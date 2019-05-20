Экономика

Новости

США отменили пошлины на сталь и алюминий для Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжения об отмене 25%-ных пошлин на импорт стали и 10%-ных – на ввоз алюминия из Канады и Мексики. Их поставки в США Белый дом больше не рассматривает как угрозу национальной безопасности. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте администрации США. Распоряжения вступают в силу с 20 мая.

США ввели повышенные пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики 1 июня 2018 г. на фоне пересмотра торгового соглашения NAFTA между тремя странами. Оттава и Мехико также ответили повышением пошлин на ряд американских товаров. В конце ноября 2018 г. стороны подписали новое торговое соглашение, которое вступит в силу после одобрения парламентами стран.

17 мая Bloomberg сообщил о планах Белого дома отменить пошлины на сталь и алюминий для Канады и Мексики, поскольку это поможет ратификации нового торгового соглашения – USMCA. Позже это подтвердил и сам Трамп, сообщив, что Вашингтон достиг соглашения с Канадой и Мексикой об отмене тарифов. Также стороны договорились об отмене взаимных претензий по разбирательствам в рамках ВТО.

Достигнутые договоренности предполагают, что США в случае необходимости смогут повторно ввести тарифы на импорт металлов. Кроме того, стороны договорились отслеживать товарные потоки, чтобы быть уверенными, что другие страны не переадресовывают свои поставки для уклонения от тарифов.