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Эксперты ВШЭ раскритиковали планы властей сжигать мусор в Подмосковье

Исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали планы российских властей построить в Подмосковье мусоросжигательные заводы для решения проблем с отходами, сообщает газета «Коммерсантъ». Такая оценка содержится в отчете, подготовленном экспертами ВШЭ по заданию Минприроды и направленном первому заместителю руководителя Минприроды Денису Храмову.

Эксперты проанализировали эффективность решения «мусорной» проблемы в России с помощью строительства мусоросжигательных заводов и пришли к выводу, что такой подход небезопасен. Мусоросжигательные заводы, которые планируется строить в Московской области, используют «устаревшую трехступенчатую очистку», пояснили они. В то время как в других странах этапов удаления опасных примесей намного больше.

Кроме того, обращают внимание исследователи, такие заводы, помимо того что не помогут сократить объемы мусора, еще и увеличат его токсичность. Представитель оператора проекта по мусоросжиганию — компании «РТ-Инвест» — заявил газете, что запуск четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье станет «главным и высокотехнологичным элементом в новой формирующиеся сфере обращения с отходами». В Минприроды не ответили на просьбу газеты оценить выводы экспертов из НИУ ВШЭ.

К 2022 г. в Подмосковье должны быть построены четыре завода, каждый из них по плану будет обезвреживать 700 000 тонн отходов в год. Заводы планируется построить в Солнечногорске, Ногинске, Воскресенске и Наро-Фоминске. Строительство аналогичного завода мощностью 550 000 т планируется также в Татарстане. Оператором проекта стали АГК-1 и АГК-2, контроль над которыми имеет «дочка» «Ростеха» — «РТ-Инвест». Их партнер в проекте — поставщик технологии мусоросжигания — японская Hitachi Zosen Inova.