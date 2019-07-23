Экономика

Новости

Трамп согласовал с конгрессом новый уровень госдолга США

Президент США Дональд Трамп договорился с конгрессом о повышении потолка госдолга и бюджете страны на 2020–2021 гг. Этот компромисс станет очередной победой для американских военных и ветеранов, написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что лимит заимствований в $22 трлн может быть достигнут в сентябре. Соглашение предусматривает приостановку действия лимита до середины 2021 г. Администрация США и конгресс также договорились о росте расходов на $320 млрд в ближайшие два года, отмечает The Wall Street Journal.

Во время президентства Трампа дефицит бюджета США резко вырос – в частности, из-за сокращения им налоговой нагрузки в 2017 г. Управление конгресса по бюджету в мае прогнозировало, что дефицит бюджета в 2019 г. составит $896 млрд, или 4,2% ВВП страны, и $892 млрд, или 4% ВВП, в 2020 г.