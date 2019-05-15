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Аналитики спрогнозировали отзыв лицензий у 46 банков в течение года

Центробанк в период с 1 апреля 2019 г. по 1 апреля 2020 г. может отозвать лицензии у 46 банков, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА». По мнению аналитиков, дефолт грозит 10,9% действующих банков.

Вероятность отзыва лицензии наиболее значительна у небольших банков, которые находятся за пределами первой сотни, пояснил РБК управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Однако лицензии могут быть отозваны и у банков из топ-100, но не более чем у десяти, считает он. Кредитные организации из топ-20 отзыв лицензий не затронет, полагает Беликов.

На 2018 г. «Эксперт РА» прогнозировал отзыв лицензии у 60 банков, по факту ЦБ отозвал 55 банковских лицензий.

Несмотря на уменьшение числа банков в предбанкротном состоянии в этом году, индекс здоровья банковского сектора снижается третий квартал подряд, отмечается в исследовании. На 1 апреля он составлял 89,1% против максимума в 89,8% на 1 июля 2018 г.

Всего по состоянию на 1 апреля в России было 430 банков, но эксперты при анализе рассматривали только данные 422 кредитных организаций, поскольку остальные не публикуют свою отчетность (такое право имеют банки, попавшие под санкции).