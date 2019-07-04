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Эксперты ВШЭ раскритиковали планы властей сжигать мусор в Подмосковье

Ведомости
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Исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали планы российских властей построить в Подмосковье мусоросжигательные заводы для решения проблем с отходами, сообщает газета «Коммерсантъ». Такая оценка содержится в отчете, подготовленном экспертами ВШЭ по заданию Минприроды и направленном первому заместителю руководителя Минприроды Денису Храмову.

Эксперты проанализировали эффективность решения «мусорной» проблемы в России с помощью строительства мусоросжигательных заводов и пришли к выводу, что такой подход небезопасен. Мусоросжигательные заводы, которые планируется строить в Московской области, используют «устаревшую трехступенчатую очистку», пояснили они. В то время как в других странах этапов удаления опасных примесей намного больше.

Кроме того, обращают внимание исследователи, такие заводы, помимо того что не помогут сократить объемы мусора, еще и увеличат его токсичность. Представитель оператора проекта по мусоросжиганию — компании «РТ-Инвест» — заявил газете, что запуск четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье станет «главным и высокотехнологичным элементом в новой формирующиеся сфере обращения с отходами». В Минприроды не ответили на просьбу газеты оценить выводы экспертов из НИУ ВШЭ.

К 2022 г. в Подмосковье должны быть построены четыре завода, каждый из них по плану будет обезвреживать 700 000 тонн отходов в год. Заводы планируется построить в Солнечногорске, Ногинске, Воскресенске и Наро-Фоминске. Строительство аналогичного завода мощностью 550 000 т планируется также в Татарстане. Оператором проекта стали АГК-1 и АГК-2, контроль над которыми имеет «дочка» «Ростеха» — «РТ-Инвест». Их партнер в проекте — поставщик технологии мусоросжигания — японская Hitachi Zosen Inova.

Новости СМИ2
Технологии
Новости

Facebook и Instagram сообщили о восстановлении работы соцсетей

Ведомости
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Facebook и Instagram сообщили в своих официальных аккаунтах в Twitter, что решили проблемы, которые привели к сбоям в работе социальных сетей вечером 3 июля. 

Ранее пользователи столкнулись с проблемами при попытке загрузить или отправить изображения, видео и другие файлы в приложениях соцсетей. «Проблема была решена, и мы должны были вернуться на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении Facebook.

Instagram также сообщил, что все его пользователи вновь получили доступ к соцсети. Несмотря на это, в обсуждении поста в Twitter пользователи пожаловались, что работа сервиса восстановлена не полностью, в частности, не работают хэштеги.

Согласно данным Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, пользователи Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) начали сообщать о сбое в работе сервисов примерно в 18.00 мск 3 июля. Технические проблемы в работе сервисов наблюдались по всему миру. По состоянию на 3.50 мск 4 июля, некоторые пользователи продолжают жаловаться на проблемы в работе соцсетей.

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Политика
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СМИ описали хронологию аварии на глубоководной станции в Баренцевом море

Ведомости
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Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могло стать короткое замыкание в одном из распределительных щитов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Замыкание в свою очередь могло вызвать возгорание оплетки кабелей или трансформаторного масла, а вентиляция — разнести дым по отсекам.

ЧП, по данным газеты, произошло 1 июля около 21.00 мск, в это время станция выполняла боевые задачи в районе выхода из Кольского залива в Баренцево море. Моряки несли службу по следующему распорядку: в 19.00 мск третья смена гидронавтов должна была ужинать, а в 20.00 мск на центральном посту аппарата должна была смениться вахта. Таким образом, большая часть состава в момент аварии могла быть в жилом отсеке станции.

Как утверждают источники газеты, в случае короткого замыкания в одном из электрораспределительных щитов на станции мог произойти небольшой взрыв. Он мог разрушить как сам щиток, так и контузить находящихся рядом специалистов. Далее дежурная смена, состоявшая из четверых офицеров и одного гражданского специалиста, вероятно, организовала подъем станции. Спасти оставшихся в жилом отсеке подводников не удалось — они отравились продуктами горения.

Точные причины аварии можно будет назвать лишь после следственных действий и экспертиз, отмечает издание, но пока они даже не начаты. Их началу мешает то, что пострадавший аппарат — сверхсекретная разработка. Допуска к ней у военных следователей управления Следственного комитета России (СКР) по Северному флоту нет. Местным следователям нельзя даже пройти в док, куда завели станцию, говорит один из собеседников газеты. По этой же причине тела погибших пока не опознаны и не выданы родным для захоронения. Представители департамента военной контрразведки ФСБ и Главного военного следственного управления СКР, имеющие допуски, прибыли в Североморск из Москвы только 3 июля, пишет «Коммерсантъ». 

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Технологии
Новости

Производитель микросхем Broadcom может купить разработчика софта Symantec

Ведомости
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Производитель микросхем Broadcom может купить одного из крупнейших разработчиков софта в сфере информационной безопасности – Symantec, пишут Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники. По данным собеседников изданий, с помощью сделки Broadcom хочет выйти на рынок софта, чтобы развить бизнес за пределами микроэлектроники.

Broadcom и Symantec могут договориться о сделке в течение нескольких недель, но пока сделка не закрыта и переговоры могут провалиться, уточняют собеседники Bloomberg.

Symantec – один из крупнейших в мире разработчиков софта в области информационной безопасности. Его продуктами пользуются более чем 350 000 компаний и 50 млн человек, пишет Bloomberg со ссылкой на годовой отчет компании. Но в прошлом году компания столкнулась с рядом трудностей. Американские регуляторы возбудили в отношении компании расследование из-за нарушений правил бухгалтерской отчетности, а в мае 2018 г. ее гендиректор Грех Кларк неожиданно покинул свой пост. В августе прошлого года Symantec объявила о сокращении 8% сотрудников.

Акции Symantec после сообщения о возможной сделке выросли на 13,6%, а капитализация компании достигла $16 млрд. Broadcom, наоборот, подешевела – на 3,5% до $113,4 млрд.

Сделка станет второй попыткой Broadcom выйти на рынок программного обеспечения – в 2018 г. компания купила разработчика софта CA Technologies за $18,9 млрд. Представитель Symantec отказался комментировать информацию о сделке, представитель Broadcom был недоступен для журналистов.

Если поглощение Symantec все же произойдет, это будет вторая сделка между производителем полупроводников и софтверной компанией. В 2011 г. Intel купила McAfee за $7,7 млрд. Она планировала интегрировать некоторые ее программные решения в свои процессоры для персональных компьютеров, но так и не смогла этого сделать и в итоге в 2016 г. продала принадлежающую ей в компании долю 51% за $4,2 млрд фонду TPG.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба

Ведомости
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Наводнение в Иркутской области признано чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

По этому документу из федерального бюджета должны быть выделены деньги на капитальный ремонт поврежденных домов и пострадавшим людям. К ликвидации последствий привлекут Вооруженные силы России.

Кабинет министров, отмечается в указе, обязан каждый месяц докладывать Путину о реализации мер по борьбе с наводнением.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Это самый мощный летний паводок более чем за столетнюю историю метеонаблюдений в регионе. Он затронул более 90 населенных пунктов. По последним данным, погибли 20 человек. Более 1200 домов были уничтожены, около 10 000 – подтоплены. По данным губернатора Иркутской области Сергея Левченко, ущерб от наводнения, по предварительным данным, составил 29 млрд руб.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Новости СМИ2
Бизнес
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Boeing заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 Max

Ведомости
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Boeing выделит $100 млн для помощи семьям погибших в авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии, говорится в сообщении компании. Денежные средства будут направлены на покрытие ежедневных расходов семей погибших. Эти деньги родственники также смогут потратить на образование. Деньги семьи погибших будут получать через некоммерческие организации и местные органы власти. Средства будут перечислены в течение нескольких лет, отмечается в пресс-релизе.

Как заявил Reuters представитель Boeing, выплата денег не зависит от исков, поданных семьями 346 человек, погибших в авиакатастрофах. Всего против компании ранее было подано около 80 исков, отмечает Bloomberg.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены во всем мире после двух авиакатастроф в течение полугода. В октябре 2018 г. самолет этой модели потерпел крушение в Индонезии, в марте этого года пассажирский лайнер разбился в Эфиопии. Находившиеся на борту самолетов 346 человек погибли. По предварительным данным расследования, в обоих случаях причины крушения самолетов связаны со сбоем в системе MCAS, помогающей пилотам управлять судном.

Авиакатастрофа в Эфиопии

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Политика
Новости

Губернатор Иркутской области оценил размер ущерба от паводка

Ведомости
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Ущерб от паводка в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 млрд руб. Об этом губернатор региона Сергей Левченко проинформировал президента Владимира Путина и членов правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте правительства области.

Он отметил, что утвержден план аварийно-восстановительных работ «с разбивкой отдельно по каждому пострадавшему муниципальному образованию». В ликвидации последствий ЧС участвуют около 3000 человек, 462 единицы техники, 83 плавательных средства, шесть воздушных судов, доложил губернатор.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Это самый мощный летний паводок за более чем столетнею историю метеонаблюдений в регионе. Он затронул более 90 населенных пунктов. По последним данным, погибли 20 человек. Более 1200 домов были уничтожены, около 10 000 – подтоплены.

3 июля президент Владимир Путин объявил наводнение чрезвычайной ситуацией федерального характера. На борьбу с последствиями паводка будут выделены деньги из федерального бюджета, а также из резервного фонда правительства.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Политика
Новости

Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании

Ведомости
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Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний. Петров, по данным компании, с апреля 2018 г. возглавлял совет директоров, Кайро входил в него с 2015 г.

C 4 июля 2019 г. аналогичные изменения произойдут в фирмах «Рольф эстейт Санкт-Петербург», объединяющей 17 дилерских центров в Петербурге, и «Рольф моторс», под управлением которой по два дилерских центра Toyota и Lexus в Москве.

Изменения необходимы для осуществления нормальной операционной деятельности компании и являются стандартной практикой на рынке, уточнила генеральный директор автодилера Светлана Виноградова.

Новым председателем совета директоров «Рольфа» станет совладелец автодилера Игорь Маляров: он бывший владелец дилера «Пеликан авто», которого «Рольф» купил в 2016 г. После сделки Маляров получил 1,68% в материнской структуре «Рольфа» – кипрской Delance ltd. Новым членом совета директоров «Рольфа» избрана гендиректор Delance Екатерина Колмакова. Из прежнего состава в совет войдет Руди Амирханян. Число членов совета совета сократится с четырех до трех.

В конце июня в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Против Петрова, Кайро, бывшего гендиректора компании Татьяны Луковецкой и гендиректора кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия возбуждено дело по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, в 2014 г. Петров вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета Panabel Limited. Подозреваемые изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по завышенной цене в 4 млрд руб., утверждает Следственный комитет. По его данным, эти деньги были переведены на счет кипрской компании в австрийском банке.

Кайро задержан в рамках дела. Петров и Луковецкая находятся за границей. Никто из них вину не признает.

Политика
Новости

Минобороны назвало имя одного из членов экипажа загоревшейся подлодки

Ведомости
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Минобороны раскрыло имя подводника, спасшего гражданского специалиста во время пожара на исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Им оказался капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, сообщило ведомство. Офицер вывел специалиста из аварийного отсека, а после задраил люк для того, чтобы остановить распространение огня. Находясь в аварийном отсеке, Соловьев продолжил «бороться за живучесть корабля вместе с другими членами экипажа», уточнили в министерстве.

Подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат, отметили в Минобороны.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил в кратчайшие сроки восстановить глубоководный аппарат, сообщили в пресс-службе Минобороны. По информации ведомства, во время рабочей поездки в Североморск Шойгу провел отдельное совещание с представителями предприятия – разработчика глубоководного аппарата.

Во вторник, 2 июля, Минобороны сообщило о том, что днем ранее на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ произошел пожар. Его жертвами стали 14 моряков. ЧП случилось во время исследовательских работ по изучению рельефа дна. На каком именно аппарате возник пожар, Минобороны не уточнило. Сейчас сам аппарат находится на военно-морской базе в Североморске Мурманской области. По информации ведомства, подводники погибли из-за отравления продуктами горения. «Это необычное судно... экипаж высокопрофессиональный... Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», – заявил ранее Путин. В свою очередь Шойгу на совещании в Североморске сообщил, что среди погибших семеро были капитанами первого ранга, а трое – капитанами второго ранга, двое – Героями России.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал список погибших подводников, среди них был Соловьев. Минобороны в ближайшее время пообещало опубликовать список всех погибших.

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Технологии
Новости

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Ведомости
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В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки на различных сайтах. Кроме того, в соцсетях можно встретить жалобы пользователей.

По данным Downdetector, жалобы на работу Facebook начали поступать около 15.00 мск, на WhatsApp и Instagram – около 16.00 мск. Чаще всего пользователи жаловались на неполадки в Instagram, на втором месте по количеству жалоб – WhatsApp, а затем Facebook. Пользователи сообщали, что им не удалось, к примеру, подключиться к сервисам или войти в аккаунт.

Это не первый глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Предыдущий был зафиксирован в прошлом месяце, напоминает The Verge. Тогда Facebook объяснил сбой «изменением конфигурации сервиса».

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Финансы
Новости

Газпромбанк стал партнером Российского футбольного союза

Ведомости
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Газпромбанк стал официальном банком – партнером Российского футбольного союза (РФС) и сборной России по футболу, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. В нем говорится, что срок действия договора – до 2021 г. с возможностью пролонгации еще на три года.

Как отметил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, партнерство с РФС позволит кредитной организации привлечь к своим услугам внимание миллионов поклонников футбола. Это внесет значительный вклад в реализацию долгосрочной стратегии банка по развитию розничного направления, констатировал он.

Акимов войдет в попечительский совет футбольного союза.

По данным на сайте РФС, генеральный партнер РФС и партнер российской сборной по футболу – «Мегафон». Генеральный партнер сборной – «Новатэк». Среди спонсоров сборной также значится платежная система «Мир».

Бизнес
Новости

Минсельхоз планирует взять под контроль сбор грибов и ягод

Ведомости
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Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на regulation.gov. Первым внимание на это обратил РБК.

Как говорится в пояснительной записке к документу, дикорастущие пищевые ресурсы пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом, а сфера их переработки и оборота является «экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста». Несовершенство правового регулирования сбора дикорастущего сырья в предпринимательских целях и для собственных нужд населения сейчас сдерживает этот рост, отмечают авторы документа. В нем Минсельхоз просит наделить его полномочиями регулятора данной сферы, чтобы развивать производство и увеличить поставки переработанной продукции на экспорт.

В январе 2017 г. Минсельхоз заявил, что министерство никогда не выступало с инициативой о лицензировании сбора дикорастущих грибов и не поддерживало такую идею, передавало «РИА Новости». Поводом для опровержения стали публикации в СМИ о том, что Минсельхоз предлагает ввести платные лицензии на данный вид деятельности. В пресс-службе министерства тогда подчеркивали, что СМИ исказили слова Александра Ткачева, который был тогда министром сельского хозяйства, о том, что эта сфера деятельности является перспективной для малого бизнеса.

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