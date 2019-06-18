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Рост промышленного производства в России замедлился в пять раз

Рост промышленного производства в мае замедлился до 0,9% в годовом выражении, следует из данных Росстата. В апреле он составил 4,6%.

Аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ожидали резкого замедления годовых темпов роста промышленности, потому что в прошлом месяце было на два рабочих дня меньше, чем в мае 2018 г. Их консенсус-прогноз предусматривал, что этот показатель будет на уровне 1,4%.

Такое же резкое замедление роста промышленного производства было зафиксировано в марте. Тогда он замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале. Минэкономразвития поясняло, что причиной резкого роста промышленности в феврале стал благоприятный календарный фактор, который отсутствовал в марте.

Ранее Росстат сообщил об ускорении роста промышленного производства в апреле до двухлетнего максимума – 4,9%. Однако на следующий день отозвал эту оценку из-за ошибки, которая была допущена, потому что предприятие в Ямало-Ненецком автономном округе завысило данные о добыче газа. В итоге оценка роста промышленности была снижена до 4,6%.