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Экономика
Новости

Бизнес обратился к Силуанову из-за риска массового закрытия небольших магазинов

Ведомости
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Запрет на применение специальных налоговых режимов в отношении торговли маркированными товарами может привести к закрытию небольших магазинов, говорится в обращении «Опоры России» к первому вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову. «Ведомости» ознакомились с этим документом.

В марте Минфин опубликовал проект поправок в Налоговый кодекс, который предусматривает введение запрета для продавцов подлежащих маркировке товаров использовать Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты.

ЕНВД – один из самых востребованных специальных налоговых режимов среди малого бизнеса, отмечает «Опора России». Предложенный Минфином запрет существенно ухудшит его положение.

Сейчас маркировке подлежат табак, некоторые предметы одежды и обуви, фармацевтика, постельное белье, духи и др. «Принятие данного законопроекта приведет к перераспределению долей на указанных рынках от малого и среднего бизнеса к торговым сетям федерального и транснационального уровня», – считает «Опора России».

Введение дополнительных ограничений на применение патента организация также считает нецелесообразным. Согласно ее оценке, при переходе с патента на упрощенную систему налогообложения потери индивидуальных предпринимателей могут составить до 109%.

Политика
Новости

Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии

Ведомости
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Обвиняемого в экстремизме участника неформальной организации «Новое величие» Павла Ребровского приговорили к двум с половиной колонии общего режима, передает Агентство «Москва». Такое решение принял Люблинский районный суд столицы.

Ребровскому также назначено ограничение свободы сроком на один год и «принудительные меры медицинского характера амбулаторного типа». В ходе заседания выяснилось, что обвиняемый наблюдался у психиатра, но на учете в данный момент не состоит.

Следствие считает, что участники «Нового величия» вступили в заговор, чтобы совершить госпереворот для захвата власти. Показания по делу дали трое мужчин, которые избежали ареста. Один из них рассказывал, что был внедрен в организацию по заданию органов правопорядка.

Прокурор в ходе прений сторон просила приговорить Ребровского к четырем годам колонии. Но он признал вину и заключил соглашение со следствием, поэтому его дело слушалось в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Это второй приговор по резонансному делу «Нового величия». Первым осужденным по делу в марте этого года стал Рустам Рустамов, его приговорили к полутора годам лишения свободы условно, он тоже признал вину и заключил сделку со следствием.

Всего в деле организации «Новое величие» было десять фигурантов, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик. Заключение этих девушек под стражу в 2018 г. вызвало широкое обсуждение, Павликовой на момент ареста было 17 лет. Это стало поводом для проведения акций протеста в нескольких городах, в том чсле несанкционированного властями Марша матерей в Москве.

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Политика
Новости

Генпрокуратура объяснила публикацию приговора отцу Захарченко до решения суда

Ведомости
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Генпрокуратура опубликовала приговор Виктору Захарченко, отцу обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко, до решения суда из-за технической ошибки. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба ведомства.

«На самом деле в пресс-релизе должна была идти речь о позиции обвинения», — подчеркнула пресс-служба Генпрокуратуры.

О том, что ведомство опубликовало приговор на своем сайте до решения суда, ранее сообщила «Новая газета». Позже Генпрокуратура, по данным газеты, удалила сообщение. Издание опубликовало скриншот сообщения ведомства, в котором говорится, что Виктора Захарченко приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а другого фигуранта дела, бывшего председателя правления банка «Московское ипотечное агентство» Владимира Корьевкина, — к шести, обоим назначили штраф в 500 000 руб.

Указанные в сообщении Генпрокуратуры сроки и штраф требовало для Захарченко и Корьевкина обвинение. Позже 29 апреля Мещанский районный суд вынес приговор, по которому Захарченко получил четыре года колонии общего режиме и штраф в 800 000 руб.

По данным следствия, Виктор Захарченко фиктивно устроился вице-президентом в банк «Московское ипотечное агентство», но на самом деле не работал там, в частности не имел ни пропуска, ни корпоративного почтового ящика. Ущерб банку от действий Захарченко Следственный комитет оценил в 5 млн руб, а от действий Корьевкина — в 1,5 млн руб. Обоим было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (растрата в крупном размере).

Сын Виктора Захарченко — полковник МВД Дмитрий Захарченко — является фигурантов другого дела. Его задержали в 2016 г. по обвинению в коррупции.

Технологии
Новости

ФАС получила жалобу на перенос Минкультом премьеры «Мстителей»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила жалобу от гражданина на перенос премьеры фильма «Мстители: Финал», говорится в сообщении регулятора. Она будет рассмотрена в установленные сроки по российскому законодательству, отметила ФАС.

По антимонопольному законодательству жалобы рассматриваются 30 дней. Рассмотрение жалобы может быть продлено на 60 дней, например в случае запроса дополнительной информации.

О том, что в ФАС направлена жалоба на перенос премьеры картины «Мстители: Финал», ранее написал Telegram-канал «Поворот на право», прикрепив к своему сообщению текст жалобы. Автор, в частности, ставит перед регулятором вопрос: «Можно ли расценивать действия Министерства культуры по влиянию на процедуру показа фильмов (перенос/отмена) как действия, нарушающие закон о защите конкуренции?».

«Мстители: Финал» – четвертый фильм о супергероях из вселенной Marvel. В России премьера состоялась 29 апреля. Как рассказывали источники «Ведомостей», прокатчик сперва просил 25 апреля, как и во всем мире, но позднее перенес премьеру без объяснения причин. По словам собеседников, знакомых с решением Минкульта, премьеру перенесли из-за фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли.

Сети кинотеатров «Каро», «Киномакс», «Синема стар», объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» просили перенести премьеру «Мстителей» в премиальных форматах (IMAX, Luxe, Dbox, 4DX, Doldy Atmos) на 25 апреля. Но в итоге фильм вышел 29 апреля во всех форматах.

«Мстители: Финал» установил рекорд по предпродажам билетов в России, собрав 24 апреля 130,5 млн руб.

В России уже переносили голливудские премьеры, как правило, чтобы освободить дату для российского фильма. Предыдущую серию «Мстителей» – «Война бесконечности» – перенесли в 2018 г. с 3 на 11 мая, чтобы зрители на майские праздники смотрели российские премьеры «Собибор» и «Танки». Но возник скандал, «Мстители» вернулись на 3 мая, но при условии, что 9 мая кинотеатры покажут только российские фильмы. Фильм тогда собрал рекордную кассу за выходные.

Финансы
Новости

Сбербанк пригласил на свою конференцию Дурова, Маска и Гейтса

Ведомости
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Сбербанк пригласил в Москву на Международный конгресс по кибербезопасности основателя SpaceX Илона Маска, создателя Telegram Павла Дурова, консультанта по кибербезопасности Кевина Митника, основателя Microsoft Билла Гейтса и председателя совета директоров Alibaba Group Джека Ма, сообщает пресс-служба госбанка. Ответили ли они на приглашение – не уточняется.

Второй Международный конгресс по кибербезопасности станет ключевым мероприятием международной недели по кибербезопасности Global Cyber Week, которая пройдет 17–21 июня в Москве.

Первый Международный конгресс по кибербезопасности состоялся 5–6 июля 2018 г. в Москве. Конгресс посетили более 2500 участников более чем из 50 стран, по данным Сбербанка. В конференции участвовал президент Владимир Путин.

Бизнес
Новости

«Газпром» отчитался о двукратном росте годовой прибыли

Ведомости
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Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО выросла в два раза в 2018 г. и составила 1,46 трлн руб., следует из отчетности компании.

Выручка выросла на 26% год к году – до 8,22 трлн руб. Компания объясняет ее увеличение ростом продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти и газового конденсата.

Чистая сумма долга увеличилась на 26% и составила 3,01 трлн руб. Это связано с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублях из-за роста курсов доллара и евро, отметили в «Газпроме».

Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ в 2018 г. составила 933 млрд руб. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали, что прибыль компании по МСФО составит $20,388 млрд, или около 1,416 трлн руб. по курсу ЦБ на 31 декабря 2018 г.

Ранее в апреле правление «Газпрома» утвердило рекомендацию по размеру дивидендов за 2018 г. – 246,9 млрд руб., или 10,43 руб. на акцию. Это 17% от прибыли компании. При этом Минфин требует, чтобы госкомпании направляли на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Технологии
Новости

Основатель Xiaomi может проиграть миллиард юаней в споре о выручке компании

Ведомости
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Основатель и гендиректор китайского производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь может проиграть спор на 1 млрд юаней (около $149 млн) с гендиректором Gree Electric Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.

В декабре 2013 г., выступая на популярном телешоу, Цзюнь заявил, что рынок электроники в ближайшие годы ждет прорыв и его компания Xiaomi за пять лет обойдет крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric по уровню годового дохода. Изначально он предложил Минчжу поспорить символически на 1 юань, но компания Gree Electric была уверена в стабильности своего бизнеса. «Давайте поднимем ставку до 1 млрд», – ответила Минчжу.

Несмотря на то что конкретные целевые показатели в споре не фигурировали, по итогам 2018 г. выручка Gree Electric составила 198 млрд юаней, что примерно на 20 млрд юаней больше, чем у Xiaomi за тот же период. Для производителя смартфонов в принципе прошедший год был не самым удачным: с момента выхода на Гонконгскую биржу в июле 2018 г. акции компании подешевели на 30%.

Пока неизвестно, собирается ли гендиректор Xiaomi действительно платить, компания отказалась комментировать этот вопрос. Bloomberg отмечает, что в 2013 г. заявление Цзюня восприняли как попытку бросить вызов компании Gree, теперь проигранный спор может негативно повлиять на репутацию Xiaomi.

Бизнес
Новости

Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн

Ведомости
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Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что ранее Сбербанк, являющийся кредитором НПЗ, обсуждал сумму сделки в $50 млн, но в итоге «Ойл технолоджис» (принадлежит кипрской Cambelor Holdings Ltd., входящей в «Сафмар») заплатила только $20 млн. Снижение цены может быть обусловлено долговой нагрузкой завода.

Представители Когана и Сбербанка не стали комментировать изданию информацию о сделке. Ранее гендиректором Афипского НПЗ был назначен Сергей Кращук, возглавлявший до этого Краснодарский НПЗ, подконтрольный Гуцериеву.

Афипский НПЗ мощностью 6 млн т расположен в Краснодарском крае, им владеет «Нефтегазиндустрия» Владимира Когана. Около 66,7% в ней принадлежит «Аф-активу», остальное – двум кипрским компаниям. По информации источников издания, «Аф-актив» перечислил полученные от сделки средства структурам Когана, но долг остался на балансе НПЗ.

В 2017 г. 25% в «Аф-активе» приобрела New Stream Дмитрия Мазурова, она же получила управление заводом, но в 2018 г. из-за финансовых проблем передала его Сбербанку. Издание пишет, что сделку не согласовывали с группой, также неизвестно, будет ли New Stream оспаривать ее. Однако она сама скоро утратит свою долю в капитале НПЗ (около 16,7%), которая перейдет к нефтетрейдеру Vitol. Источник издания уверяет, что долю Vitol также через некоторое время получат структуры Гуцериева. Компании New Stream и Vitol это не комментируют.

Бизнес
Новости

Reuters узнало об интересе Anadarko к сделке с Occidental

Ведомости
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Американский производитель сланцевой нефти – компания Anadarko, в середине апреля объявившая о продаже активов за $33 млрд концерну Chevron, решила начать переговоры с Occidental, готовой предложить $38 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, решение о переговорах с Occidental принял совет директоров Anadarko.

Свою заявку на покупку Anadarko Occidental обнародовала 24 апреля. Она предложила профинансировать половину сделки наличными, а другую половину – собственными акциями. Сделка с Chevron предусматривает 25% денежной составляющей и 75% оплаты за счет акций покупателя.

Никакой уверенности в реальности предложения Occidental в руководстве Anadarko нет, отмечают собеседники агентства. Если компания обоснует свое предложение, представителям Chevron будет предоставлено право на ответ. Если Anadarko откажется от сделки с Chevron, то по условиям соглашения выплатит компании $1 млрд. Представители Anadarko и Occidental не прокомментировали ситуацию. Ранее финансовый директор Chevron Пьер Бребер заявлял, что у компании есть возможность вложить в сделку больше средств.

Anadarko разрабатывает сланцевые проекты в четырех штатах США, добывает нефть на Мексиканском шельфе и занимается переработкой в Африке. В 2018 г. добыча компании превысила 242 млн барр. (33 млн т). Покупка актива могла бы удвоить добычу Occidental и довести ее до 1,4 млн барр. в день. Добычу Chevron сделка могла бы увеличить на 20%.

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Бизнес
Новости

Грудинин рассказал об интересе девелоперов к совхозным землям

Ведомости
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Две трети акций подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» могут оказаться под контролем бизнесмена Владимира Палихаты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя основного владельца совхоза и его директора, экс-кандидата в президенты Павла Грудинина. Во второй половине апреля суд подмосковного Видного удовлетворил иск бывшей супруги Грудинина – Ирины Грудининой, требовавшей около 66% акций совхоза по бракоразводному процессу.

На заседании выяснилось, что Грудинина выписала Палихате генеральную доверенность. Такой документ позволяет в том числе заключать сделки с имуществом, отмечает адвокат Forward Legal Александр Филатов. Палихата, возглавляющий концерн «Росэнергомаш», участвовал в нескольких скандальных сделках по слиянию и поглощению с универмагом «Москва», ритейлером «Центробувь», заводами «Контактор» и «Искитим-цемент».

Сам Грудинин уверен, что требование двух третей акций совхоза – «это история не про дележ общего имущества супругов, а про захват одного из преуспевающих предприятий». Через своего представителя он передал, что речь идет о «спланированной акции», начавшейся с требования миноритариев совхоза взыскать с директора 1,09 млрд руб. за упущенную выгоду.

Грудинин видит за атакой интерес девелоперов к площадкам предприятия, которые находятся сразу за МКАД по Каширскому шоссе. Предприниматель считает, что в них заинтересованы застройщики соседнего ЖК «Пригород Лесное» в поселении Молоковское. По данным Kartoteka.ru, застройщиками проекта являются группа «Самолет» (учредителем некоторых «дочек» компании выступает брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев) и ООО «Рота», созданное депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. В «Самолете» отказались от комментариев.

Выбор редактора
Политика
Новости

Россия покинула топ-5 лидеров по расходам на оборону

Ведомости
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Впервые с 2006 г. Россия не вошла в первую пятерку стран, лидирующих по тратам на оборону. Об этом говорится в исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) по итогам 2018 г. В топ-5 вошли США, чья доля в глобальных тратах на оборону составляет 36%, или $649 млрд, Китай (14%, или $250 млрд), Саудовская Аравия (3,7%, или $67,6 млрд), Индия (3,7%, или $66,5 млрд) и Франция (3,5%, или $63,8 млрд).

Доля России в мировых расходах на оборону составила по итогам 2018 г. 3,4%, или $61,4 млрд. Во второй пятерке за ней следуют Великобритания, Германия, Япония и Южная Корея. За последние 10 лет траты России на оборону выросли на 27%. Это объясняется расходами по программе модернизации, начатой в 2010 г. При этом с 2016 г. оборонный бюджет сокращается. В 2018 г. расходы России сократились на 3,5% по сравнению с 2017 г.

Расходы США за последние 10 лет сократились на 17%, так же как и у находящейся на 7-м месте Великобритании. Однако в прошлом году Вашингтон увеличил их на 4,6% – впервые за последние семь лет. Эксперты связывают это с новыми программами вооружения при президенте США Дональде Трампе.

Общие мировые военные расходы также растут. По итогам 2018 г. они оценивались в $1,8 трлн. Это на 2,6% выше, чем годом ранее, на 5,4%, чем в 2009 г., и на 76% выше, чем в 1998 г., когда были зафиксированы минимальные траты на оборону со времен холодной войны.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Росавиация попросила у Минфина деньги на погашение долгов перед аэропортами

Ведомости
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Росавиация попросила Минфин выделить средства на погашение долга государства перед операторами аэропорта за услуги для госструктур, пишет «Коммерсантъ». Ведомство просит Минфин предусмотреть траты при корректировке федерального бюджета на этот год.

Минобороны, ФСБ, МЧС, ФТС, Росгвардия и ФСО не платят за услуги по аэропортовому и наземному обеспечению самолетов: операторы аэропортов обслуживают их суда по требованию безвозмездно. Возникающий долг Росавиация компенсирует за счет предоставленных из бюджета средств в рамках лимита на год.

Руководитель Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин пояснил «Коммерсанту», что в последние годы аэропорты нередко получают отказ в компенсации, так как в бюджете недостаточно средств предусмотрено на эти цели. По данным ассоциации, в 2015–2018 гг. аэропорты недополучили около 1,146 млрд руб. Долг продолжает увеличиваться – на 2019 г. Минфин выделил Росавиации 252,7 млн руб., однако по состоянию на апрель аэропорты подали заявки в общей сложности на 797,85 млн руб.

В Минфине и Росавиации «Коммерсанту» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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