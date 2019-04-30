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Mail.ru Group раскритиковала идею о едином сборе на покупки из-за рубежа

Mail.ru Group раскритиковала предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести единый сбор в 15% на зарубежные интернет-покупки, говорится в сообщении компании. Вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян пояснил, что сейчас нет методов разделения почтовых отправлений между частными лицами и участниками трансграничного маркетплейса. Поэтому обложение пошлинами всех товаров трансграничной торговли приведет к созданию серого рынка и разрушит бизнес компаний «новой экономики».

«Все происходящее объясняется тем, что АКИТ и ее члены пытаются захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним свои торговые наценки в 50 и более процентов, которые являются стандартными для розничных компаний «старой экономики», – уверен Габриелян. При этом эффект для экономики России, по оценкам компании, будет сравним со стоимостью администрирования пошлин.

Вице-президент Mail.ru Group подчеркнул, что трансграничные маркетплейсы несут в том числе и социальную функцию, обеспечивая товарами жителей небольших городов, где нет традиционных ритейлеров и ассортимент товаров скуден.

Ранее АКИТ в письме вице-премьеру Дмитрию Козаку предложила ввести единый сбор в размере 15% на покупки в посылках, доставляемые из-за рубежа. АКИТ призвала выбрать уполномоченного оператора, который будет взимать сбор, в том числе через авансированные платежи. Ассоциация также попросила уравнять товарные агрегаторы с интернет-магазинами, чтобы установить для них одинаковую ответственность за уплату сборов в бюджет.