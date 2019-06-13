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Медведев потребовал от Минфина объяснить неэффективные траты по нацпроектам

Премьер Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему нацпроекты финансируются настолько медленно, говорится в сообщении на сайте правительства. «Хочу отдельно подчеркнуть, что по целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно», – сказал он на заседании правительства.

Доклад о ситуации премьер выслушает 14 июня. Медведев напомнил, что эта тема недавно поднималась на заседании Совета президента по стратегическому развитию и национальным проектам. «Я также дал поручения Минфину и ответственным исполнителям. Завтра, то есть 14 июня, я жду доклады по этой теме: что сделано и чего не сделано», – подчеркнул премьер.

В мае прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 г. На его основании правительство подготовило и утвердило 13 нацпроектов. Нацпроекты, по замыслу властей, должны стимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян. Стоимость их реализации в 2019–2024 гг. оценивается в 25,7 трлн руб., из которых 13,2 трлн руб. возьмет на себя федеральный бюджет. Руководители нацпроектов – министры, а кураторы – вице-премьеры.

После проверки выполнения нацпроектов председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин усомнился в том, что их реализация снизит бедность в России, увеличит продолжительность жизни и сможет вывести экономику на пятое место в мире. В докладе СП об исполнении федерального бюджета за январь – март указывалось, что на реализацию нацпроектов за этот период было направлено 221 млрд руб., или 12,8% от годового объема.