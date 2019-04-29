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Путин согласовал план применения «регуляторной гильотины»

Правительство планирует отменить все действующие требования к бизнесу с 1 января 2021 г. Об этом в понедельник, 29 апреля, после совещания с президентом Владимиром Путиным сообщил зампред правительства Константин Чуйченко. По его словам, Путин план одобрил.

По словам Чуйченко, правительство разрабатывает два базовых законопроекта – контрольно-процессуальный и материально-правовой (он будет определять будущие требования). «Самое главное – создать новую систему, которая будет способствовать экономическому росту и не будет из себя представлять тормоз для предпринимательства и вообще для экономической жизни», – отметил он.

Проект нормативного акта об отмене всего действующего контрольно-надзорного регулирования планируется представить до августа, сказал чиновник. Фактическая отмена действующих требований намечена на 2021 г., «мы понимаем, что нельзя отменять старое, не создав новое», пояснил Чуйченко.

Проект нового контрольно-надзорного закона представят на Петербургском юридическом форуме. На Петербургском экономическом форуме планируется представить для обсуждения проект закона об обязательных требованиях: «Этот закон надо как можно быстрее принять, будем стараться принять его в первой половине 2020 г., а может быть, сделаем все возможное, чтобы принять его во второй половине 2019 г. Потому что все отраслевые требования должны соответствовать этому закону», – пояснил Чуйченко.