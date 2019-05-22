Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума
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Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат. Это максимум с мая 2017 г., когда производство увеличилось на 6,9% в годовом сопоставлении, и в разы выше консенсус-прогноза опрошенных Bloomberg аналитиков (2%). Ускорились или перешли к росту все укрупненные отрасли: добыча полезных ископаемых – до 6% в годовом сопоставлении, а месяц назад было 4,3%, обрабатывающие производства – до 4,7%, а было 0,3%, выпуск в энергетике увеличился на 1% после снижения на 1,5%.
С мая 2017 г. выпуск рос быстрее 4% в годовом сопоставлении лишь однажды – в феврале 2019 г. Тогда рост был частично обусловлен календарным фактором: в том месяце было на один рабочий день больше, чем в феврале 2018 г.
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