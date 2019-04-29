Государство выделит на развитие Камчатки 4,7 млрд рублей

Экономика

Новости

Орешкин объяснил смысл введения показателей эффективности для губернаторов

Указ президента «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ», который был подписан 26 апреля, стал «прямым отражением национальных целей развития», определенных в мае 2018 г. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил министр экономики Максим Орешкин. Оценки губернаторов будут влиять на распределение 20 млрд руб., которые станут своеобразным мотивационным фондом в достижении поставленных майскими указами 15 целей. Нацпроекты для регионов станут инструментами для их достижения.

В систему оценки эффективности губернаторов, по словам Орешкина, включены «натуральные» показатели, которые можно измерить, и которые важны для всего общества, а не отдельной его части. Один из 15 показателей эффективности - «политический», и «он верифицирует остальные 14». При улучшении качества образования, здравоохранения, ситуации на рынке труда должен повышаться и он, хотя «стопроцентной корреляции не может быть», оговорился министр.

Новые показатели, по которым будет оцениваться деятельность губернаторов, разработаны Минэкономразвития, отвечающим за региональную политику, совместно с администрацией президента, в том числе ее управлением внутренней политики. Орешкин пояснил, что «задача 15 индикаторов — объединять федеральные центр и регионы в достижении общих целей». Показатели эффективности должны «отражать качество жизни в регионах и качество развития экономики».

В новую систему будет заложен механизм апелляции, если губернаторы не согласны с оценкой своей деятельности. Ее механизм, по словам Орешкина, сейчас дорабатывает правительство. Уже ясно, что «обжалование» будет происходить на площадке Госсовета. Говоря о возможных санкциях за не достижение ключевых показателей, министр отметил, что «система рассчитана на поощрение, а не на наказание». Лучшие регионы получат «большую долю из 20 млрд руб.» Он подчеркнул, что, вводя новую систему, власть не ставила задачу «уволить губернатора», а сами показатели – «это ориентир, а не госзадание по непременному достижению цифры».