Финансы

Новости

Марк Мобиус: конфликт между США и Китаем провоцирует падение индекса развивающихся рынков

«Китай – крупнейший торговый партнер для большинства стран Юго-Восточной Азии. Если Китай будет меньше импортировать, пострадают все эти страны. Так что надо особенно внимательно оценивать каждую компанию – повлияет ли на нее ситуация в Китае», – заявил Марк Мобиус, один из самых известных инвесторов на развивающихся рынках, в интервью Bloomberg TV.

Многие китайские производители переводят бизнес в такие страны региона, как Вьетнам, Бангладеш, отметил Мобиус, который несколько десятилетий возглавлял Templeton Asset Management, а теперь является сооснователем и партером Mobius Capital Partners. «Там мы и будем искать возможность для инвестиций, по крайней мере в экспортном секторе; к тому же это страны со слабыми валютами. Есть также возможности в Бразилии, где сейчас проводится много реформ, и Индии; на эти две страны не сильно повлияют последствия торгового спора между США и Китаем», – сказал он.

Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets будет и дальше снижаться, если торговое противостояние продолжится, поскольку доля китайских компаний в индексе теперь составляет около 30%, отметил Мобиус: «Падают китайские индексы – падает и индекс развивающихся рынков».

С начала этого года по 17 апреля индекс MSCI Emerging Markets вырос на 13,5%, а затем упал на 7,5% (на 14 мая). Особенно стремительное падение началось в мае, когда президент США Дональд Трамп накануне раунда переговоров с Китаем, который, как считалось, может привести к заключению торгового соглашения, объявил о повышении с 10 до 25% пошлин на китайские товары на $200 млрд. В ответ Китай в понедельник, 13 мая, повысил пошлины на американский импорт на $60 млрд. Стороны не называли даты продолжения переговоров.