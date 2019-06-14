Индия введет пошлины на товары из США накануне визита Помпео
Правительство Индии введет импортные пошлины на некоторые товары из США. Решение вступит в силу в воскресенье, 16 июня, всего за несколько дней до визита госсекретаря Майка Помпео в Нью-Дели. Это может быть ответом на недавнее решение президента США Дональда Трампа лишить Индию торговых преференций, пишет The Wall Street Journal. Хотя индийские чиновники это отрицают. «Это не ответная мера. Мы ждали год и просто решили сделать это сейчас», – приводит издание слова одного из них.
Торговые отношения между США и Индией стали ухудшаться год назад, когда администрация Трампа ввела пошлины на импорт индийской стали и алюминия в июне 2018 г. В ответ на это Нью-Дели объявил о пошлинах до 120% на импорт ряда американских товаров стоимостью около $220 млн, включая грецкие орехи, яблоки, миндаль и бобы. Но Индия отложила введение пошлин на год в надежде, что США передумают.
Однако в этом июне Вашингтон объявил о выводе Индии из своей программы торговых преференций. Она предназначена для помощи некоторым развитым странам путем беспошлинной торговли определенными товарами. Под эту программу попадало 11% экспорта индийских товаров в США, что эквивалентно $6,3 млрд, по данным Congressional Research Service. Теперь поставки этих индийских товаров, в число которых входят химикаты, автомобильные комплектующие и посуда, облагаются пошлинами до 7%. Таким образом администрация Трампа хочет заставить Индию сделать свой рынок более открытым для американских компаний, в частности для производителей медицинского оборудования и молочной продукции.