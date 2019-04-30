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Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на посылки единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за границы единым сбором в 15% вне зависимости от стоимости товаров, пишет «Коммерсантъ». Соответствующее предложение было направлено в Минкомсвязи. В понедельник, 29 апреля министерство перенаправило документ на рассмотрение в Аналитический центр при правительстве, Институт им. Е. Т. Гайдара и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову. Минкомсвязи попросило представить предложения и замечания, отмечает газета со ссылкой на копию письма. В ведомстве подтвердили факт отправки письма с таким требованием.

В подготовленном АКИТ документе предлагается исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и ввести сбор в размере 15% со всех трансграничных покупок. Ритейлеры предлагают также возложить ответственность за сбор на «Почту России» и экспресс-перевозчиков. В свою очередь поставки должны осуществляться только после авансовых платежей. В АКИТ считают, что таким образом будут уравнены условия работы для иностранных и отечественных компаний, работающий в сфере e-commerce. Сейчас зарубежные компании имеют привилегированное положение, так как не платят НДС и таможенную пошлину, она не обязаны сертифицировать продукцию.

По словам руководителя АКИТ Артема Соколова, беспошлинный порог при этом стоит отменить.

Правила поставки товаров в Россию из зарубежных интернет-магазинов менялись уже несколько раз. С января этого года беспошлинный порог был снижен с 1000 до 500 евро. Если в течение месяца этот порог был превышен или общий вес заказов составил более 31 кг, то покупатель обязан заплатить 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за 1 кг сверх лимита. С 2020 г. предусмотрено снижение беспошлинного порога до 200 евро, но при этом сбор будет рассчитываться с каждой посылки, стоимость которой превышает лимит.