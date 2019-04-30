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Бизнес
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Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на посылки единым сбором

Ведомости
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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за границы единым сбором в 15% вне зависимости от стоимости товаров, пишет «Коммерсантъ». Соответствующее предложение было направлено в Минкомсвязи. В понедельник, 29 апреля министерство перенаправило документ на рассмотрение в Аналитический центр при правительстве, Институт им. Е. Т. Гайдара и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову. Минкомсвязи попросило представить предложения и замечания, отмечает газета со ссылкой на копию письма. В ведомстве подтвердили факт отправки письма с таким требованием.

В подготовленном АКИТ документе предлагается исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и ввести сбор в размере 15% со всех трансграничных покупок. Ритейлеры предлагают также возложить ответственность за сбор на «Почту России» и экспресс-перевозчиков. В свою очередь поставки должны осуществляться только после авансовых платежей. В АКИТ считают, что таким образом будут уравнены условия работы для иностранных и отечественных компаний, работающий в сфере e-commerce. Сейчас зарубежные компании имеют привилегированное положение, так как не платят НДС и таможенную пошлину, она не обязаны сертифицировать продукцию.

По словам руководителя АКИТ Артема Соколова, беспошлинный порог при этом стоит отменить.

Правила поставки товаров в Россию из зарубежных интернет-магазинов менялись уже несколько раз. С января этого года беспошлинный порог был снижен с 1000 до 500 евро. Если в течение месяца этот порог был превышен или общий вес заказов составил более 31 кг, то покупатель обязан заплатить 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро  за 1 кг сверх лимита. С 2020 г. предусмотрено снижение беспошлинного порога до 200 евро, но при этом сбор будет рассчитываться с каждой посылки, стоимость которой превышает лимит.

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Бизнес
Новости

В расширение аэропорта «Пулково» инвестируют 500 млн евро

Ведомости
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Оператор аэропорта «Пулково» -  «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) — планирует инвестировать во вторую очередь его реконструкции около 500 млн евро, пишет «Коммерсантъ». ВВСС отказался комментировать размер инвестиций, однако отметил, что вторая очередь реконструкции включает в себя строительство рулежной дорожки скоростного схода, базы аэродромной службы, установку автоматических стоек сдачи багажа, модернизацию коммерческой зоны внутренних воздушных линий. В северной посадочной галерее (международные рейсы) будут построены переходы с телескопическими трапами, в южной галерее — несколько переходов и перрон. Реконструкцию планируется окончить в 2025–2030 гг.

Источник в отрасли рассказал изданию, что на данный момент оператор окупил менее 50% средств, потраченных на первую очередь реконструкции. По его словам, период окупается может составить 10 лет. По данным газеты, во второй этап реконструкции ВВСС собирается вложить собственные деньги, часть необходимой суммы оператор рассчитывает взять в кредит.

ВВСС принадлежит компании Thalita Trading Limited (TTL). 25,01% TTL в собственности у «ВТБ Капитала», 24,99% — у Qatar Investment Authority, еще по 25% принадлежит РФПИ и пулу иностранных инвесторов. Первая очередь реконструкции «Пулково» проходила в 2011–2015 гг. На нее было потрачено 1,2 млрд евро.

В прошлом году пассажиропоток аэропорта достиг 18,1 млн человек при пропускной способности в 18 млн. В этом году оператор собирается за счет установки стоек автоматической сдачи багажа, а также обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам увеличить пропускную способность до 23 млн человек.

«Пулково-1» после реконструкции

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Авто
Новости

Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus

Ведомости
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Кабриолет Aurus, выполненный по заказу Минобороны для замены автомобилей марки «ЗиЛ» на Параде Победы, схож с седаном Aurus Senat, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Автомобиль создан на основе единой модульной платформы, в нем установлен гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8 и электромашины, 9-ступенчатая автомобильная коробка передач (АКП). Парадный кабриолет имеет полный привод. Фронтальная часть автомобиля с характерным запоминающимся «лицом» такая же, как у седана, однако «все, что находится дальше передней стойки, претерпело значительные изменения», рассказал министр.

По его словам, были изменены обводы кузова. «Плечевая линия приподнялась и вместе с уменьшенным на 20 мм дорожным просветом позволила достичь более стремительного облика», — заявил Мантуров. Для облегчения посадки пассажиров были увеличены двери кабриолета. В парадном Aurus установлен дополнительный поручень, имеется стойка с микрофонами. Интерьер автомобиля выполнен из влагостойких материалов российского производства, позволяющих проводить парады в дождь и снег. Кабриолет также оборудован мягкой складной крышей. По мнению Мантурова, параметры управляемости и устойчивости кабриолета «не уступают лучшим современным автомобилям, а энерговооруженность превосходит многие из них». 

Министр обороны Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск Олег Салюков должны будут принять участие в Параде Победы на Красной площади на кабриолетах Aurus. Сейчас два основных и один запасной кабриолеты Aurus проходят последние испытания во время репетиций, уточняет ТАСС. После испытаний они будут приняты в 147-ю автомобильную базу военного ведомства. 

В середине апреля кабриолеты участвовали в тренировке к военному Параду Победы на площадке в Алабино. До этого они проходили испытания на Красной Площади, участвовали в первой ночной репетиции парада в центре Москвы.

Экстерьер и интерьер люксовой версии седана Aurus Senat

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Бизнес
Новости

UC Rusal сменила руководителя американского подразделения

Ведомости
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UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.

Хесс до работы в Vedanta Limited был директором по продажам в одном из крупнейших производителей прокатного алюминия Aleris International, отмечается в сообщении.

Назначение Хесса в UC Rusal считают важным шагом в реализации стратегии компании по укреплению позиций на одном из приоритетных рынков. «Сегодня РУСАЛ – второй крупнейших поставщик первичного алюминия в Америку. По итогам 2017 г. на Северную Америку приходилось 18% продаж в общем портфеле поставок РУСАЛа, и компания намерена увеличивать эту долю», — уточняется в пресс-релизе.

Сейчас у UC Rusal нет производственных активов в Северной Америке. В середине апреля металлургическая компания и американский холдинг Braidy Industries объявили о намерении создать совместное производство (СП) по выпуску  продукции плоского проката для американской автомобильной промышленности в штате Кентукки. Ориентировочно мощность завода составит 500 000 тонн ленты горячего проката и 300 000 тонн готовой продукции холодного проката ежегодно. UC Rusal инвестирует в проект около $200 млн в обмен на 40% СП. Стороны также планируют привлечь для строительства завода $1,2 млрд кредитов.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Чистый убыток компании «Т плюс» в 2018 году вырос почти в пять раз

Ведомости
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Чистый убыток ПАО «Т плюс» в 2018 г. вырос почти в 5 раз и составил 4,8 млрд руб., следует из отчетности компании по МСФО, опубликованной на ее сайте. Консолидированная выручка достигла 372,7 млрд руб., EBITDA — 48,44 млрд руб. Убыток в «Т плюсе» связывают с изменением в оценке стоимости внеоборотных активов группы, отмечается в сообщении компании.

Уровень дебиторской задолженности в 2018 г. составил 59,7 млрд руб. Долгосрочные кредиты и займы оценены в 69 млрд руб., краткосрочные — в 72,8 млрд руб.

Группа «Т плюс» — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, которой принадлежит более 6% установленной мощности электростанций России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 000 юридических лиц. Группа «Т плюс» объединяет 62 электростанции. «Т плюс» входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга.

Финансы
Новости

Московская биржа потребовала завести уголовные дела из-за пропажи зерна

Ведомости
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Московская биржа сообщила о случаях пропажи зерна, которое выступает обеспечением по сделкам своп. Зерно пропало, «предположительно вследствие хищения». Биржа потребовала возбудить уголовные дела.

Биржа подчеркивает, что интересы участников рынка защищены, поскольку Национальный клиринговый центр (НКЦ) – центральный контрагент и оператор товарных поставок – берет на себя риски хранения товара и гарантирует исполнение сделок. Однако теперь для минимизации рисков биржа принимает зерно с соблюдением дополнительных требований элеваторами.

В связи с возникшими рисками биржа также создает резерв в финансовой отчетности по МСФО за I квартал 2019 г. в 2,4 млрд руб. Публикация отчетности запланирована на 17 мая 2019 г. «Биржа будет корректировать резерв в последующих финансовых периодах по мере исполнения обязательств перед биржей и получения возмещения, включая страховое», – уточняется в релизе.

В 2018 г. и I квартале 2019 г. было реализовано около 200 000 т зерна, оборот по сделкам своп превысил 5,5 млн т зерна. Вопросы, касающиеся рынка зерна, будут обсуждаться на заседании Биржевого совета Национальной товарной биржи 30 апреля, сообщила биржа.

Бизнес
Новости

Utair получила около 22 млрд рублей убытка в прошлом году

Ведомости
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Авиакомпания Utair в 2018 г. получила убыток около 22 млрд руб., говорится в отчетности компании по МСФО. Для сравнения: по итогам 2017 г. Utair была прибыльной и заработала почти 2,43 млрд руб.

Выручка компании в 2018 г. выросла на 10% и составила 83,6 млрд руб., в том числе от пассажирских перевозок и вертолетных работ – 82,7 млрд руб. (рост также составил 10%). Обязательства группы на конец 2018 г. достигли 108,78 млрд руб. В позапрошлом году они равнялись 85,96 млрд руб.

По итогам 2018 г. отрицательные чистые активы Utair увеличились до 30,58 млрд руб. На конец 2017 г. они оценивались в 8,4 млрд руб. Основной причиной формирования отрицательных чистых активов Utair называет убытки прошлых периодов, полученные в результате макроэкономических потрясений в стране в 2014–2015 гг. В 2018 г. ситуация в авиаотрасли еще больше ухудшилась из-за роста цен на авиатопливо и конкуренции, говорится в отчете.

Utair входит в пятерку крупнейших авиакомпаний России. По итогам 2018 г. компания перевезла 7,7 млн пассажиров. В марте Utair попросила банки списать 31,4 млрд руб. синдицированных кредитов. Банки изучают это предложение, переговоры по условиям реструктуризации возобновятся, скорее всего, после майских праздников, рассказывал «Ведомостям» сотрудник банка-кредитора. Общий долг Utair оценивался в 75,8 млрд руб.

Политика
Новости

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО трех фигурантов дела Baring Vostok

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным продление сроков ареста партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Вагану Абгаряну, директору компании по инвестициям Ивану Зюзину и гендиректору НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову, обвиняемым в хищении средств банка «Восточный», сообщает «Интерфакс». В карточке дела решение суда пока не опубликовано.

Представитель Baring Vostok назвал решение суда незаконным и необоснованным. «Мы будем оспаривать это решение в вышестоящих судах. Мы убеждены, что суд установит истину и подтвердит невиновность наших коллег», – добавил он. В фонде подчеркнули, что считают дело следствием коммерческого спора, который должен решаться «исключительно в арбитражном суде».

Абгаряну, Зюзину, Владимирову, а также основателю Baring Vostok гражданину США Майклу Калви, партнеру фонда по индустрии финансового сектора гражданину Франции Филиппу Дельпалю и экс-председателю правления «Восточного» Алексею Кордичеву вменяется хищение более 2,5 млрд руб. банка. Все фигуранты в середине февраля были заключены под стражу.

В середине апреля Басманный суд по ходатайству следствия заменил меру пресечения Калви и Кордичеву на домашний арест. По мнению Калви, уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом между ним и акционером «Восточного» Артемом Аветисяном, а также партнером Аветисяна Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного»). Все фигуранты, кроме Кордичева, вину не признают.

Технологии
Новости

Участников расследования итогов голосования в шоу «Голос.Дети» проверят на полиграфе

Ведомости
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Сотрудников Group-IB, которые займутся проверкой результатов финального голосования шестого сезона шоу «Голос. Дети», проверят на полиграфе, заявил в эфире телеканала РБК гендиректор компании Илья Сачков. По его словам, проверять итоги конкурса будут 15 человек, хотя обычно для расследований Group-IB задействует пять-семь сотрудников. Круг общения участников расследования будет ограничен, все они будут перепроверять друг друга, пообещал Сачков.

Group-IB предстоит провести независимое расследование, оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, проанализировать звонки и sms-сообщения на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других приемов недобросовестной конкуренции.

Финал шестого сезона шоу «Голос.Дети» состоялся в пятницу, 26 апреля. Победу одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, внучка бывшего вице-президента «Лукойла» и экс-сенатора от Башкирии Ралифа Сафина. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей. В соцсетях поднялась волна недовольства итогами голосования, которые пользователи сочли накрученными. «Первый канал» заявил, что проверит результаты голосования, и снял с эфира документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте», который традиционно выходит на следующий день после финала шоу «Голос» и был запланирован на утро 27 апреля.

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Бизнес
Новости

Бывший канцлер Австрии может сменить Дворковича в совете директоров РЖД

Ведомости
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Бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн может войти в совет директоров РЖД. Как предполагается, он сменит в совете сопредседателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, бывшего вице-премьера российского правительства. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с подготовкой материалов для выдвижения. Об этом также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Представители правительства, РЖД и «Сколково» не стали комментировать «Ведомостям» эту информацию.

У Керна есть опыт в отрасли: помимо прочего он возглавлял правление Австрийских федеральных железных дорог. В 2017 г., занимая уже пост федерального канцлера Австрии, на Петербургском международном экономическом форуме Керн затрагивал тему антироссийских санкций Евросоюза. Они невыгодны Австрии и обошлись стране приблизительно в 0,3% ВВП, приводил он данные. «Это достаточно много, и поэтому мы, конечно, хотим как можно быстрее найти решение этой проблемы, – приводил ТАСС слова Керна. – Я скажу так: нам нужно просто сотрудничество, только совместная работа сделает нас всех сильнее».

В совете директоров РЖД 12 участников. В 2018 г. общая сумма вознаграждения за участие в работе совета составила 51,8 млн руб., по данным квартального отчета

Бизнес
Новости

«Газпром» впервые усомнился, что достроит «Северный поток – 2» в срок

Ведомости
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«Газпром» впервые допустил возможность задержки строительства трубопровода «Северный поток – 2», сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента «Газпрома» Александра Иванникова. По его словам, компания сохраняет планы завершить строительство в этом году, но изучает возможные варианты развития ситуации с Данией.

Иванников добавил, что проект при любом сценарии будет экономически рентабельным. «Даже если допустить, что будет задержка, проект останется рентабельным, потому что жизненный цикл таких проектов составляет 25–30 и более лет. Поэтому какие-либо сдвижки сроков, даже если они будут, это не повлияет на экономику проекта, он по-прежнему останется рентабельным», – подчеркнул он.

Врио начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин отметил, что компания строит работу по поставкам в Европу с учетом всех возможных сценариев, включая вариант задержки ввода трубопровода в срок и прекращения транзита через Украину. В связи с этим компания ведет активную закачку в европейские подземные хранилища газа (ПХГ).

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Из этих стран Nord Stream 2 AG, проектная компания, реализующая проект «Северный поток – 2», пока не получила разрешение на строительство только от Дании. Строительство планируется завершить до конца 2019 г.

Политика
Новости

Володин возглавит совет благотворителей «Справедливой помощи Доктора Лизы»

Ведомости
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с коллегами доктора Елизаветы Глинки (известная в рунете как Доктор Лиза), которая трагически погибла в конце 2016 г., создаст совет благотворителей организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», сообщается в материалах нижней палаты парламента. Благотворительная организация нуждается в поддержке, чтобы продолжать миссию, начатую ее основательницей. Благотворители, в числе которых будут депутаты Госдумы (их имена не называются), ежегодно будут перечислять средства для проектов «Справедливой помощи», отмечается в документе.

Володин не первый раз жертвует средства организациям, связанным с Глинкой. В 2018 г. политик пожертвовал по 2,5 млн руб. благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Глинка была известным в России правозащитником, врачом и исполнительным директором международной общественной организации «Справедливая помощь», которая помогает бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам. Она также входила в президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека. За годы своей деятельности правозащитница не раз удостаивалась государственных наград.

Глинка погибла при крушении Ту-154 Минобороны 25 декабря 2016 г. Она летела в Сирию с грузом лекарств. Самолет упал в Черное море вскоре после вылета из сочинского аэропорта. Погибли восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова.

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