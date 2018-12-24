Российская таможня получит из Китая информацию о посылках

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Из Китая приходит 95% почтовых отправлений, указывает представитель «Почты России» Андрей Махонин / Ведомости

Власти нашли способ бороться с серым импортом из Китая, который поступает по почте. До сих пор российским таможенникам не хватало достоверной информации об этих товарах. Теперь они начали получать ее от китайских коллег – о номенклатуре товаров и о случаях выявления контрафактов – и ждут первой информации по их стоимости, рассказал «Ведомостям» представитель Федеральной таможенной службы (ФТС).

Помог подписанный в ноябре меморандум с Китаем о совершенствовании таможенного регулирования электронной торговли. Запросы таможенным органам любых стран можно отправлять и сейчас, но без подобных соглашений ответ не гарантирован, объясняет федеральный чиновник. Обмен необходим для анализа данных о посылках до начала таможенного контроля, говорит представитель ФТС. Пока начался обмен информацией только об отдельных категориях рискованных товаров, а также если могут быть нарушены права на интеллектуальную собственность, уточняет представитель ФТС, но в дальнейшем перечень расширится. Какие именно товары считаются рискованными, он раскрывать отказался. Это товары, по которым велики риски недостоверного декларирования или потенциально контрабандные, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов: «Например, когда перевозят золото под видом детских заколок, уменьшают вес или стоимость товаров».