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Бизнес обратился к Силуанову из-за риска массового закрытия небольших магазинов

Запрет на применение специальных налоговых режимов в отношении торговли маркированными товарами может привести к закрытию небольших магазинов, говорится в обращении «Опоры России» к первому вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову. «Ведомости» ознакомились с этим документом.

В марте Минфин опубликовал проект поправок в Налоговый кодекс, который предусматривает введение запрета для продавцов подлежащих маркировке товаров использовать Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты.

ЕНВД – один из самых востребованных специальных налоговых режимов среди малого бизнеса, отмечает «Опора России». Предложенный Минфином запрет существенно ухудшит его положение.

Сейчас маркировке подлежат табак, некоторые предметы одежды и обуви, фармацевтика, постельное белье, духи и др. «Принятие данного законопроекта приведет к перераспределению долей на указанных рынках от малого и среднего бизнеса к торговым сетям федерального и транснационального уровня», – считает «Опора России».

Введение дополнительных ограничений на применение патента организация также считает нецелесообразным. Согласно ее оценке, при переходе с патента на упрощенную систему налогообложения потери индивидуальных предпринимателей могут составить до 109%.