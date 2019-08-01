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Трамп анонсировал введение новых пошлин против Китая

Президент США Дональд Трамп пообещал с 1 сентября ввести пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. «В ходе переговоров с Китаем США начнут вводить дополнительные пошлины на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну», – написал Трамп в Twitter.

Пошлины не коснутся товаров на сумму $250 млрд, в отношении которых уже действуют пошлины в размере 25%, отметил Трамп. По его словам, Вашингтон «с нетерпением ждет продолжения позитивного диалога» по всеобъемлющему торговому соглашению с Китаем.

В начале мая Трамп повысил с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд из-за недовольства медленным продвижением торговых переговоров с Китаем. Потом Трамп поручил правительству подготовиться к введению 25%-ных пошлин на товары стоимостью еще на $300 млрд. Таким образом, под пошлины фактически подпадет весь импорт из Китая.