию с Украины