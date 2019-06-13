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Чубайс предложил ввести в России новый налог

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России новый налог, сообщает «РИА Новости». В интервью агентству он заявил, что речь идет об углеродном налоге, который должен стимулировать промышленников снижать выбросы.

Чубайс заметил, что, согласно плану правительства по ратификации Парижского соглашения по климату, России нужна система учета объемов выбросов. Он напомнил, что в ЕС действует правило, согласно которому импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали нормы, облагаются налогом. «И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК», – объяснил Чубайс.

Председатель правления УК «Роснано» считает, что сначала нужно разобраться с правилами измерения выбросов, понять их объемы, а затем подумать о введении налога.

Парижское соглашение по климату вступило в силу в 2016 г. Оно регулирует действия стран для снижения выбросов углекислого газа в атмосферу с 2020 г. Цель документа – удержать рост глобальной cредней температуры «намного ниже» 2°C и постараться ограничить рост температуры величиной 1,5°C. В конце февраля Минприроды внесло в правительство предложения по ратификации этого соглашения.