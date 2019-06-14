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ЦБ может дважды снизить ключевую ставку до конца года

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что ключевая ставка может быть еще два раза снижена до конца 2019 г. «Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 г. Это означает, возможно, одно, а возможно, и два понижения ставки в этом году», – сказала Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

При этом, по словам председателя ЦБ, в следующий раз ставка может быть понижена на одном из трех ближайших заседаний совета директоров регулятора. «Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов», – подчеркнула Набиуллина.

В пятницу, 14 июня, совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5%. Снижение было ожидаемым – такой шаг предсказывали большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Bloomberg и Reuters. Регулятор снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 г. При этом ЦБ отметил, что рост экономики в первой половине 2019 г. оказался ниже его ожиданий. В связи с этим регулятор снизил прогноз инфляции в текущем году с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. Прогноз по темпам роста ВВП понижен с 1,2–1,7 до 1,0–1,5%.